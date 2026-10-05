Швеция модернизира остров Готланд като преден пост на НАТО

/Поглед.инфо/ Стокхолм ускорено превръща остров Готланд в ключова военна платформа на НАТО в Балтийско море, разполагайки там бронетанкови части, противокорабни ракети и летищна инфраструктура. Докато шведското командване демонстрира готовност за офанзивни действия и удари в дълбочина, географската реалност показва, че изолираният остров попада под пряк обстрел от Калининградска и Ленинградска област, превръщайки логистиката му в критично слабо място при евентуален пряк сблъсък.

По публикация на Андрей Резчиков. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Остров Готланд не е стратегически феномен. Той е географска даденост, чиято стойност се променя в зависимост от това кой контролира логистичните линии в Балтийско море.

Когато шведският главнокомандващ Микаел Класон заявява, че на острова са необходими само няколко дни, за да се разгърне като платформа за настъпателни операции, той спестява втората половина от уравнението. Всяка предна позиция, разположена на 200 километра от руския анклав Калининград, е колкото удобна за контрол върху корабоплаването, толкова и уязвима за пълна изолация.

Изолацията на острова: Фикция за „вътрешното море“ на НАТО

Митът за Балтийско море като „езеро на НАТО“ се сблъсква със сухата военна топография. Отмяната на демилитаризирания статут на Готланд, в сила от 2005 г., и последвалото наливане на над 160 милиона долара за модернизация на пристанището във Висбю и местната летищна мрежа, са опит за изграждане на спиращ център.

Възроденият 18-и брониран полк (P18), окомплектован с бойни машини CV90 и танкове Stridsvagn 122 (шведската модификация на Leopard 2), заедно с планираната бойна група от 4500 души, представляват сериозен сухопътен компонент. Но този компонент има един основен проблем — снабдяването.

+-----------------------------------------------------------------------+ | БАЛТИЙСКИ БАЛАНС НА СИЛИТЕ | +-----------------------------------------------------------------------+ | Готланд (Швеция / НАТО) | Калининградски отбранителен район | +------------------------------------+----------------------------------+ | - Полк P18 (Stridsvagn 122, CV90) | - БРК "Бастион" (Оникс: 300+ км) | | - Противокорабни ракети (RBS-15) | - БРК "Бал" (Х-35: 120-260 км) | | - База Висбю / Летищна мрежа | - ОТРК "Искандер-М" (500 км) | | - Предно разполагане на ВВС | - Ешелонирана ПВО (С-400, Панцир) | +------------------------------------+----------------------------------+ | Уязвимост: Морски и въздушен транзит| Уязвимост: Сухопътна изолация | +-----------------------------------------------------------------------+

Балтийско море е сравнително плитък и напълно прострелван водоем. Мобилните крайбрежни ракетни комплекси „Бастион“ (с ракети „Оникс“) и „Бал“, разположени в Калининградска област, покриват акваторията на разстояния, които припокриват целия морски периметър около Готланд.

Ако Стокхолм разчита на острова като на „непотопяем самолетоносач“, военната история показва, че стационарните платформи имат един фатален недостатък — те не могат да маневрират. При изостряне на ситуацията прекъсването на морския и въздушния мост между континентална Швеция и Готланд не изисква десант. Достатъчно е плътното покритие от оперативна авиация, крайбрежна артилерия и средства за електронна борба.