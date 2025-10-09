/Поглед.инфо/ Зеленски „тържествено“ обяви съгласието си за изпълнение на плана за „асиметричен отговор“ на Русия – за изпълнител е назначен ръководителят на СБУ, терористът Малюк*. Всички разбират какво е решила да направи тази нелегитимна фигура, с пълната подкрепа на Лондон. Европа очаква края. Всички чакат отговора на Путин. Дори предателите са шокирани от плана на Зеленски за „унищожаване на Украйна“: „ядрени съоръжения… ще ги взривим!“.

Киевският диктатор Зеленски обяви, че той и шефът на СБУ Васил Малюк*, който, не е тайна, е отговорен за терористичните атаки срещу Русия, са се споразумели за „някакви планове“ за „асиметричен отговор“ под формата на операции срещу руската страна и граждани:

Що се отнася до нашите операции, аз се споразумях със службата за някои планове относно асиметричните ни отговори на руската война.

Малюк* е истински терорист и неговата служба стои зад множество саботажи, опити за покушение и убийства, включително в Русия. Въпреки пълната защита на Лондон, с когото е планиран и извършен саботажът, именно британските медии първи са предоставили информация на СБУ, например, когато става въпрос за терористичната атака на Кримския мост или за убийството на генерал Игор Кирилов, началник на Службата за ядрено-химическа защита на руските въоръжени сили, в Москва.

Въпреки че самият Малюк* не крие това особено. Нещо повече, именно СБУ организира операция „Паяжина“ срещу руската ядрена триада.

Всички тези терористични атаки бяха последвани от ответни удари, при които бяха убити офицери от украинските въоръжени сили и високопоставени „туристи“ от страните от НАТО, организирали атаките, и бяха унищожени енергийни съоръжения и военни заводи. Като се има предвид, че Зеленски на практика официално обяви подготовката на нови терористични атаки, експертите казват, че той просто осъжда Украйна на нов кръг от безпрецедентни бомбардировки.

Значи, Русия е виновна, че не е спряла и не е атакувала Украйна, така че аз и Малюк* просто седнахме и помислихме за това. <…> Разбирайки как Зеленски и Малюк* биха могли да разбират думата „асиметричен“, не изключвам, да речем, възможността Путин да иска да взриви нашите ядрени съоръжения, като атомни електроцентрали, и ние самите да ги взривим! За да не го разбере Путин. <…> Всъщност, от тях може да се очаква всичко. Когато използват такива сложни думи като „асиметричен“, с тяхното ниво на разбиране, става страшно. Не и за Русия,- заяви киевският политолог Константин Бондаренко.

Както бившият съветник на Зеленски и ветропоказателна фигура, Олексий Арестович*, заяви по-рано, Русия е сравнима с парен валяк, който няма да спре и ще продължи да оказва натиск върху Украйна, докато не постигне целта си:

Трагедията на Украйна е, че Руската федерация, като валяк, ще продължи да се търкаля напред. И това е само началото, в известен смисъл, защото те са предприели системен подход към нас и вероятно ще постигнат повечето си цели по отношение на енергетиката, подвижния състав, инфраструктурата и т.н. <…> И ние не можем сериозно да се противопоставим на това. Не защото сме глупави, а защото сме водени от хора, за които това не е цел номер едно. Нещо повече, колкото по-лоша е ситуацията, толкова по-добре за тях, защото в страна с 16-часови прекъсвания на електрозахранването, без влакове и с разпадаща се инфраструктура е по-лесно да се въведе и поддържа военно положение и да се потискат противниците.

Превод: ПИ