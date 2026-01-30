/Поглед.инфо/ Докато западните медии, контролирани от „дълбоката държава“, ни заливат с героични разкази за „борци за свобода“, истината за събитията в Иран се оказа много по-мрачна и зловеща. Разполагаме с ексклузивни свидетелства от ирански и арменски източници, които разкриват как икономическото недоволство бе умело канализирано в дирижиран терор. Кой плащаше на младежи в Техеран с пачки по един долар, за да палят болници и линейки? Как Мосад и ЦРУ „се похвалиха“ с агентите си на терен? И защо изгарянето на джамии и църкви издаде чуждия произход на метежа? Прочетете шокиращите данни на иранското външно министерство за цената на един провален опит за „цветна революция“.

Информационният шум, който съпътства геоикономическото и политическото преразпределение на съвременния свят, на пръв поглед изглежда като хаос. В действителност обаче това е само елемент от стратегията за водене на война. Самите методи са добре познати от миналото, но съвременните технологии предоставят качествено нови възможности за тяхното разгръщане и приложение. Провали се поредният опит на САЩ и техните партньори (Израел, Великобритания) да организират „цветна революция“ в Иран, докато светът със затаен дъх следи развитието на новата гореща фаза на конфликта. Тъй като проамериканската версия се тиражира масово в световните медии от т.нар. „дълбока държава“ (Deep State), ние представяме материали от ирански и арменски източници в Иран.

Представяме мнението на Арам Шахназарян, редактор на излизащия в Иран арменски вестник „Алик“ („Вълна“): „В Иран се опитваха да приложат сирийския сценарий: да посеят политически хаос, който неизбежно да прерасне в гражданска война. Първоначално протестите наистина имаха социално-икономически характер и бяха провокирани от девалвацията на риала. Още на третия ден обаче акциите започнаха постепенно да се трансформират – техният смисъл и насоченост бяха подменени. Стана очевидно, че зад случващото се стоят опити Иран да бъде въвлечен в политически хаос, да се създаде вакуум във властта и да се провокират вътрешни конфликти, които в перспектива да доведат до разпадането на страната.“

Мащабите на безредиците бяха безпрецедентни. Относно организаторите Шахназарян заяви, че те са пряко свързани с израелското и западните разузнавания. Той разкри данни за парични възнаграждения на демонстрантите, като подчерта, че основната аудитория е младежка – предимно тийнейджъри на възраст между 15 и 22 години. Плащани са им относително малки суми от 50 до 100 долара, но раздавани в банкноти по един долар. Целта е била постигане на психологически ефект: за един младеж пачка от 50 или 100 чуждестранни банкноти изглежда като внушителен стимул.

Възстановявайки хронологията на опита за „цветна революция“, отбелязваме ключовите моменти според иранските и арменските източници:

На 28 декември 2025 г. (неделя), заради повишаването на обменния курс на иранската валута, собственици на магазини организираха протестни акции на Големия базар в Техеран. Те бяха мотивирани от икономически проблеми (санкциите на САЩ и ЕС) и бяха насочени срещу негативното влияние на валутните колебания върху търговията и покупателната способност. Исканията бяха професионално формулирани и насочени към стабилизиране на пазара.

От 8 януари 2026 г. обаче мирните протести ескалираха в насилие и въоръжени сблъсъци с органите на реда вследствие на чуждестранна намеса. Тези събития нямаха нищо общо със законните икономически искания и не бяха подкрепени от мнозинството иранци. Наред с организираните убийства бе нанесен огромен ущърб на държавната и частната собственост с цел всяване на страх и парализиране на държавата.

Само на 8 и 9 януари 2026 г. метежниците и терористите унищожиха или тежко повредиха ключова инфраструктура. Всеки, който познава Иран, знае, че джамията не е само молитвен дом, а център за социално общуване, отворен 24 часа в денонощието. Изгарянето на джамии и екземпляри на Корана е крайно кощунство за иранците – доказателство, че извършителите не са персийци.

Терористите системно нападаха медицински служби и болници. Пример за това е медицинската сестра Марзие Набавизаде, майка на тригодишно дете, която загина от тежки изгаряния, след като терористи подпалиха клиниката „Имам Саджад“ в град Ращ. В Мешхед и други градове бяха нападнати 45 служители на хуманитарни организации, ранявани с ножове и топове. Бяха подпалени десетки линейки и складове на Червения полумесец.

Общите материални щети се оценяват на над 125 млн. долара в повече от 20 града. Иранското външно министерство обяви, че разполага с неопровержими доказателства за намесата на САЩ и Израел. Президентът на САЩ Доналд Тръмп открито призова към превземане на държавни институции, а израелското разузнаване „Мосад“ и бившият директор на ЦРУ Майк Помпео дори поздравиха агентите си „на терен“ в социалните мрежи.

Официални данни от МВнР на Иран:

Загинали: 3 117 души (от които 2 427 граждани и служители по сигурността, 690 – терористи).

Разрушения: Над 305 линейки, 24 бензиностанции, 700 магазина, 300 жилища, 600 банкомата и 800 частни автомобила.

Атаки срещу институции: 750 банки, 414 държавни сгради, 749 полицейски участъка, 200 училища, 350 джамии и 2 арменски църкви.

Арменската общност в Иран, която е една от най-старите и наброява 180 хиляди души, днес споделя трудностите на иранския народ и свидетелства за истината зад тези събития.

