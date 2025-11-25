/Поглед.инфо/ На 24 ноември китайският председател Си Дзинпин проведе телефонен разговор с американския президент Доналд Тръмп.

Си Дзинпин посочи, че успешната среща на върха в Пусан, Южна Корея, през миналия месец е довела до редица важни споразумения. Двете страни трябва да поддържат тази динамика, да се придържат към правилната посока, да спазват принципите на равенство, взаимно уважение и реципрочност, да се стремят към по-нататъшен положителен напредък, да отворят нови пътища за сътрудничество в отношенията между Китай и САЩ и да служат по-добре на интересите на двете нации и на световната общност.

Си Дзинпин изложи принципната позиция на Китай по въпроса за Тайван, като подчерта, че връщането на Тайван към Китай е неразделна част от следвоенния международен ред.

Тръмп заяви, че председателят Си Дзинпин е велик лидер. „Срещата ни в Пусан беше изключително сърдечна и напълно споделям вашата оценка за двустранните отношения. Двете страни изпълняват изцяло значителния консенсус, постигнат по време на срещата на върха в Пусан“, каза Тръмп.

Тръмп заяви още, че Китай е изиграл ключова роля за победата във Втората световна война и Съединените щати разбират важността на въпроса за Тайван за Китай.

Двамата държавни глави обсъдиха и кризата в Украйна.