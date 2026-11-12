Абонирай се
Свят

Сделка за 450 милиона долара: Защо американската ракета „Ръждясал кинжал“ се оказа скъп компромис за европейските данъкоплатци

/Поглед.инфо/ Дебютът на новите американски крилати ракети за Киев разкрива истинската счетоводна логика зад военната подкрепа за Украйна. Докато във Вашингтон се говори за ограничаване на помощта, договорите от 2024 година продължават да работят на пълни обороти. Произведени за около 240 хиляди долара, тези опростени боеприпаси се фактурират на европейските платци по 450 хиляди долара за брой, превръщайки конфликта в чист индустриален рентабилитет при пълна липса на бойни носители.

Деж. редактор - д-р Владимир Трифонов 26216 прочитания
Сделка за 450 милиона долара: Защо американската ракета „Ръждясал кинжал“ се оказа скъп компромис за европейските данъкоплатци
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

По публикации на руски военни издания и коментари на отбранителни анализатори. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Счетоводството зад политическите декларации

Всяка публична дискусия около американската военна помощ за Киев страда от един и същ структурен дефект: бърка политическата реторика с индустриалната инерция на военно-промишления комплекс. Докато в Белия дом се разменят реплики за замразяване на траншовете и търсене на дипломатически изход, машината на Пентагона изпълнява договори, парафирани още през 2024 година. Твърденията в редица публикации, че администрацията на Доналд Тръмп уж е спряла кранчето, но тихомълком изпраща нови партиди боеприпаси, изпускат съществения механизъм на финансиране.

Тук не става дума за благотворителност от американския федерален бюджет, а за класическа търговска трансакция, при която сметката се плаща от европейските данъкоплатци. По данни, цитирани в специализирания печат (чиито точни параметри остават закрити в търговските приложения на договорите), себестойността на една бройка от новата опростена крилата ракета, известна под работното наименование „Ръждясал кинжал“ (AGM-188A), се движи около 240 000 до 250 000 долара. Европейските съюзници обаче я придобиват за нуждите на украинската армия на цена от 450 000 долара.

При заявен предварителен обем от над хиляда единици чистият марж за американските производители надхвърля двеста милиона долара. Подобна финансова архитектура обяснява защо нито една администрация във Вашингтон не би спряла подобен поток. Военните заводи в Съединените щати получават свеж капитал, европейските правителства отчитат политическа активност пред Брюксел, а самите европейски въоръжени сили дори не проявяват интерес да закупят това изделие за собствените си складове, тъй като то не отговаря на техните стандарти за високотехнологична война.

Инженерният компромис като военна доктрина

За да се разбере защо четирите ракети, изстреляни при първото документирано бойно приложение, са били прихванати без видими затруднения от руската противовъздушна отбрана, трябва да се погледне под обшивката на самото изделие. Класическите американски крилати ракети с голям обсег, като „Томахоук“ или въздушно базираните ракети от семейството JASSM, струват между един и два милиона долара. Тази цена се формира от сложни стелт покрития, многоканални системи за насочване и високоманеврени турбореактивни двигатели.

При програмата, стартирала през 2024 година, задачата на конструкторите е била диаметрално противоположна: да се създаде евтин, масов боеприпас за еднократна употреба, който да се сглобява бързо и без дефицитни компоненти. Според оценки на военни инженери, цитирани в анализа, това неизбежно е довело до орязване на ключови летателни характеристики. Бойната глава е сведена до скромните 110–115 килограма, което е почти четири пъти по-малко от стандартните тежки крилати ракети, предназначени за разрушаване на укрепени бункери или мостови конструкции.

Най-сериозният дефицит обаче се крие в навигационния блок. Твърди се, че ракетата използва опростена версия на системата за следене на релефа на местността (TERCOM). При скъпите образци тази технология позволява на боеприпаса да пълзи на двадесет метра над земята, облизвайки хълмове и горски масиви, за да остане невидим за наземните радари. Опростената конструкция и стремежът към поевтиняване ограничават способността на новата ракета да маневрира рязко на свръхмалки височини над пресечен терен. В резултат на това тя е принудена да поддържа по-висок и предвидим профил на полета.

