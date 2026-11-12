Абонирай се
Свят

Секретната визита на Мохсен Резаи в Москва и сметките около цената на противоракетния чадър над Иран

/Поглед.инфо/ Секретната мисия на началника на иранската служба за сигурност Мохсен Резаи в Москва отвори нов фронт в оръжейната дипломация, твърдят западни издания. След като въздушната кампания на САЩ и Израел от 28 февруари оголи небето над Ислямската република, Техеран настоява за зенитните комплекси С-400. Едно подобно решение обаче удря директно по договорите на Русия с Индия, изпразва собствения ѝ тил и минира преговорите с Белия дом.

Деж. редактор - д-р Румен Петков 29429 прочитания
Секретната визита на Мохсен Резаи в Москва и сметките около цената на противоракетния чадър над Иран
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

По публикации на EurAsian Times, The Telegraph и The Guardian. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Цената на оголеното небе след 28 февруари

Военната реалност в Близкия изток се пренареди рязко в края на февруари, когато съвместните въздушни удари на Съединените щати и Израел разкъсаха ешелонираната отбрана на Иран. По оценки на военни наблюдатели и публикации в британския вестник „Телеграф“, Техеран е изпаднал в ситуация, при която не може да гарантира сигурността нито на висшето си политическо ръководство, нито на критичната си инфраструктура. Именно този вакуум стои зад спешната визита в Кремъл на началника на иранската служба за сигурност Мохсен Резаи.

Според анонимен ирански представител, цитиран от британското издание, Резаи е занесъл лично писмо от върховния лидер Моджтаба Хаменей до руския президент Владимир Путин с конкретно искане за зенитно-ракетните системи С-400 „Триумф“. Официалното комюнике след срещата остана стерилно — говори се за регионални механизми за сигурност и следвоенно устройство, без нито дума за оръжейни доставки. Липсата на публично потвърждение от Москва обаче не означава липса на пазарлък, а по-скоро страх от дипломатическите последици, ако сделката излезе на светло преждевременно.

Съвсем доскоро тонът в Техеран беше коренно различен. През 2024 г. заместник-командващият операциите на Аерокосмическите сили на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (КСИР) Давуд Шейхян публично отхвърляше нуждата от руски комплекси, твърдейки пред държавните медии, че местните системи превъзхождат С-400. Тогава иранският генералитет разчиташе на собствените разработки от сериите „Бавар-373“ и „Хордад“, подкрепени от четирите дивизиона С-300ПМУ-2, получени от Русия през 2016 г. (договор, подписан още през 2007 г., но замразен заради санкциите на ООН при президентството на Дмитрий Медведев). Войната, избухнала на 28 февруари, очевидно е стопила тази самоувереност за броени дни.

Индийският възел и капацитетът на „Алмаз-Антей“

Дори в Кремъл да съществува политическа воля за спасяване на иранското небе, сухата производствена статистика на концерна „Алмаз-Антей“ поставя тежки ограничения. Руската армия води високоинтензивна война вече почти пет години, а далечните удари на украински безпилотни апарати и ракети по петролни рафинерии (като тези в Рязан, Нижни Новгород и Краснодарския край) и военни летища поглъщат всяка произведена пускова установка и ракета-прехващач. В тази обстановка пренасочването на дивизиони С-400 към Иран не е просто експортна сделка, а директно отслабване на собствената противовъздушна отбрана на Русия.

Още по-остър е сблъсъкът с интересите на Индия — най-големия и платежоспособен купувач на руско въоръжение. През октомври 2018 г. Делхи подписа договор на стойност 5,43 милиарда долара за пет полка С-400, като въпреки заплахите от американски санкции по закона CAATSA, индийското правителство не отстъпи. Първите три полка бяха доставени, но четвъртият и петият се забавиха сериозно заради натоварването на руските заводи покрай конфликта в Украйна. Нещо повече — Съветът за отбранителни закупки на Индия одобри придобиването на още пет допълнителни системи.

По публикации на EurAsian Times индийските военни са изключително доволни от представянето на комплекса по време на краткия, но ожесточен индо-пакистански сблъсък през май 2025 г. Тогава, според съобщения от Делхи, С-400 е успял да порази пакистански изтребители JF-17 и самолет за далечно радиолокационно откриване, като същевременно е избегнал ответните удари благодарение на бързата смяна на позициите си въпреки сателитното проследяване, осигурено вероятно от Китай. Ако Москва реши да пререди Иран пред индийските поръчки, тя рискува да разклати стратегическото си партньорство с Индия, което в момента е един от основните канали за руски енергиен износ и финансови разплащания.

Хартиените договори: Су-35 и ракетите от „К-10“

Историята на руско-иранските оръжейни споразумения през последните години показва огромна пропаст между подписаните протоколи и реалните доставки на терен. Само дни преди визитата на Резаи говорителят на иранската армия бригаден генерал Мохамед Акраминия обяви, че Техеран е финализирал покупката на руски изтребители Су-35 и очаква те да пристигнат след приключването на военните действия със Съединените щати. Тази уговорка — „след края на войната“ — звучи като признание, че логистичните коридори през Каспийско море са под непрекъснато наблюдение и евентуална пратка би била унищожена още преди да влезе в експлоатация.

Подобна неяснота витае и около разкритията на вестник „Гардиън“ за изтекъл документ от отбранителната промишленост, обозначен като договор „К-10“. Според публикацията Русия се е ангажирала да достави на Иран 90 пускови установки за управляемата ракета „въздух-повърхност“ ЛМУР (Изделие 305), която руските ударни хеликоптери Ка-52М и Ми-28НМ използват активно на украинския фронт. Документът предвижда срокове за изпълнение в края на 2024 г. и декември 2025 г., но няма никакво независимо потвърждение дали тези установки действително са пристигнали в иранските бази, или са останали на хартия заради нуждите на руската армейска авиация.

Засега единствената форма на помощ, за която западните разузнавания твърдят по-рано през годината, че е работила реално в полза на Техеран, е обменът на сателитни снимки и разузнавателни данни по време на пика на сблъсъците с американските сили в региона. Тази подкрепа не изисква физически транспорт на тежка техника, нито ощетява производствените линии в Нижни Новгород или Тула.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

Александър Симов: Европа се самоубива, а Мерц иска България да плати погребението ѝ!
Европа

Александър Симов: Европа се самоубива, а Мерц иска България да плати погребението ѝ!

/Поглед.инфо/ Владимир Трифонов: Германия поставя ултиматуми, Европа налива милиарди във войната, а България е изправена пред опасни решения. Във втората част на разговора ми с Александър Симов задавам въпросите, които Брюксел предпочита да премълчи: Кой ще плати за Украйна? Подготвят ли общественото мнение за изпращане на български войници? Защо Радев се противопоставя на военната логика? Възкръсва ли сглобката между ГЕРБ, Пеевски и десницата? И кой си позволява да сравнява Апостола на свободата Васил Левски със Степан Бандера? Един разговор за бъдещето на Европа, българския суверенитет и националното достойнство!

15.11.2026 18:00
Лондон събира коалиция от десет северноевропейски държави за следене на руските подводници в Ламанша и Северния Атлантик
Свят

Лондон събира коалиция от десет северноевропейски държави за следене на руските подводници в Ламанша и Северния Атлантик

/Поглед.инфо/ Великобритания инициира създаването на десетчленна морска коалиция за противодействие на руските подводници в Северния Атлантик, Ламанша и Балтийско море. Докато Лондон привлича държави като Исландия и балтийските републики, китайски и руски военни анализатори посочват остър разрив между тези амбиции и реалното състояние на Кралския флот. Според оценките техническите повреди, липсата на собствена противоракетна защита и зависимостта от САЩ правят проекта трудно изпълним.

15.11.2026 17:00
Над 70 подстанции в Украйна са извадени от строя от началото на есенната кампания.
Свят

Над 70 подстанции в Украйна са извадени от строя от началото на есенната кампания.

