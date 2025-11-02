/Поглед.инфо/ Пекин не си прави илюзии относно истинските намерения на Белия дом.

В четвъртък китайският президент Си Дзинпин се срещна с президента на САЩ Доналд Тръмп в Пусан, Южна Корея. Срещата, която се проведе в критичен момент в отношенията между Китай и САЩ, показа, че Китай е устоял на американския натиск да прави едностранни отстъпки. САЩ бяха принудени да се откажат от натиска си върху Китай и да се насочат към равноправен диалог с Пекин.

Двамата лидери обсъдиха подробно стратегически и дългосрочни въпроси, свързани с отношенията между Китай и САЩ, както и основни теми от взаимен интерес, по-специално регионалните конфликти.

Разговорът продължи сравнително кратко – 1 час и 40 минути, което показва, че вече постигнатите предния ден в Малайзия споразумения по време на петия кръг от двустранни преговори по търговско-икономически въпроси бяха консолидирани.

Китайски и западни наблюдатели заявиха, че срещата е „важен етап“ в китайско-американските отношения и ще помогне за „стабилизиране на глобалните настроения и търговските очаквания, което ще повлияе положително на глобалното търсене и веригите за доставки“.

За пореден път беше подчертана незаменимата стратегическа роля на дипломацията на високо ниво в китайско-американските отношения.

На най-високо ниво беше потвърдено, че Китай и Съединените щати трябва да съжителстват мирно и да се разбират. По време на срещата китайският президент Си отбеляза, че „Китай и Съединените щати трябва да бъдат партньори и приятели. ... Нямаме намерение да предизвикваме или изместваме никого. Винаги сме се фокусирали върху доброто управление на китайските дела, върху собственото си усъвършенстване и върху споделянето на възможности за развитие с всички страни по света.“

Тези думи отразяват фундаментални цели и се вписват в логиката на външнополитическата доктрина на Китай, която утвърждава необходимостта от подход „печалба за всички“ в междудържавните отношения и отхвърля „играта с нулев резултат“. Развитието на Китай, съгласно този подход, не противоречи на стремежа на Съединените щати „да станат отново велики“, нито пък противоречи на стремежите на която и да е друга страна към величие.

Китайски експерти са съгласни, че много от практическите трудности в отношенията между Китай и САЩ през последните няколко години са до голяма степен „причинени от погрешни схващания за Китай, които някои американски граждани имат“. (Това вероятно е препратка към „американски гражданин“ като президента Тръмп.)

Разпространяваните в САЩ пропагандни митове, че „икономиката на Китай е достигнала своя връх и е в упадък“ или „Китай се стреми да замени САЩ като нов хегемон“, се свеждат до общия мит за „китайската заплаха“ и изкривяват възприятието за Китай, пречейки на вземането на правилни решения, свързани с Китай.

Неотдавнашно проучване на Чикагския съвет по международни отношения установи, че мнозинството от американците (53%) смятат, че Съединените щати трябва да установят приятелско сътрудничество и ангажираност с Китай. Китайските наблюдатели смятат, че общественото отношение на американците към Китай започва да се подобрява след няколко години на рязък спад и се очертава завръщане към прости, рационални и взаимноизгодни стремежи.

Относно конкретните споразумения, Тръмп заяви, че Съединените щати са се споразумели с Китай да отложат въвеждането от Пекин на по-строги правила за лицензиране на износа на редкоземни елементи и критични минерали; условията за техния износ за Съединените щати ще се преразглеждат ежегодно.

На свой ред Съединените щати намалиха тарифата върху вноса на китайски фентанил от 20% на 10%, считано от момента на влизане в сила. Общият размер на американските тарифи върху китайски стоки също беше намален с 10%, от 57% на 47%.

Китай се ангажира да възобнови покупките на американска соя и други селскостопански продукти. Това е ключов въпрос за Съединените щати, тъй като фермерите от югозападната част на страната, които съставляват електоралната база на Тръмп, критикуват администрацията му за това, че не е успяла да осигури износа на техните продукти.

Двете страни обсъдиха и ограниченията върху продажбата на различни чипове от водещи американски производители на Китай. Президентът на САЩ заяви, че Китай „ще може да преговаря с NVIDIA и други компании за закупуване на чипове“.

