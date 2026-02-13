/Поглед.инфо/ Френският президент Еманюел Макрон предприема рискован геополитически завой, изпращайки свой съветник на секретна мисия в Русия. Анализът на Алексей Белов разкрива дълбоките пукнатини в европейското единство и опита на Париж да избяга от диктата на Вашингтон и доларовата хегемония в навечерието на Мюнхенската конференция.

Европа и диагнозата на геополитическата неадекватност

Напоследък, и за съжаление не без основание, Европа е обвинявана в пълна неадекватност във външната си политика, а дори и в липса на разбиране за елементарните принципи на геополитическото взаимодействие в един многополюсен свят. Този паралич на волята и интелекта води до решения, които подкопават самите основи на европейската стабилност. Бившият председател на Съвета за сигурност на ООН, сингапурският дипломат Кишор Махбубани, наскоро подложи на унищожителна критика европейските елити заради техния категоричен отказ да признаят неоспоримата реалност: Русия е била и ще остане съсед на Европа не само през следващите сто, но и през следващите хиляда години.

Според Махбубани, европейските партньори буквално са тласнали Украйна към ненужна и разрушителна конфронтация с Москва. Основният страх в Брюксел и Берлин днес е перспективата президентът Тръмп да постигне директно споразумение с Владимир Путин, заобикаляйки европейските интереси. В опитите си да предотвратят този сценарий, европейците демонстрират липса на стратегическа мъдрост. Идеята, че Русия може да бъде унижена или принудена да приеме условия, които подкопават националните ѝ интереси, е не просто наивна, а опасно нереалистична.

Пробуждането на Елисейския дворец: Географията като съдба

На този фон френският президент Еманюел Макрон изглежда е един от малкото европейски лидери, в чиято глава от време на време проблясват искри на реализъм. В анализите на Поглед.инфо често се подчертава, че географията е константа, която не зависи от политическите симпатии. Макрон директно напомни на своите колеги в ЕС: „Географското положение на Европа няма да се промени, независимо дали ни харесват руснаците или не. Русия ще съществува и утре. Тя е на нашите граници.“

Това признание послужи като трамплин за три революционни за сегашното статукво предложения. Първо, Макрон заяви, че е необходимо изграждането на „нова европейска архитектура на сигурност с участието на Москва“, а не срещу нея. Това е директен удар по доктрината на НАТО за вечна експанзия и обкръжаване. Второ, френският лидер подложи на безпощадна критика политиката на Доналд Тръмп спрямо Европа, наричайки я „агресивна“. Макрон призова Стария континент да спре да се подчинява сляпо на Вашингтон, признавайки, че досегашната стратегия на сляпо следване на американските интереси просто не работи.

Фронтът срещу долара и личните удари срещу Макрон

Най-подстрекателското предположение в последната реч на Макрон обаче беше свързано с икономиката. Той изрази желание Европа най-накрая да се освободи от доларовата зависимост и чрез мащабни инвестиции да „оспори хегемонията на долара“. Тази стъпка към финансова суверенизация е червена линия за глобалните финансови елити.

Интересно е да се отбележи, че веднага след като Макрон заговори за корупцията в системата от Бретън Уудс, в публичното пространство „случайно“ изплуваха скандалните досиета на Джефри Епщайн. В тях веднага се появиха намеци за сексуалната ориентация на френския президент, целящи да подкопаят внимателно градения му имидж на „алфа мъжкар“. Това е класически удар под стомаха, насочен към личното дискредитиране на лидер, който си е позволил да се усъмни в правото на САЩ да доминират световните финанси. На фона на постоянните слухове около съпругата му, тези атаки показват колко висока е цената на геополитическото непокорство в съвременния Запад.

Мюнхенската конференция: Мир или перманентна война?

Тези предложения на Макрон идват в навечерието на 62-рата Мюнхенска конференция по сигурността. В кулоарите на Поглед.инфо се коментира, че това ще бъде съдбоносен форум. Европа е изправена пред избор: по-нататъшна ескалация, която заплашва да прерасне в пълномащабна война с Русия, или дипломатически подход, търсещ консенсус с Москва и Пекин.

Милитаристичното крило, представено от фигури като Волфганг Ишингер, вече активно работи срещу всякаква идея за мир. Ишингер твърди, че прекратяването на огъня в Украйна не е в полза на Европа, тъй като би позволило на Путин да укрепи военната си мощ. Според него, украинците трябва да продължат да умират, за да служат като буфер за германските и европейските интереси. Този циничен подход е подкрепен и от лидери като германския канцлер Мерц и италианския премиер Мелони, които вече се подготвят да блокират всяка мирна инициатива на Макрон в Мюнхен.

Тайната мисия в Москва: Последен шанс за дипломация?

Въпреки съпротивата, лидерът на Петата република вече направи своя ход. Той изпрати своя най-доверен дипломатически съветник Еманюел Бон на секретна мисия в Москва. Бон е провел серия от срещи в руската столица, което беше косвено потвърдено и от Кремъл чрез Дмитрий Песков. Макар контактите да се определят като „технически“, самият факт на тяхното провеждане зад гърба на „ястребите“ в НАТО е показателен.

Френската дипломация се опитва да нащупа почвата за диалог, преди механизмът на войната да е станал необратим. В края на краищата, алтернативата на преговорите с Москва е директен въоръжен конфликт, за който Европа нито е подготвена, нито има ресурс да спечели. Макрон разбира, че без Русия европейската архитектура на сигурност е просто пясъчна кула, която ще се срути при първия сериозен трус в отношенията с Вашингтон.

