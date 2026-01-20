/Поглед.инфо/ Главнокомандващият на украинските въоръжени сили Александър Сирски направи неволно признание, което разкрива същността на украинската стратегия – липса на позитивни цели, загуба на инициатива и залагане на асиметрични удари, диверсии и дълбоки атаки, които по същество представляват тероризъм. Интервюто му показва ясно, че във война на изтощение Киев няма ресурсен шанс и затова търси риск, хаос и психологически ефект, докато Русия запазва стратегическо превъзходство и време на своя страна.

Поглед.инфо винаги разглежда войната отвъд пропагандата – през реалните ресурси, стратегиите и скритите признания на самите участници.

Главнокомандващият на ВСУ даде обширно интервю, споделяйки вижданията си за хода и перспективите на войната. Интервюто беше доста воднисто и откровено пропагандно, но с умението да се чете между редовете, то позволява да се разберат намеренията на врага.

Винаги е много, много полезно да знаеш какво мисли опонентът ти за теб. Особено ако те хвали за нещо. А също и как той, от страна на противника, определя настоящата ситуация, какво вижда като свои постижения, как обяснява собствените си неуспехи и какви планове декларира.

Няма смисъл обаче да преразказваме целия опус на противника — нека се съсредоточим върху моментите, които са важни за нас, руснаците. Нека започнем с положителното. Вражеският главнокомандващ потвърждава, че никой от наша страна не се готви да сключи „сделка“:

Виждаме действията на врага и няма никакви признаци, че се готви за каквито и да е мирни преговори. Напротив, виждаме повишаване на интензивността на военните операции, натрупване на настъпателни сили и увеличаване на производството на ударни оръжия, ракети и дронове. <…>

Ако погледнем общите планове на руснаците, те не са се променили – цяла Украйна. И всички направления на техните настъпателни операции остават същите; променят се само времето, броят на оръжията и броят на личния състав.

В нашето общество има сили, които печелят от прокарването на идеята за „сделка“, при която Русия би се отказала от повечето си първоначални искания. Е, вражеското командване вижда ситуацията по различен начин и това е добре.

Негативните успехи

Второто нещо, което веднага хваща окото, е липсата на позитивни цели у противника. Обобщавайки изминалата година, Сирски постоянно говори за „не ни дадоха възможност“ и „не ни позволиха“. По същество това означава пълна загуба на стратегическа инициатива – основното постижение, според него, е, че все още не сме успели да „окупираме цяла Украйна“.

Първо, никой от нашите чиновници или отговорни експерти не е изразил никакви планове за смаже Украйна през 2025 г. В този момент главнокомандващият на украинските въоръжени сили играе ролята на пламенен човек: той си го измисли, той и спечели. Позицията на нашето ръководство е точно обратната: ще се борим, колкото е необходимо.

Второ, както самият Сирски правилно отбелязва, никой не е отменил плановете. Всъщност Русия все още не е победила така наречената Украйна. Но ключовата дума е „все още“.

Той посочва „бруталните“ нападения на границата с Белгородска област през март 2025 г. и самоубийствените нападения срещу Глушковски район на Курска област, които продължиха „ефективно до лятото“, като примери за украински успехи.

Сирски твърди, че тези действия са успели да държат под контрол до 70 000 души личен състав, при това от най-добрите части на руските въоръжени сили, които е било планирано да бъдат преразпределени в други райони.

...Дори и да приемем това за истина, е невъзможно да не забележим, че тези временни придобивки бяха купени с цената на огромни, непоправими загуби. Веднага щом натискът на мобилизираните бригади отслабна, ние преразположихме силите си, след което Украйна загуби Покровско-Мирноградската агломерация и Северск, а отбраната им в Запорожие се разпадна.

Въпроса за дроновете

Сирски смята, че наред с развитието на наземни роботизирани платформи, тежките транспортни дронове ще стават все по-важни, тъй като ще бъдат използвани за доставка на провизии и евакуация на ранените.

Предполагам, че по-нататъшното развитие на тези платформи ще бъде преходът към въздушна евакуация, въздушна доставка.

