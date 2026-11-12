Сделката за Украйна се премества в Москва, Европа остана в ролята на наблюдател в Абу Даби

/Поглед.инфо/ Вторият ден от тристранните разговори в Абу Даби приключи внезапно, оставяйки след себе си повече въпроси за финансовото оцеляване на Киев, отколкото реални стъпки към примирие. Докато руските и американските пратеници обсъждат нови правила за европейската сигурност, а Джаред Кушнер и Стив Уиткоф се отправят към Москва, европейските дипломати се оказаха изолирани от основния диалог. В същото време изтекла информация разкрива амбицията на Украйна да осигури десетгодишна западна издръжка за армия от 800 хиляди души.

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Сметката за мира се оказа по-тежка от цената на войната

Преговорите в Абу Даби приключиха неочаквано бързо на втория си ден, но истинският залог не се крие в протоколните усмивки пред камерите в Обединените арабски емирства, а в сухите счетоводни таблици. Според високопоставен украински източник, цитиран от агенция „Франс Прес“, Киев настоява западните държави да гарантират финансовата издръжка на украинските въоръжени сили в размер на 800 хиляди души за период от минимум десет години. Този детайл променя изцяло оптиката върху дипломатическия процес. Когато една държава, чиято икономика е разрушена след близо пет години бойни действия, поиска десетилетна заплата за армия в мирно време, това означава само едно: страхът от спиране на паричните потоци в Киев е по-голям от страха от продължаване на фронтовите сблъсъци.

Изтичането на тази информация във френската преса трудно може да се приеме за случайност. По същото време украинският външен министър Андрий Сибига се намира в Париж за разговори с колегите си от формата Г-7. Подобни „случайни“ разкрития обикновено целят да тестват общественото мнение в Западна Европа или да поставят европейските правителства пред свършен факт преди поредния рунд за разпределение на бюджетни средства. Но кой в Берлин, Париж или Рим може да обясни на собствените си избиратели защо след евентуално подписване на мир трябва да продължат да плащат за поддръжката на най-голямата сухопътна армия на континента? Изчисленията показват, че издръжката на подобен военен контингент, ведно с боеприпасите, техниката и социалните плащания, поглъща десетки милиарди евро годишно, които Европейският съюз просто не притежава в свободните си фондове.

Европейската дипломация в чакалнята на големите играчи

Докато в Киев пресмятат бъдещите траншове, в Абу Даби лъсна институционалната безпомощност на Европейския съюз. Ръководителят на руската делегация Владимир Медински директно заяви, че руските представители не са водили разговори с европейците, тъй като от тях не е постъпило нито едно конкретно предложение, а присъствието им е приличало на туристическо пътуване. Още по-показателна обаче беше реакцията от американска страна. Специалният пратеник на Вашингтон Джаред Кушнер, в присъствието на самата украинска делегация, посъветва Европа първо да си избере един общ преговарящ, преди да иска място на масата.

Тази реплика на Кушнер удря право в сърцето на брюкселската бюрокрация. Външната политика на Европейския съюз от години страда от липса на единен център за вземане на решения, разкъсвана между амбициите на Европейската комисия, националните интереси на Франция и Германия и радикалната реторика на балтийските държави и Полша. Когато в стаята влязат прагматици от школата на Доналд Тръмп, които гледат на политиката през призмата на сделките и реалния силов баланс, липсата на единен европейски глас автоматично изхвърля Брюксел от играта.

Териториалният възел и сенките на 2021 година

Централната ос на разговорите в Абу Даби не беше временното прекратяване на огъня, за което настояваха европейските столици през последните две години, а цялостната архитектура на сигурността в Европа. Медински открито спомена нуждата от нови споразумения по модела на конференциите в Ялта и Потсдам. Това връща часовника точно пет години назад, към декември 2021 година, когато Министерството на външните работи на Русия изпрати до Вашингтон и Брюксел проектодоговори за гаранции за сигурност. Тогава исканията за спиране на разширяването на НАТО на изток и връщане на военната инфраструктура на алианса към границите от 1997 година бяха отхвърлени с насмешка от западните канцеларии.

Днес, през ноември 2026 година, същите тези теми се връщат на масата, но при коренно променена реалност на терена. Американските преговарящи признават, че по въпроса за следвоенните гаранции за сигурност има напредък, но териториалното разграничение остава непреодолимо препятствие. Тук логиката е желязна и бе формулирана ясно от Кушнер: никакви хартиени гаранции не струват нищо, ако не е ясно къде точно минава линията на съприкосновение и кой каква територия контролира. От своя страна руският външен министър Сергей Лавров припомни, че рамката на Москва остава непроменена от юни 2024 година, когато Владимир Путин постави условието за пълно изтегляне на украинските сили от четирите присъединени области и отказ от членство в НАТО.