Физиката на прихващането и скоростният праг

В съвременната противовъздушна отбрана скоростта и профилът на целта определят времето за реакция на разчетите. По оценка на руския военен експерт Борис Джерелиевски, цитиран в първоизточника, крейсерската скорост на този боеприпас е около 690 километра в час. В епохата на хиперзвуковите системи и свръхзвуковите противокорабни ракети подобна скорост поставя целта в категорията на бавните дозвукови обекти, съпоставими по динамика с реактивните безпилотни апарати от ново поколение.

Когато една крилата ракета лети с под 700 километра в час, няма стелт геометрия и не може да се крие в радиолокационната сянка на релефа, тя се превръща в рутинна мишена не само за далекобойните зенитно-ракетни комплекси от типа С-300В4 и С-400. Според коментарите на специалисти по ПВО с подобна цел се справят успешно и войсковите системи със среден и малък обсег като „Бук-М2“, „Бук-М3“ и самоходните зенитни ракетно-оръдейни комплекси „Панцир-С1“.

Остава обаче един открит тактически въпрос, който често се подминава в бравурните сводки. При единичен пуск от четири ракети многослойната противовъздушна отбрана разполага с достатъчно целеви канали, за да ги унищожи на сто процента. Какво би се случило, ако в даден участък на фронта бъдат изстреляни едновременно петдесет или сто такива евтини ракети в комбинация с примамки и ударни дронове? Именно в това се състои замисълът на американските проектанти: не да пробият отбраната с технологично съвършенство, а да изтощят скъпия зенитен боекомплект на противника чрез евтина масовост.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

Рим спира ракетите „Астер“ за Киев, а Берлин призна за изчерпани запаси от „Пейтриът
Свят

Рим спира ракетите „Астер“ за Киев, а Берлин призна за изчерпани запаси от „Пейтриът

/Поглед.инфо/ Европейският противовъздушен щит над Украйна навлиза в състояние на остър логистичен колапс, след като Рим и Берлин на практика признаха изчерпването на собствените си резерви. Италианският министър на отбраната Гуидо Кросето обяви, че ракетите „Астер“ остават за национална защита, докато германският му колега Борис Писториус потвърди липсата на свободни комплекси „Пейтриът“. На фона на скочилите до 20,8 милиарда евро разходи на Италия за американските изтребители F-35, европейските складове се оказват празни, а индустриалното производство на нови прехващачи няма да навакса дефицита поне до 2028 година.

13.11.2026 17:00
Брюксел вкарва военни съветници в Киев, докато Вашингтон и Москва преговарят без европейски представители
Свят

Брюксел вкарва военни съветници в Киев, докато Вашингтон и Москва преговарят без европейски представители

/Поглед.инфо/ С публикация в Официалния вестник на Европейския съюз Брюксел промени мандата на военната си мисия EUMAM и разреши постоянно присъствие на щабни офицери и инструктори директно на украинска територия. Решението идва непосредствено след тристранните преговори в Абу Даби на 11 ноември, на които европейските представители не бяха допуснати. Докато Париж и Лондон настояват за по-широк контингент за охрана на пристанища и находища на суровини, Берлин и Рим се въздържат заради недостиг на ресурси и риск от пряк сблъсък с Москва.

13.11.2026 16:45
По публикации на военни анализатори: Фланговите маневри край Воскресенка затягат примката около украинския гарнизон в Орехово
Свят

По публикации на военни анализатори: Фланговите маневри край Воскресенка затягат примката около украинския гарнизон в Орехово

/Поглед.инфо/ Докато информационните потоци гърмят за грандиозни сблъсъци, реалната война край Запорожие се води от шепа щурмоваци, рояци безпилотници и системи за радиоелектронно потискане. Според редица военни сводки руските части методично обхождат укрепения възел Орехово по фланговете, прерязвайки снабдителните артерии при река Верхня Терса. Истинският срив за отбраната на Киев обаче може да настъпи не от артилерийски вал, а от внезапното прекъсване на връзката със сателитната мрежа „Старлинк“.

