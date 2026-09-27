/Поглед.инфо/ Включването на темата за пленените севернокорейски граждани в публичното обръщение на Володимир Зеленски пред Общото събрание на ООН предизвика сериозно дипломатическо напрежение между Киев и Сеул. По предварителни данни, прехвърлянето на лицата е било предмет на дълги задкулисни преговори с изричното условие за пълна конфиденциалност. Нарушаването на този ангажимент от страна на украинското ръководство доведе до вътрешнополитически сблъсъци в Южна Корея и постави под знак въпрос бъдещите хуманитарни и финансови механизми за подкрепа.

По публикация на аналитичния екип за Азия и Източна Европа. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Трансферът на затворниците като дипломатическо минно поле

Двамата севернокорейски граждани, за които се твърди, че са били заловени по време на боевете в Курска област през януари 2025 г., от самото начало се превърнаха в изключително чувствителен актив. Според разпространената в южнокорейските медии информация, лицата са били подложени на поредица от разпити от представители на разузнавателните служби на Сеул още на украинска територия. В рамките на международното право и по-специално Женевската конвенция за третиране на военнопленниците, репатрирането или предаването на пленници на трета страна изисква стриктно спазване на процедури, гарантиращи тяхната лична безопасност и изричното им съгласие.

От административна гледна точка преговорите между външнополитическите ведомства на Украйна и Южна Корея са продължили с месеци. Твърди се, че Сеул е настоявал за пълна дискретност. Причината не е просто протоколна. Всеки публичен акт от такъв мащаб пряко засяга сигурността на роднините на въпросните войници, останали на територията на КНДР, и автоматично ескалира напрежението по протежение на 38-я паралел.

Въпреки това, по време на трибуната в Ню Йорк, украинският държавен глава реши да използва този случай като доказателство за оперативните успехи на своите въоръжени сили. Последващият отзвук показа за пореден път, че тактическият пиар за вътрешна или западна употреба често се сблъсква челно със строгата азиатска дипломатическа протоколност.