Абонирай се
Свят

Сделката за Украйна се премества в Москва, Европа остана в ролята на наблюдател в Абу Даби

/Поглед.инфо/ Вторият ден от тристранните разговори в Абу Даби приключи внезапно, оставяйки след себе си повече въпроси за финансовото оцеляване на Киев, отколкото реални стъпки към примирие. Докато руските и американските пратеници обсъждат нови правила за европейската сигурност, а Джаред Кушнер и Стив Уиткоф се отправят към Москва, европейските дипломати се оказаха изолирани от основния диалог. В същото време изтекла информация разкрива амбицията на Украйна да осигури десетгодишна западна издръжка за армия от 800 хиляди души.

Деж. редактор - д-р Румен Петков 19296 прочитания
Сделката за Украйна се премества в Москва, Европа остана в ролята на наблюдател в Абу Даби
Снимката е генерирана с ИИ
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

По публикации на международни информационни агенции и изявления на официалните делегации. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Сметката за мира се оказа по-тежка от цената на войната

Преговорите в Абу Даби приключиха неочаквано бързо на втория си ден, но истинският залог не се крие в протоколните усмивки пред камерите в Обединените арабски емирства, а в сухите счетоводни таблици. Според високопоставен украински източник, цитиран от агенция „Франс Прес“, Киев настоява западните държави да гарантират финансовата издръжка на украинските въоръжени сили в размер на 800 хиляди души за период от минимум десет години. Този детайл променя изцяло оптиката върху дипломатическия процес. Когато една държава, чиято икономика е разрушена след близо пет години бойни действия, поиска десетилетна заплата за армия в мирно време, това означава само едно: страхът от спиране на паричните потоци в Киев е по-голям от страха от продължаване на фронтовите сблъсъци.

Изтичането на тази информация във френската преса трудно може да се приеме за случайност. По същото време украинският външен министър Андрий Сибига се намира в Париж за разговори с колегите си от формата Г-7. Подобни „случайни“ разкрития обикновено целят да тестват общественото мнение в Западна Европа или да поставят европейските правителства пред свършен факт преди поредния рунд за разпределение на бюджетни средства. Но кой в Берлин, Париж или Рим може да обясни на собствените си избиратели защо след евентуално подписване на мир трябва да продължат да плащат за поддръжката на най-голямата сухопътна армия на континента? Изчисленията показват, че издръжката на подобен военен контингент, ведно с боеприпасите, техниката и социалните плащания, поглъща десетки милиарди евро годишно, които Европейският съюз просто не притежава в свободните си фондове.

Европейската дипломация в чакалнята на големите играчи

Докато в Киев пресмятат бъдещите траншове, в Абу Даби лъсна институционалната безпомощност на Европейския съюз. Ръководителят на руската делегация Владимир Медински директно заяви, че руските представители не са водили разговори с европейците, тъй като от тях не е постъпило нито едно конкретно предложение, а присъствието им е приличало на туристическо пътуване. Още по-показателна обаче беше реакцията от американска страна. Специалният пратеник на Вашингтон Джаред Кушнер, в присъствието на самата украинска делегация, посъветва Европа първо да си избере един общ преговарящ, преди да иска място на масата.

Тази реплика на Кушнер удря право в сърцето на брюкселската бюрокрация. Външната политика на Европейския съюз от години страда от липса на единен център за вземане на решения, разкъсвана между амбициите на Европейската комисия, националните интереси на Франция и Германия и радикалната реторика на балтийските държави и Полша. Когато в стаята влязат прагматици от школата на Доналд Тръмп, които гледат на политиката през призмата на сделките и реалния силов баланс, липсата на единен европейски глас автоматично изхвърля Брюксел от играта.

Териториалният възел и сенките на 2021 година

Централната ос на разговорите в Абу Даби не беше временното прекратяване на огъня, за което настояваха европейските столици през последните две години, а цялостната архитектура на сигурността в Европа. Медински открито спомена нуждата от нови споразумения по модела на конференциите в Ялта и Потсдам. Това връща часовника точно пет години назад, към декември 2021 година, когато Министерството на външните работи на Русия изпрати до Вашингтон и Брюксел проектодоговори за гаранции за сигурност. Тогава исканията за спиране на разширяването на НАТО на изток и връщане на военната инфраструктура на алианса към границите от 1997 година бяха отхвърлени с насмешка от западните канцеларии.

Днес, през ноември 2026 година, същите тези теми се връщат на масата, но при коренно променена реалност на терена. Американските преговарящи признават, че по въпроса за следвоенните гаранции за сигурност има напредък, но териториалното разграничение остава непреодолимо препятствие. Тук логиката е желязна и бе формулирана ясно от Кушнер: никакви хартиени гаранции не струват нищо, ако не е ясно къде точно минава линията на съприкосновение и кой каква територия контролира. От своя страна руският външен министър Сергей Лавров припомни, че рамката на Москва остава непроменена от юни 2024 година, когато Владимир Путин постави условието за пълно изтегляне на украинските сили от четирите присъединени области и отказ от членство в НАТО.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

Яков Кедми: Европа се страхува от мира повече, отколкото от войната с Русия!
Европа

Яков Кедми: Европа се страхува от мира повече, отколкото от войната с Русия!

