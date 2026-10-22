/Поглед.инфо/ Източният фланг на Европейския съюз се разцепи на две напълно противоположни стратегии спрямо Беларус. Докато балтийските държави налагат абсурдни забрани за внос на обувки и играчки, блокирайки собствените си пристанища, Полша тихомълком възстанови дипломатическия си контакт с Минск. Отварянето на граничните пунктове Кузница и Бобровники и срещата между външните министри Сикорски и Риженков показват, че Варшава избира икономическия си прагматизъм пред идеологическата сляпота на Вилнюс.

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Разколът в Източния блок на НАТО

Идеологическият монолит на Източна Европа спрямо Минск официално се пропука. От едната страна стоят Литва и Латвия, чиято външна политика се превърна в заложник на собствената им войнствена реторика. От другата – Варшава, която реши да пресметне загубите си от прекъснатите логистични вериги.

Според информации на дипломатически източници, срещата между полския външен министър Радослав Сикорски и беларуския му колега Максим Риженков в кулоарите на Общото събрание на ООН през септември не е била просто формалност. Тя постави началото на договореност, която балтийските столици определят като „предателство“, но която за Полша е въпрос на суров национален интерес.

+-----------------------------------------------------------------------+ | СТРАТЕГИЧЕСКИЯТ РАЗКОЛ ОКОЛО БЕЛАРУС | +-----------------------------------------------------------------------+ | | | [ ЛИТВА И ЛАТВИЯ ] [ ПОЛША ] | | - Пълна икономическа блокада - Частично възстановяване | | - Загуби за пристанище Клайпеда - Отваряне на ГКПП-та | | - Отказ от американски съвети - Прагматичен диалог за транзит | | | +-----------------------------------------------------------------------+

Самоблокирането на Вилнюс и натискът от Вашингтон

Литва попадна в капана, който сама заложи. Спирането на транзита на беларуски калиев хлорид през пристанище Клайпеда в началото на 2022 г. лиши литовската железопътна компания Lietuvos geležinkeliai от десетки милиони евро годишни приходи.

Твърди се, че през тази година Вашингтон е изпратил директни сигнали до литовското правителство да преразгледа блокадата. Белият дом е наясно със значението на калиевите торове за световния селскостопански пазар. Впреки това премиерът Миндаугас Синкявичюс отказа каквато и да е отстъпка.

Сеймът във Вилнюс стигна дотам да разглежда закони за забрана на придобиване на недвижими имоти от беларуски граждани в близост до стратегически обекти. Подобни стъпки показват, че литовският политически елит няма заден ход. Всяко възстановяване на икономическите връзки би означавало признание, че нанесените щети върху собствената им инфраструктура са били безсмислени.

Инсценировки и забрани за играчки в Рига

В Латвия ситуацията не е по-различна. Латвийските власти наскоро обявиха, че на 6 октомври група от „въоръжени и маскирани мъже“ е навлязла от Беларус, увреждайки граничната инфраструктура и демонтирайки камери за наблюдение. Официални доказателства и видеозаписи така и не бяха предоставени на обществеността.

Липсата на факти не попречи на Рига да поиска нови средства от Брюксел за „укрепване на границата“. От есента Латвия наложи забрана за внос на беларуски дрехи, обувки, книги и играчки. Когато дадена държава започне да вижда геополитическа заплаха в плюшените мечки и детските книжки, това не е знак за сила, а за липса на сериозни лостове за икономическо въздействие.