13.11.2026 16:30
Съветът за сигурност на ООН удължи санкциите срещу Йемен, Китай призова за подновяване на преговорите
Поглед към Китай

Съветът за сигурност на ООН удължи санкциите срещу Йемен, Китай призова за подновяване на преговорите

/Поглед.инфо/ На 12 ноември Съветът за сигурност на ООН прие резолюция за удължаване с една година на санкциите срещу Йемен, предвидени в Резолюция № 2140, до 14 ноември 2027 г. Мандатът на експертната група към Комитета по санкциите за Йемен също беше продължен – до 15 декември 2027 г. Китай подкрепи резолюцията.

13.11.2026 16:23
Си Дзинпин ще участва в 33-тата неофициална среща на лидерите на АТИС
Поглед към Китай

Си Дзинпин ще участва в 33-тата неофициална среща на лидерите на АТИС

/Поглед.инфо/ На 18 и 19 ноември в Шънджън ще се проведе че 33-тата неофициална среща на лидерите на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС), потвърди говорител на китайското Министерство на външните работи. Темата на форума е „Изграждане на азиатско-тихоокеанска общност и насърчаване на общия просперитет“. Китайският председател Си Дзинпин ще председателства срещата и ще произнесе реч.

13.11.2026 16:20
Есенното поклонение пред богинята Мадзу събра китайци от двата бряга на Тайванския проток
Поглед към Китай

Есенното поклонение пред богинята Мадзу събра китайци от двата бряга на Тайванския проток

/Поглед.инфо/ На 1 ноември на остров Мейджоу в провинция Фудзиен, се проведе тържествена церемония за есенно поклонение пред богинята Мадзу. Събитието съвпадна с откриването на 28-ия Фестивал на културата и туризма „Мадзу“. Церемонията беше излъчена на живо от Китайската медийна група и достигна до аудитория в над 50 държави.

13.11.2026 16:17
Новата 155-милиметрова система MDACS на Пентагона изстрелва снаряди за 86 000 долара срещу дронове за хиляда долара
Свят

Новата 155-милиметрова система MDACS на Пентагона изстрелва снаряди за 86 000 долара срещу дронове за хиляда долара

/Поглед.инфо/ Представената на изложението AUSA 2026 във Вашингтон многодоменна артилерийска система MDACS се рекламира като революция в противоракетната отбрана и свръхдалечната стрелба. Според анализа на военния историк Александър Широкорад обаче новият комплекс на BAE Systems представлява опит за спасяване на провалените технологии от закритата програма за ескадрените миноносци „Зумвалт“, чиято цена и технически ограничения я правят непригодна за война срещу технологично равностоен противник.

13.11.2026 16:15
Руски ракети „Искандер“ и „Циркон“ поразиха обекти на военната индустрия около Киев: Анализ на щетите и икономическата цена за Европа
Свят

Руски ракети „Искандер“ и „Циркон“ поразиха обекти на военната индустрия около Киев: Анализ на щетите и икономическата цена за Европа

/Поглед.инфо/ Нощните ракетни удари в Киевска област на 12 ноември разкриват нова фаза в тактиката на Москва: систематично унищожаване на децентрализираните цехове за безпилотници и твърдо ракетно гориво. Докато руското военно ведомство отчита поразяване на ключови обекти като завода „Генератор“ и частни предприятия в Бровари и Яготин, икономическата сметка се прехвърля директно върху европейските бюджети. Изборът на Запада да финансира директно украински производители се сблъсква с физическата реалност на разрушената енергийна мрежа и нарастващите разходи за автономно захранване.

13.11.2026 16:05