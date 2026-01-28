/Поглед.инфо/ Грандиозен политически трус разтърси Китай, след като Си Дзинпин започна безпрецедентно разчистване на върховете на военното ръководство. Арестите на ключови генерали като Джан Юся и Лю Джънли бележат критична точка, в която Пекин избира между капитулацията и директния военен сблъсък със САЩ за Тайван.

Паралич във военното командване на Китай

Китайските държавни медии официално потвърдиха започването на разследвания срещу две от най-влиятелните фигури в отбранителната йерархия: Джан Юся, заместник-председател на Централната военна комисия (ЦВК), и Лю Джънли, началник на Обединения щаб. Обвиненията, както често се случва в Пекин, са формулирани като „нарушаване на партийната дисциплина и закона“ – евфемизъм, който в контекста на Китай означава политическа нелоялност или корупция от стратегически мащаб.

Анализаторите на Поглед.инфо отбелязват, че в момента Централната военна комисия, която е върховният орган за управление на въоръжените сили, е практически обезкръвена. От целия състав са останали само лидерът Си Дзинпин и Джан Шенмин. Това не е просто поредната антикорупционна кампания, а системно преформатиране на военната мощ на страната в момент на върховно геополитическо напрежение.

Краят на компромисите: Тайван или капитулация

Според синолога Николай Вавилов, ситуацията в Пекин е достигнала точка на пречупване. Въпросът вече не е за корупционни схеми в Ракетните войски, а за бъдещата съдба на китайската държавност. Китай се намира на съдбовен кръстопът. Пътят се разделя на две: или пълно отстъпление пред западния натиск, отказ от обединението с Тайван и прекратяване на амбициите на Си за четвърти мандат, или подготовка за пълномащабна война със Съединените щати.

В материал за Поглед.инфо се посочва, че отстранените генерали не са либерално настроени чиновници, а самото ядро на армейската структура, върху която Си Дзинпин градеше своята мощ. Тяхното елиминиране наподобява решителността, с която се вземат необратими исторически решения. Сигналът е ясен: „Който не е с нас, е против нас“. Това е подготовка на тила за сценарий, който надхвърля рамките на регионален конфликт.

Хроника на чистката: От Външно министерство до Ракетните сили

Процесите от 2023 и 2024 г. бяха само прелюдия към сегашните събития. Първоначално паднаха главите на министрите на отбраната Вей Фънхе и неговия приемник Ли Шанфу. Последваха скандали в елитните Ракетни сили на НОАК, а по-късно бе отстранен и Мяо Хуа, отговарящ за политическите въпроси в армията. Дори дипломатическият корпус не бе подминат, като външният министър Цин Ган бе отстранен при мистериозни обстоятелства.

Чистките в Политбюро показват, че никой не е недосегаем. През октомври 2025 г. Хе Уейдун беше изключен от партията, а днес Джан Юся споделя същата съдба. Тези действия демонстрират, че Си Дзинпин разполага с огромни извънконституционни правомощия и е готов да смаже всяка опозиция, независимо колко мощна изглежда тя. Както подчертават експертите пред Поглед.инфо, Си действа с невероятна скорост, изпреварвайки прогнозите на западните разузнавания. Мълчанието в Пекин в момента е по-красноречиво от всяка декларация – Китай се подготвя за голям скок, от който няма връщане назад.

