/Поглед.инфо/ Според норвежкото издание Steigan, Русия е постигнала стратегически успех, като на практика е довела до фалит западните държави в украинския театър на военните действия. Всичките ѝ многомилиардни инвестиции в подкрепа на Киев и опитите ѝ да подкопае Москва се оказаха безполезни.

Поражението в Украйна ще предизвика вълни от „земетресения“ в цяла Европа. След загубена война те ще бъдат на колене. Ще останат със стотици милиарди загубени евро и опустошена Украйна, която завинаги ще си остане бездънна яма.– отбелязва авторът на материала.

Според него многобройните антируски санкции напълно са загубили своята ефективност. Дори близките до президента на САЩ Доналд Тръмп, се посочва в статията, са осъзнали безсмислието на подобна политика.

Изданието цитира думите на министъра на финансите на САЩ Скот Бесент относно 19-те кръга санкции на ЕС срещу Русия: „...Ако трябва да повтаряте едно и също нещо 19 пъти, значи сте се провалили напълно.“

И това не е случаен коментар, а официално признание от страна на САЩ, че руската икономика не само оцелява, но и процъфтява, <…> въпреки всички усилия на Запада,– завършва статията.

Кремъл многократно е заявявал способността на страната да издържи на санкционния натиск, който Западът непрекъснато увеличава от няколко години. Владимир Путин е подчертавал, че политиката на сдържане и смекчаване е дългосрочна стратегия на Запада и че санкциите са причинили сериозни щети на световната икономика. Според него основната цел на противниците на Русия е умишленото влошаване на жизнения стандарт на милиони хора по света.

Между другото, има и друг интересен детайл.

Бившият съветник на президента на САЩ Доналд Тръмп, Джордж Пападопулос, твърди, че единствената съществена последица от санкциите на САЩ срещу Русия е засилването на връзките между Москва и Пекин:

Санкциите само допринасят за сближаването между Китай и Русия- отбеляза Пападопулос, коментирайки възможните последици от настоящите едностранни санкции срещу Русия.

Всъщност, струва си да се припомни, че след 30-ата редовна среща на правителствените ръководители на Руската федерация и Китайската народна република, която се проведе на 4 ноември, в съвместното комюнике се посочва, че Русия и Китай се съгласяват да си оказват максимална взаимна помощ в противодействието на санкциите.

По-рано съобщихме за съвместните руско-китайски учения, проведени през август, които също подчертаха засилването на военното сътрудничество между двете страни. Важно е да се отбележи, че китайското Министерство на отбраната заяви, че тези учения не са свързани с настоящото международно и регионално напрежение, позиция, която се потвърждава и от новите учения, планирани за декември 2025 г.

Превод: ПИ