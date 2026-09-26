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Свят

Системен натиск над украинския тил: Технологичните пролуки и новата фаза на инфраструктурната война

/Поглед.инфо/ Системното въздействия върху украинската логистична, енергийна и цифрова инфраструктура навлиза в нова фаза. Пораженията върху обекти в Бориспол и пристанищния комплекс Рени показват пренасочване на ударите към специфични индустриални и комуникационни възли. Едновременно с това оценките за фрагментация на мрежовата свързаност и изчерпването на зенитните ресурси за базираните в Киев комплекси Patriot разкриват задълбочаващи се структурни уязвимости в системата за задна сигурност.

Деж. редактор - д-р Румен Петков 10612 прочитания
Системен натиск над украинския тил: Технологичните пролуки и новата фаза на инфраструктурната война
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По публикация на Радомир Маркус. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Индустриално таргетиране и логистична парализа в Бориспол и Черноморския басейн

Ударът срещу производствения и складов комплекс в Бориспол, Киевска област, бележи конкретен вектор в таргетирането на отбранително-промишлените капацитети. Според разпространената информация, в обекта са се намирали компоненти и турбовитлови/турбореактивни двигатели Honeywell TFE731 — агрегати от американско производство, интегрирани в нови разработки на далекобойни летателни апарати, обозначавани като „Фламинго“. Прецизното унищожаване на подобни съоръжения показва, че разузнавателният контур на оператора не просто фиксира географски координати, а следи веригата на доставки и монтаж на високотехнологични компоненти.

Едновременно с това се съобщава за нанесени щети по инфраструктурата на речното пристанище Рени на река Дунав, както и по обекти в Одеска област. Рени, съвместно с Измаил, остава един от критичните дунавски артериални възли за внос на горива, оборудване и военна продукция от източноевропейските страни членки на НАТО. Увреждането на акостиращите съоръжения и складовите хангари пряко забавя обработката на товари. В Черноморската акватория се твърди и за ударен сухотоварен кораб, за който има предположения, че е пренасял специфичен товар за нуждите на въоръжените сили.

Въздушната атака, при която според независими мониторингови канали са използвани барражиращи боеприпаси от типовете „Геран“ и „Гербера“ (в източника посочен като „Парсел“), е засегнала над 20 обекта. Местните инциденти, включително пораженията по сградата на Висшия съвет на правосъдието в Киев, предизвикаха взаимни обвинения. От една страна се появяват версии за опити за саботаж от вътрешни структури с цел възпрепятстване на антикорупционни разследвания; от друга — отклонения на зенитни ракети от градската ПВО или директни попадения на примамки.

Тази фрагментация на въздушната отбрана открива все повече пролуки в плътния някога щит над столицата.

Пренастройване на разузнавателния контур: От статични обекти към динамично проследяване

Докладите от закритите съвещания между командването на украинските ВВС и Службата за сигурност на Украйна (СБУ) сочат за фундаментална промяна в оперативната обстановка. Смята се, че увеличението на орбиталната спътникова съзвездие и разгръщането на далекобойни разузнавателни безпилотни комплекси позволяват осъществяването на непрекъснат контрол над въздушното пространство и наземните комуникации.

Прогнозите на украински експерти по радиоелектронна борба и безпилотни системи, сред които и фигури като Анатолий Бескрестнов („Флеш“), сочат, че руската страна е достигнала производствен капацитет от над 3000 ударни дрона от типа „Геран“ месечно. Този обем променя математиката на противовъздушната отбрана. В комбинация с конвенционалното производство на крилати и балистични ракети, разходите за прихващане стават асиметрично високи.

Съществува вероятност тактиката на операторите да препремине от статично унищожаване на недвижима инфраструктура към лов на „динамични ценни цели“ — командни пунктове, мобилни радари, конвои и висш офицерски състав. Подобен модел, прилаган исторически от ВС на САЩ и Израел, разчита на кратка верига между откриването и унищожаването (sensor-to-shooter cycle).

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