/Поглед.инфо/ Владимир Трифонов: Защо европейските лидери се страхуват от мира с Русия? В този разговор с Яков Кедми поставям въпросите, които Брюксел предпочита да избегне. Договарят ли Путин и Тръмп новата архитектура на европейската сигурност? Какво ще се случи, ако британски и френски войски навлязат в Украйна? Защо Лондон вярва, че може да воюва с чужди ръце? Кедми предупреждава за опасността от пряк сблъсък с Русия и прави безпощадна оценка на европейските елити. Европа пред исторически избор: мир или катастрофа? Разговор за войната, властта и бъдещето на континента.

13.11.2026 19:00
Скот Ритър: Европа сама си преряза гърлото! Кой печели от катастрофата?
Европа

Скот Ритър: Европа сама си преряза гърлото! Кой печели от катастрофата?

/Поглед.инфо/ Кой пише сценария на украинската трагедия и защо Европа плаща цената на чужди геополитически интереси? В ексклузивен разговор на Георги Стамболиев в нашето студио със Скот Ритър се отправят тежки обвинения към Зеленски, Брюксел и НАТО. Говори се за европейското икономическо самоубийство, бъдещето на еврото, германската криза и властта на американската „дълбока държава“. Защо Русия е превърната в постоянен враг? Кой печели от войната и кой плаща сметката? Разговор за политическите механизми, които според Ритър тласкат Европа към историческа катастрофа.

13.11.2026 18:29
Рим спира ракетите „Астер“ за Киев, а Берлин призна за изчерпани запаси от „Пейтриът
Свят

Рим спира ракетите „Астер“ за Киев, а Берлин призна за изчерпани запаси от „Пейтриът

/Поглед.инфо/ Европейският противовъздушен щит над Украйна навлиза в състояние на остър логистичен колапс, след като Рим и Берлин на практика признаха изчерпването на собствените си резерви. Италианският министър на отбраната Гуидо Кросето обяви, че ракетите „Астер“ остават за национална защита, докато германският му колега Борис Писториус потвърди липсата на свободни комплекси „Пейтриът“. На фона на скочилите до 20,8 милиарда евро разходи на Италия за американските изтребители F-35, европейските складове се оказват празни, а индустриалното производство на нови прехващачи няма да навакса дефицита поне до 2028 година.

13.11.2026 17:00
Брюксел вкарва военни съветници в Киев, докато Вашингтон и Москва преговарят без европейски представители
Свят

Брюксел вкарва военни съветници в Киев, докато Вашингтон и Москва преговарят без европейски представители

/Поглед.инфо/ С публикация в Официалния вестник на Европейския съюз Брюксел промени мандата на военната си мисия EUMAM и разреши постоянно присъствие на щабни офицери и инструктори директно на украинска територия. Решението идва непосредствено след тристранните преговори в Абу Даби на 11 ноември, на които европейските представители не бяха допуснати. Докато Париж и Лондон настояват за по-широк контингент за охрана на пристанища и находища на суровини, Берлин и Рим се въздържат заради недостиг на ресурси и риск от пряк сблъсък с Москва.

13.11.2026 16:45
По публикации на военни анализатори: Фланговите маневри край Воскресенка затягат примката около украинския гарнизон в Орехово
Свят

По публикации на военни анализатори: Фланговите маневри край Воскресенка затягат примката около украинския гарнизон в Орехово

/Поглед.инфо/ Докато информационните потоци гърмят за грандиозни сблъсъци, реалната война край Запорожие се води от шепа щурмоваци, рояци безпилотници и системи за радиоелектронно потискане. Според редица военни сводки руските части методично обхождат укрепения възел Орехово по фланговете, прерязвайки снабдителните артерии при река Верхня Терса. Истинският срив за отбраната на Киев обаче може да настъпи не от артилерийски вал, а от внезапното прекъсване на връзката със сателитната мрежа „Старлинк“.

13.11.2026 16:30
Съветът за сигурност на ООН удължи санкциите срещу Йемен, Китай призова за подновяване на преговорите
Поглед към Китай

Съветът за сигурност на ООН удължи санкциите срещу Йемен, Китай призова за подновяване на преговорите

/Поглед.инфо/ На 12 ноември Съветът за сигурност на ООН прие резолюция за удължаване с една година на санкциите срещу Йемен, предвидени в Резолюция № 2140, до 14 ноември 2027 г. Мандатът на експертната група към Комитета по санкциите за Йемен също беше продължен – до 15 декември 2027 г. Китай подкрепи резолюцията.

13.11.2026 16:23
Си Дзинпин ще участва в 33-тата неофициална среща на лидерите на АТИС
Поглед към Китай

Си Дзинпин ще участва в 33-тата неофициална среща на лидерите на АТИС

/Поглед.инфо/ На 18 и 19 ноември в Шънджън ще се проведе че 33-тата неофициална среща на лидерите на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС), потвърди говорител на китайското Министерство на външните работи. Темата на форума е „Изграждане на азиатско-тихоокеанска общност и насърчаване на общия просперитет“. Китайският председател Си Дзинпин ще председателства срещата и ще произнесе реч.

13.11.2026 16:20
Есенното поклонение пред богинята Мадзу събра китайци от двата бряга на Тайванския проток
Поглед към Китай

Есенното поклонение пред богинята Мадзу събра китайци от двата бряга на Тайванския проток

/Поглед.инфо/ На 1 ноември на остров Мейджоу в провинция Фудзиен, се проведе тържествена церемония за есенно поклонение пред богинята Мадзу. Събитието съвпадна с откриването на 28-ия Фестивал на културата и туризма „Мадзу“. Церемонията беше излъчена на живо от Китайската медийна група и достигна до аудитория в над 50 държави.

13.11.2026 16:17