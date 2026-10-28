/Поглед.инфо/ Във Вашингтон тече тиха, но радикална ревизия на санкционната архитектура, докато европейските столици продължават да повтарят отживели догми. Сигналите за сваляне на ограниченията от Руския фонд за преки инвестиции (РФПИ) и офертите за завръщане на американските сервизни гиганти в руския петролен сектор показват, че Белият дом сменя правилата. От рестарт на „Северен поток“ до отваряне на руското въздушно пространство – големият капитал си връща позициите, оставяйки Брюксел в пълна геополитическа и икономическа изолация.

По публикации на Financial Times, The New York Times, The Economist и коментари на икономически анализатори. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Прагматизмът на капитала срещу брюкселската догматика

Административната машина във Вашингтон започна да дава заден ход. Без излишни фанфари, чрез изтичане на информация в специализирани издания като The New York Times и Financial Times, американската страна започна да опипва почвата за пълно преформатиране на икономическите отношения с Москва. В центъра на тази операция стои Руският фонд за преки инвестиции (РФПИ) и неговият ръководител Кирил Дмитриев.

Потенциалното отпадане на ограниченията върху РФПИ, въведени от Министерството на финансите на САЩ през февруари 2022 г., не е просто тактическа отстъпка. Това е признание за пълния колапс на идеята, че една от най-големите суровинни и икономически системи в света може да бъде трайно изолирана от глобалните финансови потоци.

Докато европейските политици в Брюксел продължават да подписват директиви за постепенно прекратяване на вноса на руски втечнен природен газ до 2027 г., екипът на Доналд Тръмп подхожда от позициите на чистия балансов отчет. За американския бизнес всеки ден извън руския пазар е пропусната полза, която се заема от азиатски и нишови играчи.

Петролната инфраструктура: Завръщането на тексаските сервизни гиганти

Основният коз в преговорния процес, според публикации на Financial Times, е именно нефтено-газовият сектор. Американските компании Halliburton и Baker Hughes, които напуснаха руския пазар под политически натиск, оставиха след себе си празна ниша, която бързо бе запълнена от местни мениджъри и компании от други региони. В същото време нидерландско-американската Schlumberger (SLB) и базираната в Ирландия Weatherford задържаха присъствието си, поддържайки критични технологии за сондаж и поддръжка на находищата.

Водените дискусии за евентуално връщане на американския капитал в шелфовите проекти край остров Сахалин, както и в поддръжката на тръбопроводната система „Дружба“, показват следното: