/Поглед.инфо/ Декларация на Българския Национален съвет за мир: Ще бъде ли България въвлечена в войната срещу Иран?!!!

Според официалните съобщения летище „Васил Левски“ в София ще бъде затворено на 23 и 24 февруари през нощта за да приема военни самолети. Известно е, че още на 19 февруари военни самолети на САЩ кацат на летището. Става дума за самолети-цистерни за зареждане във въздуха на изтребители, като и за транспортни самолети за превоз на товари и жива сила. По данни на посолството на САЩ тези самолети са с цел усилена бдителност от страна на НАТО.

На фона, обаче, на заплахите отправяни към Иран, че в случай на проваляне на преговорите, които се водят с тази страна, ще ѝ бъде нанесен военен удар, вероятността тези самолети да бъдат използвани именно с такава цел, е изключително висока.

Съгласие за допускане за използване на летище „Васил Левски“ е било дадено от предишното правителство с премиер Росен Желязков и министър на отбраната Атанас Запрянов. Същият запази поста си и в днешното служебно правителство, начело с Андрей Гюров. Съответно началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов остава на поста си. Навярно именно тези господа имат пряко отношение към решението за използване на софийското гражданско летище „В. Левски“.

София поддържа дипломатически отношения с Техеран, като Иран досега не е проявявал враждебно отношение към България. Не е отправял заплахи към нашето Отечество. Но предвид напрегнатата ситуация, пред която е изправена държавата, е обявено, че ще нанесе ракетен удар по всяка точка, от която дойде опасност, включително и че ударът може да бъде превантивен.

Това свидетелства, че Родината ни във връзка с взетото решение е изправена пред заплаха да стане обект на атака и да бъде включена във война, нямаща отношение към нашите национални интереси и съюзническите ни задължения. Според някои източници съседните ни страни – Турция, Гърция и Румъния, макар и членки на НАТО, не са разрешили ползването на централните им летища. Бивш министър на отбраната по един от телевизионните канали ни уверява, че самолетите са част от учение на НАТО. Но на уеб-страницата на НАТО не съобщават за такова учение в момента.

Във връзка с всичко гореказано ние питаме съответните институции доколко има законни основания такова решение? В каква степен взелите това решение се чувстват отговорни ако в случай на негативно развитие на събитията се случи най-лошото и Отечеството ни понесе удар, съпроводен с човешки жертви и разрушения? Ще им бъде ли потърсена отговорност? Къде е тук Народното събрание като върховен орган на държавната власт по Конституция?

За съжаление историята на Родината ни е пълна със случаи на безотговорно поведение на висши държавни лица, имащи най-трагически последици. Достатъчно е да припомним едноличното управление на Фердинанд Кобурготски, когато без даже да се уведоми правителството дава заповед за нападение, довело до Междусъюзническата война и Първата национална катастрофа. Това се повтаря и при включването на България в Първата световна война, когато получавайки пари, той съдейства за въвличането в тази европейска касапница, която завършва за Родината ни с Втора национална катастрофа. А какво да се каже, за колективната безотговорност на депутатите от Народното събрание, гласували ентусиазирано за обявяването на „Символична война“ на САЩ и Британия. При което се стига до бомбардировки на София и други градове, до жертви и разрушения.

Време е да се сложи край на такова безотговорно поведение, допускано от нашите т.нар. „нотабили“. От името на Българския Национален съвет за мир призоваваме родолюбивите граждани на България на протестен митинг в сряда, 25 февруари от 17 часа пред Министерството на отбраната с искания за оставка на министър Запрянов, а премиерът Гюров да постави въпроса за отзоваване на американските военни самолети от летищата на България.

Български Национален съвет за мир