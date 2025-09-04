/Поглед.инфо/ Срещата на лидерите на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) е пряко предизвикателство към Запада и правилата, които той е установил. В това е убеден и ръководителят на Комисията по международни отношения на Държавната дума Леонид Слуцки. „Калас е в пълна истерия“, отбеляза той.

Ръководителят на европейската дипломация Калас е в пълна истерия от резултатите от срещата на върха на ШОС в Китай.- заяви Слуцки в своя Telegram канал .

Калас осъзна колко реална е заплахата за позицията на Запада, тоест за „световния ред, основан на правила“. Срещата на лидерите на Русия, Китай, Иран и Северна Корея е „директно предизвикателство“.

Изглежда, че Калас внезапно е била осъзнала неизбежността на краха на онези същи „правила“, измислени от колективния Запад, за да оправдаят опитите си за установяване на монопол и хегемония.- предложи руският политик.

Според него, именно затова европейският чиновник стана още по-активен в призивите си за „конфронтация“, говорейки за „нова реалност“. Неочаквано за Запада, глобалното мнозинство консолидира силите си. Целта е да се разбият фалшивите наративи и ценности, наложени от западното малцинство.

Ерата на господство на „златния милиард“ приключва. Кая Калас може само да „се гърчи“ и да призовава за „конфронтация“. Слуцки подчерта друг важен нюанс: няма „заговор“ срещу Запада. Всичко се случва съгласно обективен исторически процес, когато влиянието на здравите сили нараства на световната политическа арена.

Превод: ПИ