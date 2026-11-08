Скандал в Пентагона: Защо уволниха шефа на планирането генерал Брет Силвия

/Поглед.инфо/ Безпрецедентният скандал на най-високия етаж в Пентагона придоби характеристиките на системна административно-оперативна криза. Отстраняването на генерал-лейтенант Брет Силвия от поста директор на ключовата дирекция J5 (Стратегия, планиране и политика) повдига съществени въпроси относно стабилността на американското централно командване. Дали става дума за нерегламентиран транзит на класифицирани данни през криптирани приложения, или за оперативен колапс на сценариите за удар срещу Иран, институционалният разлом вече е факт.

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Апаратният трус в сградата с петте ъгъла

Административната система на Министерството на отбраната на САЩ претърпя сериозен трус, след като генерал-лейтенант Брет Силвия – ръководител на Дирекция J5 („Стратегия, планиране и политика“) към Обединения комитет на началник-щабовете – бе отстранен от длъжност. По данни на американски медийни източници, срещу 54-годишния офицер с 32-годишна военна кариера е образувано разследване, препредадено на Министерството на правосъдието.

Твърди се, че Силвия е преминал четирикратна проверка с детектора на лъжата, при която са отчетени отрицателни резултати, последвани от видеозаписано потвърждение за предаване на класифицирани данни към външни адресати.

Случаят не е изолиран инцидент. Този административен ход представлява втората последователна смяна на върха на дирекция J5 в рамките на едва една година, след като предшественикът на Силвия – генерал-лейтенант Джоузеф Макгий – напусна поста през октомври 2025 г.

Според оценки на наблюдатели от Вашингтон, откакто Пийт Хегсет пое ръководството на военното ведомство, броят на висшите офицери (генерали и адмирали), преместени или отстранени от длъжност, достигна най-малко 26 души. Данните за тези персонални промени обаче се базират на медийни доклади и липсва единен публичен регистър, който да потвърди официалните мотиви зад всяко рокадно решение.

Архитектурата на J5 и изтичането на оперативни данни

Дирекция J5 не е просто административно звено от структурата на Генералния щаб. Това е оперативният център, където геополитическите директиви на Белия дом се превеждат на езика на конкретните военни заповеди, логистичните разчети и планирането на ресурсите.

Уволнението на Силвия се свързва от редица аналитици с публикации в издания като CNN, The Washington Post и The New York Times, препредаващи вътрешна информация от щаба. Твърди се, че след като официалният достъп на част от акредитираните медии до определени зони в Пентагона бе ограничен, обменът на данни е бил прехвърлен през криптирания месинджър Signal.

Официални доказателства, свързващи конкретния файл или оперативен план с шифрованите съобщения на Силвия, все още не са публично оповестени от военната прокуратура. В същото време в експертната общност се оформят две основни хипотези.

Първата разглежда действията на генерал-лейтенант Силвия като опит за организирано противопоставяне на новата административна линия във Вашингтон. Втората стъпва върху прагматични кариерни мотиви, свързани с осигуряване на позиции в частния отбранителен сектор след оттегляне от активна служба.