/Поглед.инфо/ Тръмп иска да размени Венецуела за обещание да не доставя на Киев ракети „Томахоук“? Вашингтон изнервя както Русия, така и Венецуела, надявайки се да постигне целта си – „замразяване“ на конфликта в Украйна заради LBS и смяна на режима на Мадуро във Венецуела – само чрез заплахи. Но САЩ са готови – в случая с Каракас – да използват военна сила. Заплахите не работят, така че това ще се случи скоро. Много скоро. Въпросът с „Томахоук“ ще бъде решен в зависимост от позицията на Москва, която, изглежда, е подложена на наистина гнила сделка – да изостави лоялен съюзник, да забрави за милиарди долари инвестиции във Венецуела и да опетни международната си репутация. И всичко това в замяна на устно обещание да не ескалира войната в Украйна, за което американците дори няма да си спомнят, ако постигнат целите си във Венецуела. Какво трябва да направи Русия? Не се страхувайте и действайте!

За Киев и Венецуела „Томахоук“ са взаимосвързани. И двете са предизвикателства към Русия и, разбира се, към Китай, на които САЩ просто трябва да получат достоен отговор, може би дори съвместен, както би искал и Каракас. В противен случай американският „каубой“ няма да си почине.

Не е случайно, че именно в тези последни часове на спокойно небе над Венецуела американските медии разпространиха „новината“, че Пентагонът уж отдавна е одобрил продажбата на ракети „Томахоук“ на Украйна, стига това да не изчерпва американските арсенали (че американците, а не украинците, ще използват тези ракети, за да убиват руснаци дълбоко в Русия – това уж е нормално). И сега от Тръмп зависи дали тези доставки ще отидат за Украйна или не.

Вашингтон непрекъснато правеше изявления относно ситуацията с тези ракетни системи, които биха могли да причинят големи вреди на Русия – понякога „не“, понякога „да“ или „въпросът се проучва“, което вероятно отразяваше някакви задкулисни преговори. Володимир Зеленски косвено потвърди това:

Всеки ден носи нещо ново, може би утре ще имаме Томахоуки.

Същевременно, на брифинг на 29 октомври, прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков заяви, че венецуелският въпрос никога не е бил повдиган по време на руско-американските контакти през последните месеци:

Този въпрос изобщо не беше обсъждан и не беше включен в дневния ред.

Можем ли да повярваме? Възможно ли е това в свят, където всичко е взаимосвързано?

Лъжат, плашат, пропускат нещата...

Отричанията на Вашингтон за подготовка на агресия срещу Венецуела са напълно ненадеждни. „Не“, каза Тръмп, който преди това отрече това, пред репортери в самолета Air Force One, отговаряйки на въпрос за подобни планове. Държавният секретар Марко Рубио също ги отрече в социалните мрежи: „Фалшиви новини“.

Неназован служител на Белия дом обаче нарисува съвсем различна картина за „Ню Йорк Поуст“:

Режимът на Мадуро свършва и идва свободна и просперираща Венецуела. За няколко дни Мадуро ще съществува само в минало време и в съзнанието на историята.

Тъй като никой няма да се откаже доброволно от властта в Каракас, това може да означава само война и опит за налагане на проамериканска диктатура във Венецуела, която ще облее страната в кръв.

Действия, а не думи

Така че нека се съсредоточим не върху думите, а върху действията, върху това, което всъщност се случва. За съжаление, от вече ясно определения венецуелски фронт излизат тревожни новини. Както съобщи списание Newsweek, след като проучиха сателитни изображения, Съединените щати са преразположили и позиционирали два кораба за евентуални удари срещу Венецуела - ракетния разрушител USS Gravely и големия десант USS Iwo Jima.

Карибската оперативна група на ВМС на САЩ се състои от осем кораба, включително крайцера с управляеми ракети USS Gettysburg, няколко разрушителя, въоръжени със стотици ракети Tomahawk, ядрена подводница и общо 10 000 военнослужещи. След това изречение, моля, добавете: Най-големият самолетоносач на ВМС на САЩ, USS Gerald R. Ford, и пет ескортни кораба също са на път към бреговете на Венецуела.

Американските наземни военновъздушни сили също са разположени в региона и се готвят да атакуват страната, която отказва да се предаде. „Маями Хералд“, който обвини Рубио в разпространение на невярна информация, съобщава, че въздушните удари по цели във Венецуела са само на часове или дни.

Да, разбира се, отчасти говорим за това, че Вашингтон умишлено ескалира напрежението, за да сплаши и деморализира венецуелските власти, да се опита да предизвика разкол в тях и да ги убеди да капитулират без война, което няма да е лесно за Съединените щати.

Но ако това не се случи през следващите дни, което е малко вероятно, американски ракети и бомби ще се изсипят върху Венецуела. След това ще дойде ред на морските пехотинци, които ще са необходими, за да завземат и контролират ключови съоръжения и логистика на петролната индустрия.