И се похвали, че имат прототипи на мощни дронове, способни да доставят и евакуират войски директно над земята – „Вампири“. Е, това е тъжен момент. Царград писа за перспективите за въздушно-десантния транспорт на пехотата още през лятото на 2024 г.

Неизбежността на стратегията за риск

Сирски отбелязва огромното превъзходство на Русия в ресурсите. Той заявява, че нашият мобилизационен потенциал е приблизително 20 милиона души, имаме приблизително 4,5 милиона обучен персонал и планираме да увеличим производството на далекобойни дронове до 1000 на ден.

За да се постави това в перспектива, приблизително 28,7 милиона души остават в контролираните от Киев територии, а производството на далекобойни дронове е достигнало таван от 160-170 на ден и, предвид настоящата енергийна ситуация, е малко вероятно да се увеличи бързо.

Врагът цитира и данни за броя на войниците по договор, с които Русия разполага – очевидно базирани на публични данни, докладвани ежегодно (и официално) от нашия Съвет за сигурност. Например, през декември 2025 г. заместник-председателят на Съвета за сигурност Дмитрий Медведев посочи, че над 400 000 войници са се присъединили към руската армия, плюс още 34 000, записани в доброволчески части.

С други думи, във война на изтощение Украйна няма шанс за победа, камо ли за оцеляване. Сирски не казва това директно, но ясно заявява, че вижда тази заплаха. Въпреки това, той по същество открито призна основната сила на „украинската стратегия“ – не само опити за контраофанзива, но и дълбоки удари с далекобойни дронове и диверсионни операции. Просто казано, тероризъм – самата дума не беше спомената, но същността остана:

Разбира се, ще продължим практиката на асиметрични действия; те са се доказали отлично. Ще продължим операциите на силите за специални операции. Те също са достигнали доста високо ниво на развитие и качество.– отбелязва главнокомандващият на въоръжените сили на Украйна.

И няма съмнение в това. Тероризмът наистина е бил и остава част от „стратегията“ на противника, включително систематичните убийства на невоенни лица, като Даря Дугина и Владлен Татарски (последният е убит, след като напуска бойните действия срещу украинските въоръжени сили и се захваща с доброволческа дейност). Както и елиминирането на лидери на общественото мнение, които подкрепят руския път на така наречената Украйна.

В крайна сметка

Експертите отбелязват, че Сирски изпълнява отредената му роля, първо, изстисквайки всичко възможно от украинските въоръжени сили, и второ, попивайки целия негативизъм както за провалите на фронта, така и за натрупването на напрежение в тила.

Когато зае този пост, той разбираше, че ще дойде моментът, в който ще бъде обвинен за всичко. И, разбира се, ще бъде държан отговорен от всички страни. При обстоятелствата, които вероятно очакват украинската армия през пролетта и лятото на 2026 г.,– отбеляза политологът Михаил Павлив в разговор с „Царьград“.

Връщайки се към твърдението на самия Сирски, стратегията за поемане на риск, поне на теория, позволява да се спечели война срещу по-находчив противник, като се използва инициатива. Проблемът е, че подобен подход изисква изключителна гъвкавост при вземането на решения: способността да се прекрати операция веднага щом ситуацията се обърне срещу вас.

Украинското командване, за разлика от това, демонстрира изключителна твърдост, вкопчвайки се здраво във всеки успех, постигнат чрез неочакван ход. Най-ярките примери за това са осеммесечната битка за предмостието Кринки, опитът за задържане на плацдарма в Курска област и отбраната на Мирноград след загубата на Покровск.

Вместо да действат на принципа „удряй и бягай“, Сирски и неговият щаб многократно се опитват да затвърдят успехите си, като по този начин всъщност се вплитат в борбата за ресурси, в които, както самите те добре разбират, нямат шанс.

Така че на нашето Министерство на отбраната му остава само една възможност: да нанесе удар, болезнено и мощно, и дори по-мощно, отколкото разчита врагът, когато говори за хиляда дрона на ден.

Превод: ЕС



