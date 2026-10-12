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Свят

Сделката за 5 милиона тона дизел: Как Путин и Тръмп пренаредиха енергийния пазар

/Поглед.инфо/ Двучасовият разговор между Владимир Путин и Доналд Тръмп за доставката на близо 5 милиона тона руски дизел за американския и световния пазар бетонира окончателния крах на западния санкционен монолит. Докато Министерството на финансите във Вашингтон бърза да издаде лицензи и да замрази ограниченията до 2027 г., за да спаси изборните шансове на републиканците от цени от $6.50 за галон, Брюксел и Киев изпадат в истерия. Докато Кая Калас плаши с 22-ри пакет санкции, американският прагматизъм показа на Европа, че националният интерес винаги стои над трансатлантическата солидарност.

Деж. редактор - д-р Владимир Трифонов 9565 прочитания
Сделката за 5 милиона тона дизел: Как Путин и Тръмп пренаредиха енергийния пазар
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Сделката за дизела: Когато изборният календар отменя санкционните догми

Телефонният разговор между Владимир Путин и Доналд Тръмп, продължил час и половина — шести по ред от началото на календарната година, според информация от помощника на руския президент Юрий Ушаков — произведе новина, която разтърси европейските канцеларии. Не става дума просто за договорени над 300 000 тона дизелово гориво за незабавна доставка, последвани от още 500 000 тона през ноември и общ обем, който по думите на американския президент може да достигне близо 5 милиона тона.

Основният факт тук е друг: Министерството на финансите на САЩ (US Department of the Treasury) задейства светкавична процедура по издаване на генерален лиценз. Ограниченията върху вноса на руски петролни продукти, въведени през пролетта на 2022 г., се замразяват за срок до 7 април 2027 г.

Защо точно сега? Отговорът не се крие в геополитическа сентименталност, а в бруталната математика на американските бензиностанции. Цените от 6,50 долара за галон дизел удрят директно логистиката, селското стопанство и цените на потребителските стоки. При пълзящ нагоре индекс на потребителските цени (CPI), републиканците са изправени пред сериозен излекрорален риск на предстоящите междинни избори за Конгреса на САЩ през ноември.

Американският пазарен механизъм и руският излишък

Според аналитични оценки от експерта по енергиен сектор Игор Юшков от Финансовия университет към правителството на РФ, САЩ не изпитват физически недостиг на суров петрол — те са лидер в добива. Физическият проблем на Вашингтон е свързан със структурата на световното рафиниране и обвързаността на вътрешните цени със световните борсови котировки. Когато на глобално ниво дизелът поскъпва, американските рафинерии предпочитат износа, което автоматично опразва вътрешния пазар и вдига цената на американските бензиностанции.

За да свали цените за американския гласоподавател, Белият дом не се нуждае от физическото изливане на целия руски дизел в резервоарите на камионите в Тексас или Охайо. Целта е насищане на световния пазар, което да свали международния бенчмарк.

От руска страна икономическата логика също е напълно изчистена от скрупули:

  • В руските рафинерии има натрупан значителен излишък от дизелово гориво, чийто износ бе ограничаван от вътрешни регулации.
  • Сделката за около 4,8 милиона тона се оценява ориентировъчно на близо 4 милиарда долара по текущи пазарни стойности, макар че крайната сума зависи от бъдещия спад на цените.
  • Ключовият въпрос за Москва обаче не са самите 4 милиарда долара, а правният статут на руските енергийни гиганти.

Големите руски компании — „Роснефт“, „Лукойл“, „Сургутнефтегаз“ и „Газпромнефт“ — се намират в най-строгия санкционен списък SDN (Specially Designated Nationals) на американската Служба за контрол на чуждестранните активи (OFAC). За да функционира сделката без пречки, генералният лиценз на САЩ ще изисква юридически precizations.

Ако Вашингтон изрично разреши директните разплащания и транзакции за тези компании и премахне рисковете за танкерния флот (включително т.нар. „сенчест флот“), това автоматично елиминира нуждата от препродажба през сложни вериги от посредници в Индия или ОАЕ.

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