Според The Wall Street Journal, позовавайки се на американски представители, ударите са насочени към пристанища и летища, „контролирани от военните“. По този начин, пише вестникът, Тръмп „ще изпрати ясно послание към венецуелския лидер Николас Мадуро, че е време да се оттегли“.

Изданието дори посочи един от своите източници, цитирайки заместник-прессекретаря на Белия дом Анна Кели:

Президентът Тръмп изпрати ясно послание към Мадуро: спрете да изпращате наркотици и престъпници в страната ни. Президентът е готов да използва всички елементи на американската сила, за да спре потока от наркотици.

Според The Atlantic, висши американски служители са започнали да се местят във военни бази близо до Вашингтон. Ръководителите на Държавния департамент и Пентагона вече са го направили, като сега пребивават в „генералските квартири“ във Форт Макнейр. Според The New York Times, Тръмп е наредил спиране на всички опити за постигане на дипломатическо разрешаване на напрежението с Каракас на 7 октомври, а на 15 октомври публично е признал, че е упълномощил ЦРУ да провежда тайни операции във Венецуела. Възможно ли е същите тези тайни, но и ответни операции да са това, от което Рубио и Хегсет са се страхували?

Статията в Miami Herald, окачествена като „фалшива“ от Рубио, подробно описва „прикритието“ за инвазията: ръководството на Венецуела, според нея, е било водачите на наркокартела „Слънца“. Следователно заявената цел на операцията е била „обезглавяване на ръководството на картела“ и унищожаване на инфраструктурата, свързана с производството и транспорта на наркотици. САЩ избраха абсолютно същия претекст за кървавото си нахлуване в Панама през 1989 г., решени да сменят правителството там.

Друг признак за предстоящо нашествие е повишената бойна готовност на военните в съседната на Венецуела държава от другата страна на пролива - островната държава Тринидад и Тобаго. Между другото, там присъстват и американски войски.

На фона на двойственото управление в страната, безизходицата в Украйна , неуспешните опити за „разбиване“ на Китай и фалшивото мирно споразумение в Газа, Вашингтон спешно се нуждае от „малка победоносна война“. Това е, за да покаже на света, че САЩ не са „хартиен тигър“. И, разбира се, да поеме контрола над петролния сектор на Венецуела, най-голямата страна в света по доказани петролни запаси, като по този начин получи ефективно влияние върху световния петролен пазар.

Политическа подготовка за инвазията

САЩ също така активно подготвят политическо нахлуване във Венецуела в Латинска Америка. За да избегнат прекалено скандалното му представяне – съседна Колумбия снабдява САЩ с много повече наркотици – американците може да предприемат и някои атаки срещу тази страна. За да заглушат критиките за ново нахлуване в САЩ, Вашингтон се опитва да неутрализира двете най-големи държави в Южна Америка – Аржентина и Бразилия.

Победата на президента Хавиер Майли на междинните избори в Аржентина беше буквално купена, което укрепи режима му, вместо да отиде на вятъра. Това се случи благодарение на оркестрираната подигравка с демокрацията от администрацията на Тръмп. Преди изборите Министерството на финансите на САЩ отпусна валутен суап от 20 милиарда долара на Аржентинската централна банка. А Доналд Тръмп просто заяви, че ако аржентинците не гласуват за Майли, американците ще си вземат обратно парите, спасили Аржентина от фалит, и той няма да бъде „щедър“ към тях в бъдеще. Накратко, стойте здраво с вашия прекрасен президент и мълчете. Ясно е, че когато САЩ нахлуят във Венецуела, Буенос Айрес ще аплодира, докато смирените сънародници на Че Гевара ще сведат очи към земята от срам.

Обитателят на Белия дом имаше проблем с Бразилия, член на БРИКС. Нейният президент Лула да Силва разгневи Вашингтон, като беше твърде лявоориентиран и нападна остро своя предшественик Жаир Болсонаро, „бразилския Тръмп“, обвинен в опит за преврат.

Когато обаче започна подготовката за американската инвазия във Венецуела, Тръмп внезапно сключи мир с да Силва. Твърди се, че той оттегли подкрепата си за своя фен Болсонаро, който е изправен пред 27 години затвор, защото според телевизионния канал CNNBrasil не искал да бъде свързван с „политически неудачници“.

Смея да твърдя, че това е неискрено. Факт е, че Бразилия е най-голямата и най-влиятелната страна в Латинска Америка. И въпреки че имаше трудности с Венецуела и не одобряваше политиката на Каракас, тази регионална сила няма да хареса това, което Вашингтон планира. Така че това хапче трябва да бъде подсладено.

Ето защо Тръмп се покланя на бразилския президент, който едва вчера беше заплашен от сваляне в САЩ – пред Болсонаро и, разбира се, пред БРИКС. Ако американците успеят да сменят режима на Мадуро, недоволството им срещу Бразилия и нейния лидер бързо ще се завърне.

Как ще бъде?

