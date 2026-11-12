Сделка за 450 милиона долара: Защо американската ракета „Ръждясал кинжал“ се оказа скъп компромис за европейските данъкоплатци

/Поглед.инфо/ Дебютът на новите американски крилати ракети за Киев разкрива истинската счетоводна логика зад военната подкрепа за Украйна. Докато във Вашингтон се говори за ограничаване на помощта, договорите от 2024 година продължават да работят на пълни обороти. Произведени за около 240 хиляди долара, тези опростени боеприпаси се фактурират на европейските платци по 450 хиляди долара за брой, превръщайки конфликта в чист индустриален рентабилитет при пълна липса на бойни носители.

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Счетоводството зад политическите декларации

Всяка публична дискусия около американската военна помощ за Киев страда от един и същ структурен дефект: бърка политическата реторика с индустриалната инерция на военно-промишления комплекс. Докато в Белия дом се разменят реплики за замразяване на траншовете и търсене на дипломатически изход, машината на Пентагона изпълнява договори, парафирани още през 2024 година. Твърденията в редица публикации, че администрацията на Доналд Тръмп уж е спряла кранчето, но тихомълком изпраща нови партиди боеприпаси, изпускат съществения механизъм на финансиране.

Тук не става дума за благотворителност от американския федерален бюджет, а за класическа търговска трансакция, при която сметката се плаща от европейските данъкоплатци. По данни, цитирани в специализирания печат (чиито точни параметри остават закрити в търговските приложения на договорите), себестойността на една бройка от новата опростена крилата ракета, известна под работното наименование „Ръждясал кинжал“ (AGM-188A), се движи около 240 000 до 250 000 долара. Европейските съюзници обаче я придобиват за нуждите на украинската армия на цена от 450 000 долара.

При заявен предварителен обем от над хиляда единици чистият марж за американските производители надхвърля двеста милиона долара. Подобна финансова архитектура обяснява защо нито една администрация във Вашингтон не би спряла подобен поток. Военните заводи в Съединените щати получават свеж капитал, европейските правителства отчитат политическа активност пред Брюксел, а самите европейски въоръжени сили дори не проявяват интерес да закупят това изделие за собствените си складове, тъй като то не отговаря на техните стандарти за високотехнологична война.

Инженерният компромис като военна доктрина

За да се разбере защо четирите ракети, изстреляни при първото документирано бойно приложение, са били прихванати без видими затруднения от руската противовъздушна отбрана, трябва да се погледне под обшивката на самото изделие. Класическите американски крилати ракети с голям обсег, като „Томахоук“ или въздушно базираните ракети от семейството JASSM, струват между един и два милиона долара. Тази цена се формира от сложни стелт покрития, многоканални системи за насочване и високоманеврени турбореактивни двигатели.

При програмата, стартирала през 2024 година, задачата на конструкторите е била диаметрално противоположна: да се създаде евтин, масов боеприпас за еднократна употреба, който да се сглобява бързо и без дефицитни компоненти. Според оценки на военни инженери, цитирани в анализа, това неизбежно е довело до орязване на ключови летателни характеристики. Бойната глава е сведена до скромните 110–115 килограма, което е почти четири пъти по-малко от стандартните тежки крилати ракети, предназначени за разрушаване на укрепени бункери или мостови конструкции.

Най-сериозният дефицит обаче се крие в навигационния блок. Твърди се, че ракетата използва опростена версия на системата за следене на релефа на местността (TERCOM). При скъпите образци тази технология позволява на боеприпаса да пълзи на двадесет метра над земята, облизвайки хълмове и горски масиви, за да остане невидим за наземните радари. Опростената конструкция и стремежът към поевтиняване ограничават способността на новата ракета да маневрира рязко на свръхмалки височини над пресечен терен. В резултат на това тя е принудена да поддържа по-висок и предвидим профил на полета.

Физиката на прихващането и скоростният праг

В съвременната противовъздушна отбрана скоростта и профилът на целта определят времето за реакция на разчетите. По оценка на руския военен експерт Борис Джерелиевски, цитиран в първоизточника, крейсерската скорост на този боеприпас е около 690 километра в час. В епохата на хиперзвуковите системи и свръхзвуковите противокорабни ракети подобна скорост поставя целта в категорията на бавните дозвукови обекти, съпоставими по динамика с реактивните безпилотни апарати от ново поколение.

Когато една крилата ракета лети с под 700 километра в час, няма стелт геометрия и не може да се крие в радиолокационната сянка на релефа, тя се превръща в рутинна мишена не само за далекобойните зенитно-ракетни комплекси от типа С-300В4 и С-400. Според коментарите на специалисти по ПВО с подобна цел се справят успешно и войсковите системи със среден и малък обсег като „Бук-М2“, „Бук-М3“ и самоходните зенитни ракетно-оръдейни комплекси „Панцир-С1“.

Остава обаче един открит тактически въпрос, който често се подминава в бравурните сводки. При единичен пуск от четири ракети многослойната противовъздушна отбрана разполага с достатъчно целеви канали, за да ги унищожи на сто процента. Какво би се случило, ако в даден участък на фронта бъдат изстреляни едновременно петдесет или сто такива евтини ракети в комбинация с примамки и ударни дронове? Именно в това се състои замисълът на американските проектанти: не да пробият отбраната с технологично съвършенство, а да изтощят скъпия зенитен боекомплект на противника чрез евтина масовост.