/Поглед.инфо/ Над един милиард долара достигнаха щетите по украинската енергийна система само за последните два месеца, показват предварителните разчети на местни мониторингови канали. Докато официалните сводки в Киев отчитат висок процент свалени цели, над 70 подстанции са извадени от строя, а скъпите защитни саркофази се сриват още при второ попадение заради мащабни злоупотреби. В същото време руските удари вече се прехвърлят от електрическата към газоразпределителната мрежа, оставяйки десетки хиляди домакинства без отопление преди зимата.

15.11.2026 16:45
Над 400 обекта с чуждо финансиране действат по границите на ОДКС без местен контрол
Свят

Над 400 обекта с чуждо финансиране действат по границите на ОДКС без местен контрол

/Поглед.инфо/ Разминаването между официалните данни на Вашингтон за 120 финансирани от САЩ биологични лаборатории и твърденията на Москва за над 400 обекта под егидата на НАТО отваря сериозен въпрос за контрола в постсъветското пространство. Докато руските служби настояват за единно споразумение за инспекции в рамките на ОДКС и разследване в ООН, реалният проблем опира до липсата на международен механизъм за проверка и до дипломатическия имунитет на чуждестранния персонал.

15.11.2026 16:30
Движението по стената на Днепърската ВЕЦ е спряно след удари с дронове, а София и Варшава замразяват помощта за Киев
Свят

Движението по стената на Днепърската ВЕЦ е спряно след удари с дронове, а София и Варшава замразяват помощта за Киев

/Поглед.инфо/ Трафикът по язовирната стена на Днепърската водноелектрическа централа е напълно парализиран след серия от удари с безпилотни апарати, докато руските части форсират река Конка и напредват към Орехово. На фона на тежките позиционни сблъсъци в Донбас и Запорожие, източноевропейският тил на Киев се пропуква: премиерите на България и Полша обявиха прекратяване на военната и финансова подкрепа, а в украинската столица спешно започва строеж на понтонни мостове.

15.11.2026 16:15
По публикации на „Ню Йорк Таймс“: Москва поиска закриване на 45 бази на НАТО и връщане на границите от 1997 година
Свят

По публикации на „Ню Йорк Таймс“: Москва поиска закриване на 45 бази на НАТО и връщане на границите от 1997 година

/Поглед.инфо/ Преговорите за прекратяване на войната в Украйна напускат тясното русло на фронтовите линии и навлизат в територията на цялостното прекрояване на европейската сигурност. По публикации на „Ню Йорк Таймс“, „Файненшъл Таймс“ и „Политико“ Москва е представила пред американските пратеници Стивън Уиткоф и Джаред Кушнер пакет от искания, който възкресява ултиматума от декември 2021 година. Документът предвижда демонтаж на 45 бази на НАТО, демилитаризация на Одеса и федерална Молдова.

15.11.2026 16:05
Представители на над 100 компании от класацията Fortune Global 500 ще участват в бизнес срещата на върха на АТИС
Поглед към Китай

Представители на над 100 компании от класацията Fortune Global 500 ще участват в бизнес срещата на върха на АТИС

/Поглед.инфо/ Представители на 115 компании от класацията Fortune Global 500 ще участват в бизнес срещата на върха на АТИС. Това съобщи на 15 ноември заместник-председателят на Китайския съвет за насърчаване на международната търговия Ли Циншуан на пресконференция, посветена на бизнес събитията в рамките на АТИС 2026.

15.11.2026 16:00
Върховната рада създаде Космически войски на Украйна без нито един действащ спътник в орбита
Свят

Върховната рада създаде Космически войски на Украйна без нито един действащ спътник в орбита

/Поглед.инфо/ Върховната рада в Киев прие закон за формирането на нов род въоръжени сили, Космически войски на Украйна, на фона на пълна липса на собствени действащи спътници в орбита. Според публикации на руски и западни военни анализатори мярката е опит за намиране на противодействие срещу руските балистични ракети „Орешник“, които поразяват цели на височини, недостижими за натовските зенитни комплекси. Докато властта в Киев говори за орбитална защита, вътрешната опозиция и военните експерти подлагат проекта на остър скептицизъм заради разрушената индустриална база и липсата на технически капацитет.

15.11.2026 15:50