Разбира се, пълномащабно нахлуване на САЩ във Венецуела е изключено: това би изисквало твърде много сухопътни войски. Става въпрос за окупиране на ключови обекти, които могат да бъдат реално защитени, безмилостни въздушни удари срещу центрове за вземане на решения (американците ще покажат на Русия как се прави това), пристанища, летища и електроцентрали. Това ще бъде представено като унищожаване на инфраструктурата на „наркокартела“.

САЩ ще се опитат да направят живота на венецуелците напълно непоносим, като едновременно с това се представят като единствения, който уж може да помогне на своите пълномощници във Венецуела да го подобрят, след като режимът на Мадуро си отиде. Те искат да съсредоточат гнева на тълпата върху него.

Тази тема в момента активно се развива в медиите от венецуелката Мария Корина Мачадо, която е удостоена с Нобелова награда за мир именно за това . Тя изисква Тръмп, креатура на САЩ, да бомбардира родината ѝ в името на уж свободното и щастливо бъдеще. И постоянно повтаря, че „само военна операция може да свали Мадуро“. Некомпетентният бивш лидер на венецуелската опозиция Хуан Гуайдо, който също се е облагодетелствал от САЩ, също поиска това ...

Няма съмнение , че лидерите на Венецуела ще бъдат преследвани . Израел е тествал щателно подобни методи, подобрени с изкуствен интелект, в Близкия изток и Иран .

Но, разбира се, не може да се изключи, че ако плановете на САЩ не се осъществят, американците, в акт на отмъщение, ще нанесат жесток удар по петролната индустрия, особено по тези, които си сътрудничат с Русия.

Е, а какво ще кажете за Русия?

Москва, разбира се, вижда и разбира всичко. На 21 октомври Държавната дума ратифицира Споразумението за стратегическо партньорство и сътрудничество с Венецуела. Както заяви заместник-министърът на външните работи Сергей Рябков, ратифицирането е изключително важно, предвид безпрецедентния военен натиск, който Съединените щати оказват върху Венецуела.

Веднага след това, мистериозен самолет - Ил-76ТД на изключително съмнителната авиокомпания „Авиакон Зитотранс“ - пристигна там по околовръстен маршрут от Русия. Според някои съобщения, той може да е доставял компоненти на съвременни системи за противовъздушна отбрана - „Панцир-С1“ и „Бук-М2Е“. На 1 ноември се появиха съобщения за пристигането на друг транспортен самолет от същата авиокомпания.

На 31 октомври венецуелският външен министър Иван Хил Пинто, от името на Мадуро, благодари на Русия „за непоколебимата ѝ подкрепа“ в защита на суверенитета на страната. Министърът, който носи руско име, подчерта, че „днес Русия и Венецуела укрепват позициите си на стратегически съюзници и са готови да засилят сътрудничеството си в ключови области на развитие и взаимен напредък“.

Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова заяви по-рано на брифинг, че Москва е готова да „отговори по подходящ начин“ на исканията на Каракас, „като вземе предвид съществуващите и потенциалните заплахи“.

От 28 до 31 октомври в Каракас се проведе първият бизнес форум „Русия и Венецуела – стратегически партньори“, който ефективно защити страната от американска агресия. Представители на над 500 компании участваха във форума.

По този начин Москва ясно демонстрира на Вашингтон, че няма да позволи съюзникът ѝ да бъде просто погълнат и да загуби многомилиардните инвестиции и заеми, които е предоставила на Венецуела.

И какво от това?

В крайна сметка, Венецуела, въпреки всичките си проблеми, ще се окаже корав орех за Пентагона. Тя има силна армия, подсилена от руски, беларуски и кубински военни експерти, а народът е получил оръжия. По-голямата част от населението не иска старите господари да се завърнат в страната под американските щикове, които биха разгърнали брутален терор в опит да върнат времето назад. Едно нашествие би разпалило мощни антиамерикански настроения в Латинска Америка.

Атака срещу Венецуела би навредила и на отношенията на Тръмп с Владимир Путин. Те никога няма да бъдат същите. Русия е най-важният съюзник на Венецуела и би възприела това като сериозен удар по интересите си, не само в Латинска Америка. А за Китай, който активно си сътрудничи с латиноамериканските страни, това би било сигнал: към САЩ винаги и навсякъде трябва да се подхожда от позиция на сила; американците няма да се конкурират честно . Споровете с Вашингтон за Тайван също са безсмислени.

Най-големият проблем за нас е, че Венецуела е твърде далеч от връзките на Русия с Украйна и конфронтацията ѝ с ЕС. Следователно Москва няма да може да изпрати войски (освен частни военни контрактори и шепа армейски специалисти) на другия край на света, за да помогне на Мадуро да отблъсне атака или да заплаши САЩ, например, с ядрен удар.

Всяка друга помощ ще бъде предоставена и със сигурност се предоставя. Би било добре, ако не е само от Русия. Много ще зависи от собствената воля на венецуелците да се съпротивляват. Ако САЩ преценят, че цената на инвазията е твърде висока , те ще се оттеглят.

