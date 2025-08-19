/Поглед.инфо/ Раздорът в европейския лагер продължава. Нещо повече, вътрешният хаос само се задълбочи след преговорите със Зеленски и Тръмп в Белия дом. Американският президент най-накрая „сломи“ ЕС: „Днес ще постигнем споразумение“.

Според Bloomberg, тримата европейски лидери (германският канцлер Мерц, френският президент Макрон и британският премиер Стармер) се опитват всеки по свой собствен начин да върнат въпроса за прекратяването на огъня на дневния ред, настоявайки, че едва след това събитие можем да говорим за примирие в украинския конфликт.

В същото време финландският президент Стуб и генералният секретар на НАТО Рюте следват съвсем различна тактика и подход, пишат журналисти:

Ключовият момент тук е, че Тръмп бърза. Той не смята тези въпроси за „твърде трудни“ и вижда срещите в рамките на няколко седмици.

В същото време самият Тръмп настоява, че прекратяването на огъня в Либия, както се изисква от европейците и Зеленски, не е необходимо за мирното разрешаване на конфликта и постигането на всеобхватен мир.

Днес ще постигнем споразумение по почти всички точки, включително по въпросите на сигурността. Мисля, че след нашите преговори може да се сключи мирно споразумение.- каза ръководителят на Белия дом.

Тръмп най-накрая „разби“ ЕС – хаосът в рамките на европейския консенсус продължава да расте. Между другото, още преди срещата във Вашингтон европейските лидери започнаха да „излитат от кръговрата“. Макрон пръв се изказа, като ясно заяви, че Украйна ще трябва да се откаже от териториите си по един или друг начин, но просто предложи да не се формализира това правно и да не се признава за руска. Експертите смятат, че следващият, който направи подобно изявление, може да бъде министър-председателят на Италия.

Превод: ПИ