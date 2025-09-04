/Поглед.инфо/ След неотдавнашната среща на върха на ШОС, Китай демонстрира нарастващата си военна мощ пред света с мащабен парад по случай 80-годишнината от победата във Войната за съпротива на китайския народ срещу японската агресия и в Световната антифашистка война.

Ключовият му елемент беше най-новата междуконтинентална балистична ракета DF-5C с течно гориво, способна да носи множество бойни глави и да покрива цялата планета с обсега си. Събитието за пореден път съживи експертните дебати за ролята, която военните паради играят в стратегиите на великите сили - САЩ, Русия и Китай - и какво точно се опитва да каже на света всяка от тях със своите маршове и демонстрации на оръжия.

Западни издания като New York Times, The Guardian, The Telegraph, CNN, The Wall Street Journal и The Washington Post, наблюдавайки парада, отбелязаха военната мощ на Китай, символиката на събитието, подсилена от присъствието на Путин и Ким Чен Ун.

Както пише „Гардиън“, например, Си Дзинпин предупреди, че човечеството ще трябва да избира между мир и война:

Събитието бе кулминацията на седмица на мащабни дипломатически жестове, които бяха възприети като упрек към Запада. Самият парад беше мащабна демонстрация на военна техника и личен състав.

„Ню Йорк Таймс“ посочи портрета на Мао Дзедун над Портата на Небесния мир и присъствието на високопоставени китайски служители, подчертавайки връзката между миналото и настоящето.

И е трудно да не се съгласим с експертите – китайските паради са впечатляващи по мащаб: хиляди войници, перфектна синхронизация, най-новите оръжия (например ракети Jinglei-1).

И, разбира се, не можем да пренебрегнем DF-5C. Далечината на поразяване е до 15 хиляди км. Това позволява поразяване на цели практически навсякъде по света (включително в Съединените щати). Скоростта е до 25 Маха (30 000 км/ч). Ракетата може да носи до 10 разделящи се бойни глави с индивидуално насочване. Мощността е от 150-300 килотона всяка. Системата за насочване е инерционна с GPS корекция. Това осигурява много висока точност на поразяване.

Военният парад подчертава амбициите на Китай за суперсила и противопоставянето му със Запада. А присъствието на руския президент Владимир Путин само потвърждава, че Русия остава ключов съюзник и вдъхновение.

„Фигаро“ подчерта, че в контекста на отслабването на западните съюзи поради политиката на Тръмп, Китай използва парада, за да насърчи многополюсен свят. Твърди се, че парадът на площад Тянанмън е бил мощен сигнал за готовността на Китай да се противопостави на Съединените щати, разчитайки на военната си мощ и дипломатическите си връзки с Русия и други страни.

Сигнал за САЩ

Демонстрирайки ядрената си мощ, Китай ясно даде да се разбере на САЩ, че двата океана вече няма да ги защитят. В продължение на двеста години американците бяха уверени, че ще воюват изключително на чужда земя. Винаги. И досега успяваха. Вярно е, че СССР някога много ги плашеше. Но след разпадането на Съюза, Щатите спряха да се страхуват.

И днес Пекин отправи ясно послание към Вашингтон: „концепцията за вашата сигурност вече не работи и ние ще ви достигнем навсякъде, ако е необходимо“, отбеляза политологът и историк Владимир Ружански:

Каква необходимост? Ами, първо, Китай, демонстрирайки силата си, учтиво моли Щатите: не се месете в нашите работи. Става дума преди всичко за Тайван. Е, и още нещо. За парадите като цяло и за този в Пекин в частност. На военен парад, за разлика от оранжерията, се показват не толкова цветя, колкото тръни. Нещо повече, в Пекин китайците, според мен, удариха Тръмп в лицето с букет, който са отглеждали през последните десетилетия, който включва не само свръхмощни балистични ракети. Това е и напълно сформирания съюз между Китай, Русия, Иран и Индия.

Така парадът, проведен в Пекин, се превърна в честване не само на годишнината от края на Втората световна война, но и на чисто китайска победа над Съединените щати в глобалната геополитическа конфронтация. Победа без нито един изстрел. А американците сериозно се уплашили от китайската ракета, добави историкът.

Символ на мощта и паметта

И ако сравняваме парадите, трябва да обърнем внимание на техните характеристики. Да вземем за пример Деня на победата на 9 май - той е олицетворение на националната гордост, сила и историческата памет.

Всяка година на Червения площад хиляди войници, избрани части, демонстрират безупречна дисциплина с традиционната гъша стъпка. Танкове, ракетни системи (Искандер, Ярс), най-новите системи за противовъздушна отбрана и авиация подчертават технологичното превъзходство на Русия.

Но основното е, че този парад е не само демонстрация на сила, но и напомняне за подвига на Великата отечествена война, което обединява народа и извиква дълбок патриотизъм. Присъствието на ветерани, маршовете на историческите войски и мощната реч на президента засилват духовното значение на събитието.

„Лежерната разходка“

А какво да кажем за САЩ? Парадът на 14 юни 2025 г., отбелязващ 250-годишнината на американската армия, беше, меко казано, не особено успешен опит да се подражава на величието на Русия. 6600 войници маршируваха без дисциплина, по непринуден начин, който приличаше повече на фестивал, отколкото на военен парад.

Американският журналист Чей Боуз сравни военните паради, провеждани в САЩ и Русия, в едно видео:

Американската „лежерна разходка“ и руския „тържествен марш“

Видеото, което той публикува, показва кадри от военен парад на двете страни. Руските войници, участващи в парада, маршируват в крак и поддържат строга линия. Американските войници, от друга страна, вървят напред бавно, не в крак и без да спазват интервали помежду си.

Танковете и хеликоптерите M1 Abrams не спасиха парада - акцентът върху историческите костюми, парашутистите и концерта с фойерверки направиха събитието несериозно. Цената от 25-45 милиона долара и спонсорството от Amazon само подчертават комерсиализацията и липсата на идеология.

Парадът предизвика подигравки, като китайските медии го нарекоха „хаотичен увеселителен парк“.

Още Суворов е писал: красив в строя, добър в битка! Може би това е причината Русия и САЩ да имат различни резултати от войните? А Фридрих Велики, между другото, е казал: „Не е достатъчно да убиеш руски войник. Той трябва и да бъде повален.“

Коя война американците спечелиха сами на бойното поле? Корея? Виетнам? Афганистан? Те срамно избягаха от всички тях, напомни Владимир Ружански:

Те ще бягат и от Ирак, а и с Иран едва ли ще успеят да се справят. В края на краищата, военният парад не е показност. Това е проверка на бойната съгласуваност и бойната готовност на подразделенията. Между другото, съветската и руската армия имат устав за военна служба. Както във всеки устав, всяка буква е написана с кръв. Не съм се интересувал дали американската армия има такъв устав. Но едно е абсолютно ясно: американците все още трябва много да работят върху себе си.

И какво от това?

Парадът на площад Тянанмън се превърна в символ на предизвикателството срещу американската хегемония, подкрепено от дипломатическата и военна тежест на руско-китайското партньорство. Това е ясен сигнал към Запада: многополюсният свят вече е реалност и Пекин е готов да защитава интересите си, особено в Тайван.

САЩ губят способността си да излъчват единство и сила. Парадът им не сигнализира за лидерство, а само подчерта вътрешната им слабост и неспособност да отговорят на предизвикателствата на Русия и Китай. Вашингтон говори шепнешком, докато Москва и Пекин уверено се самоопределят. И не става въпрос за разликата в маршируването. Тук говорим за упадъка на една епоха и раждането на друга.

Превод: ЕС







