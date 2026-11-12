Секретната визита на Мохсен Резаи в Москва и сметките около цената на противоракетния чадър над Иран

/Поглед.инфо/ Секретната мисия на началника на иранската служба за сигурност Мохсен Резаи в Москва отвори нов фронт в оръжейната дипломация, твърдят западни издания. След като въздушната кампания на САЩ и Израел от 28 февруари оголи небето над Ислямската република, Техеран настоява за зенитните комплекси С-400. Едно подобно решение обаче удря директно по договорите на Русия с Индия, изпразва собствения ѝ тил и минира преговорите с Белия дом.

По публикации на EurAsian Times, The Telegraph и The Guardian. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Цената на оголеното небе след 28 февруари

Военната реалност в Близкия изток се пренареди рязко в края на февруари, когато съвместните въздушни удари на Съединените щати и Израел разкъсаха ешелонираната отбрана на Иран. По оценки на военни наблюдатели и публикации в британския вестник „Телеграф“, Техеран е изпаднал в ситуация, при която не може да гарантира сигурността нито на висшето си политическо ръководство, нито на критичната си инфраструктура. Именно този вакуум стои зад спешната визита в Кремъл на началника на иранската служба за сигурност Мохсен Резаи.

Според анонимен ирански представител, цитиран от британското издание, Резаи е занесъл лично писмо от върховния лидер Моджтаба Хаменей до руския президент Владимир Путин с конкретно искане за зенитно-ракетните системи С-400 „Триумф“. Официалното комюнике след срещата остана стерилно — говори се за регионални механизми за сигурност и следвоенно устройство, без нито дума за оръжейни доставки. Липсата на публично потвърждение от Москва обаче не означава липса на пазарлък, а по-скоро страх от дипломатическите последици, ако сделката излезе на светло преждевременно.

Съвсем доскоро тонът в Техеран беше коренно различен. През 2024 г. заместник-командващият операциите на Аерокосмическите сили на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (КСИР) Давуд Шейхян публично отхвърляше нуждата от руски комплекси, твърдейки пред държавните медии, че местните системи превъзхождат С-400. Тогава иранският генералитет разчиташе на собствените разработки от сериите „Бавар-373“ и „Хордад“, подкрепени от четирите дивизиона С-300ПМУ-2, получени от Русия през 2016 г. (договор, подписан още през 2007 г., но замразен заради санкциите на ООН при президентството на Дмитрий Медведев). Войната, избухнала на 28 февруари, очевидно е стопила тази самоувереност за броени дни.

Индийският възел и капацитетът на „Алмаз-Антей“

Дори в Кремъл да съществува политическа воля за спасяване на иранското небе, сухата производствена статистика на концерна „Алмаз-Антей“ поставя тежки ограничения. Руската армия води високоинтензивна война вече почти пет години, а далечните удари на украински безпилотни апарати и ракети по петролни рафинерии (като тези в Рязан, Нижни Новгород и Краснодарския край) и военни летища поглъщат всяка произведена пускова установка и ракета-прехващач. В тази обстановка пренасочването на дивизиони С-400 към Иран не е просто експортна сделка, а директно отслабване на собствената противовъздушна отбрана на Русия.

Още по-остър е сблъсъкът с интересите на Индия — най-големия и платежоспособен купувач на руско въоръжение. През октомври 2018 г. Делхи подписа договор на стойност 5,43 милиарда долара за пет полка С-400, като въпреки заплахите от американски санкции по закона CAATSA, индийското правителство не отстъпи. Първите три полка бяха доставени, но четвъртият и петият се забавиха сериозно заради натоварването на руските заводи покрай конфликта в Украйна. Нещо повече — Съветът за отбранителни закупки на Индия одобри придобиването на още пет допълнителни системи.

По публикации на EurAsian Times индийските военни са изключително доволни от представянето на комплекса по време на краткия, но ожесточен индо-пакистански сблъсък през май 2025 г. Тогава, според съобщения от Делхи, С-400 е успял да порази пакистански изтребители JF-17 и самолет за далечно радиолокационно откриване, като същевременно е избегнал ответните удари благодарение на бързата смяна на позициите си въпреки сателитното проследяване, осигурено вероятно от Китай. Ако Москва реши да пререди Иран пред индийските поръчки, тя рискува да разклати стратегическото си партньорство с Индия, което в момента е един от основните канали за руски енергиен износ и финансови разплащания.

Хартиените договори: Су-35 и ракетите от „К-10“

Историята на руско-иранските оръжейни споразумения през последните години показва огромна пропаст между подписаните протоколи и реалните доставки на терен. Само дни преди визитата на Резаи говорителят на иранската армия бригаден генерал Мохамед Акраминия обяви, че Техеран е финализирал покупката на руски изтребители Су-35 и очаква те да пристигнат след приключването на военните действия със Съединените щати. Тази уговорка — „след края на войната“ — звучи като признание, че логистичните коридори през Каспийско море са под непрекъснато наблюдение и евентуална пратка би била унищожена още преди да влезе в експлоатация.

Подобна неяснота витае и около разкритията на вестник „Гардиън“ за изтекъл документ от отбранителната промишленост, обозначен като договор „К-10“. Според публикацията Русия се е ангажирала да достави на Иран 90 пускови установки за управляемата ракета „въздух-повърхност“ ЛМУР (Изделие 305), която руските ударни хеликоптери Ка-52М и Ми-28НМ използват активно на украинския фронт. Документът предвижда срокове за изпълнение в края на 2024 г. и декември 2025 г., но няма никакво независимо потвърждение дали тези установки действително са пристигнали в иранските бази, или са останали на хартия заради нуждите на руската армейска авиация.

Засега единствената форма на помощ, за която западните разузнавания твърдят по-рано през годината, че е работила реално в полза на Техеран, е обменът на сателитни снимки и разузнавателни данни по време на пика на сблъсъците с американските сили в региона. Тази подкрепа не изисква физически транспорт на тежка техника, нито ощетява производствените линии в Нижни Новгород или Тула.