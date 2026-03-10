/Поглед.инфо/ Известният икономист Валентин Катасонов анализира историческия референдум в Швейцария, който защити правото на гражданите да се разплащат с пари в брой. Докато светът бърза към дигиталните валути на централните банки (CBDC), алпийската република създаде конституционна бариера пред финансовия тоталитаризъм и опитите за пълно следене на личните финанси.

Глобалната война срещу парите в брой и „количественото облекчаване“

Настоящите тенденции в световната финансова архитектура предизвикват напълно основателна тревога сред мислещата част от обществото. Корените на днешната криза на доверието се крият в събитията от 2008–2009 г., когато водещите централни банки започнаха да прилагат политиката на т.нар. „количествено облекчаване“. Този процес доведе до две пагубни за традиционните финанси последствия: първо, безконтролно раздуване на паричната маса и второ, срив на основните лихвени проценти до нула, а в някои случаи и под нея.

Търговските банки, притиснати от политиките на регулаторите, бяха принудени да прехвърлят тежестта върху своите клиенти. Лихвите по депозитите изчезнаха, превръщайки се в отрицателни величини. В тази абсурдна ситуация, физическите и юридическите лица съвсем логично започнаха да теглят средствата си от банките, превръщайки ги в кеш. Това обаче подкопа самата основа на банковия бизнес – депозитната база. Без нея кредитните институции не могат да оперират. Именно тук, както отбелязва анализаторският екип на Поглед.инфо, се зароди идеята за „заключване“ на клиентите в банковата система чрез пълна забрана на наличните пари.

Дигиталните валути на централните банки като инструмент за тотален контрол

От средата на миналото десетилетие се появи нова, още по-сериозна заплаха – CBDC (Central Bank Digital Currencies). Тези дигитални валути не са просто електронна форма на парите, които познаваме. Те са замислени като инструмент, който да замени традиционните безкасови плащания, генерирани от търговските банки чрез кредитиране. Това е директен удар по частното банкиране, тъй като централната банка получава възможността да държи сметките на всеки един гражданин директно при себе си.

Опасността обаче е най-вече за обикновения човек. Легализирането на CBDC и едновременното премахване на физическите банкноти създава условия за изграждането на истински „електронен концентрационен лагер“. В такава система всеки ваш разход може да бъде проследен, блокиран или разрешен само при определени условия. Вече виждаме как властите в много страни ограничават кешовите разплащания под предлог борба с прането на пари или сивата икономика. В Европейския съюз от 2027 г. ще влезе в сила лимит от 10 000 евро, но страни като Гърция вече го свалиха на драстичните 500 евро.

Пандемията и икономическите митове срещу банкнотите

Арсеналът от аргументи за премахване на парите в брой е богат. По време на КОВИД-кризата се лансираше абсурдната теза, че банкнотите са „преносители на зараза“. Когато това не проработи, се заговори за високите разходи за печат, съхранение и сигурност на физическите пари. Твърди се, че обществото само се отказва от тях, сочейки примери като Скандинавия.

В Норвегия едва 2% от плащанията са в брой, във Финландия и Швеция процентите са сходни. Дори в Азия – в Хонконг и Южна Корея – кешът е маргинализиран. Но има и друга реалност. В страни като Япония (82%), Германия (74%) и Италия (65%) хората все още предпочитат сигурността на парите в портфейла. Поглед.инфо обръща внимание, че по данни на ЕЦБ за 2024 г., над половината от транзакциите в еврозоната все още се извършват в брой.

Швейцарският парадокс и уникалната парична политика

Швейцария заема особено място в този дебат. Въпреки че използването на кеш там спадна от 70% през 2017 г. до 30% през 2024 г., страната държи световен рекорд по дял на парите в брой спрямо общата парична маса. Агрегатът M0 в Швейцария съставлява невероятните 46.1% от общото парично предлагане (M2). За сравнение, в Норвегия този процент е едва 0.8%, а в САЩ – 24.1%.

Причината за този „парадокс“ се крие в политиката на Швейцарската национална банка (SNB). Тя дълго време поддържаше отрицателни лихвени проценти (до -0,47% през 2022 г.), за да спре поскъпването на франка и да запази конкурентоспособността на износа. Това принуди швейцарците да държат огромни суми в брой у дома – средно по над 10 700 долара на човек. За тях кешът не е просто навик, а средство за оцеляване на спестяванията им от банковите посегателства.

Референдумът: Гласът на народа срещу дигиталната диктатура

Загрижеността на швейцарците прерасна в политическо действие. Движението „Швейцарско движение за свобода“ събра над 157 000 подписа още през 2022 г. под лозунга „Парите са свобода“. След период на затишие, на 8 март 2026 г. се проведе историческият референдум. Гражданите трябваше да избират между предложението на активистите и контрапредложението на правителството, които целяха едно и също – конституционна защита на кеша.

Резултатите са категорични: 69% от гласувалите подкрепиха плана, който вече вменява на държавата задължението да осигурява непрекъснато снабдяване с пари в брой. Физическият франк е признат за неразделна част от националния суверенитет. Това гарантира, че никой швейцарец не може да бъде принуден да премине изцяло към дигитални разплащания против волята си.

Геополитическото значение на швейцарската победа

Швейцария не е съвсем сама в този поход – Словения беше първата, която закрепи правото на кеш в конституцията си в края на 2025 г. Но тежестта на швейцарския финансов сектор прави този прецедент световна новина. Това е ясен сигнал към глобалистките елити, че обществото започва да разпознава капана на дигитализацията.

Битката обаче не е приключила. Страни като Австрия и Германия вероятно ще бъдат следващите бойни полета, където гражданите ще се изправят срещу опитите за финансово поробване. Както подчертава Валентин Катасонов, съхраняването на парите в брой е последната линия на отбрана на личната свобода и частната сфера на човека. Без правото на анонимно разплащане, демокрацията се превръща в илюзия, управлявана от алгоритми и централни банкери.