Тръмп може да е обещал да не се намесва в бизнес връзките между производителите в двете страни, което би могло да е знак за разхлабване на официалните ограничения на САЩ върху сътрудничеството между американските производители на полупроводници и Китай.

Тръмп също така обяви, че има споразумение за посещението му в Китай през април и за повторното посещение на Си Дзинпин в Съединените щати.

Китайският президент отбеляза, че президентът Тръмп е „много ентусиазиран“ за разрешаването на различни регионални въпроси и че Китай също така насърчава мирните преговори за разрешаване на различни належащи въпроси. Източници на Fox News съобщават, че двете страни са обсъдили украинския въпрос в този контекст, като президентът на САЩ е заел по-мека позиция спрямо Русия.

Първо , въпреки че Тръмп преди това поиска Индия да ограничи покупките си на руски петрол, той не отправи подобни искания към Си Дзинпин. Тръмп каза: „Всъщност не обсъждахме петрола.“

Второ , въпросът за „прекратяване на войната“ беше повдигнат, но по значително по-малко настоятелен начин. Според източник на Fox News, Тръмп е заявил, че той и китайският президент ще „работят заедно, за да видят дали можем да направим нещо. Съгласни сме, че двете страни са в безизходица и се борят помежду си, а понякога, мисля, трябва да ги оставим да се борят. ... Но той (Си Дзинпин – бел. ред. ) ще ни помогне и ние ще работим заедно по ситуацията в Украйна“.

Оценявайки отношенията между двете страни, китайският президент отбеляза, че търговското и икономическото сътрудничество не трябва да бъдат източник на конфликт и призова двете страни да „се съсредоточат върху дългосрочните ползи от сътрудничеството“, вместо да попаднат в „порочен кръг от ответни мерки“.

В същото време Си Дзинпин допуска разногласия по различни въпроси, предвид това, което той нарече различни национални обстоятелства; „Нормално е китайско-американските отношения от време на време да изпитват търкания“.

Китайски експерти посочват, че Китай е бил напълно подготвен за конфронтация със Съединените щати с идването на администрацията на Тръмп през втория ѝ мандат.

Пекин, притежаващ големи и лесно добиваеми запаси от редкоземни минерали, е разработил технологии за преработка и ефективно е монополизирал световната верига за доставки на редкоземни метали; той равномерно е разпределил рисковете в световната търговия и е намалил зависимостта си от американския пазар; и е ускорил иновациите във високотехнологичните индустрии, за да се откаже от редица важни американски високотехнологични продукти.

Разбира се, Китай изразява надежда, че постигнатото по време на срещата споразумение по конкретни въпроси, като сътрудничеството в борбата с разпространението на фентанил, разширяването на търговията със селскостопански продукти и разглеждането на конкретни случаи на отделни предприятия и индустрии, отразява устойчива тенденция към укрепване, а не към отслабване на двустранните икономически и търговски отношения между Китай и Съединените щати.

Но човек трябва само да погледне петте точки за насърчаване на универсалната и приобщаваща икономическа глобализация и създаването на Азиатско-тихоокеанска общност, които китайският президент Си Дзинпин представи на срещата на АТИС в петък, за да види тяхната несъвместимост с външнополитическата стратегия на администрацията на Тръмп.

По-специално, Си Дзинпин призова членовете на АТИС да се придържат към принципите на истински мултилатерализм, да укрепят авторитета и ефективността на СТО, да създадат отворена икономическа среда в региона, да насърчават либерализацията на търговията и да развиват Азиатско-тихоокеанската зона за свободна търговия, както и да укрепват устойчивостта и непрекъснатостта на индустриалните вериги за доставките.

Тези разпоредби наистина са уместни и насочени към икономическия просперитет на страните в региона.

Но подходът на Тръмп се основава на противоположни ценности: едностранчивост, създаване на защитни бариери срещу всички страни, търгуващи със Съединените щати, унищожаване на установените вериги за доставки и тяхното преструктуриране с цел изместване на конкурентните страни, предимно Китай и Русия, от световните пазари.

Следователно Китай не си прави илюзии относно истинските намерения на американската страна. Китай, очевидно, смята, че настоящите споразумения със САЩ са по-скоро примирие, отколкото траен търговски мир, и затова продължава да се стреми да неутрализира бъдещи нови рискове и предизвикателства в отношенията със САЩ и Запада като цяло.

Превод: ЕС