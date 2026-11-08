Скандал в Пентагона: Защо уволниха шефа на планирането генерал Брет Силвия

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Апаратният трус в сградата с петте ъгъла
Административната система на Министерството на отбраната на САЩ претърпя сериозен трус, след като генерал-лейтенант Брет Силвия – ръководител на Дирекция J5 („Стратегия, планиране и политика“) към Обединения комитет на началник-щабовете – бе отстранен от длъжност. По данни на американски медийни източници, срещу 54-годишния офицер с 32-годишна военна кариера е образувано разследване, препредадено на Министерството на правосъдието.
Твърди се, че Силвия е преминал четирикратна проверка с детектора на лъжата, при която са отчетени отрицателни резултати, последвани от видеозаписано потвърждение за предаване на класифицирани данни към външни адресати.
Случаят не е изолиран инцидент. Този административен ход представлява втората последователна смяна на върха на дирекция J5 в рамките на едва една година, след като предшественикът на Силвия – генерал-лейтенант Джоузеф Макгий – напусна поста през октомври 2025 г.
Според оценки на наблюдатели от Вашингтон, откакто Пийт Хегсет пое ръководството на военното ведомство, броят на висшите офицери (генерали и адмирали), преместени или отстранени от длъжност, достигна най-малко 26 души. Данните за тези персонални промени обаче се базират на медийни доклади и липсва единен публичен регистър, който да потвърди официалните мотиви зад всяко рокадно решение.
Архитектурата на J5 и изтичането на оперативни данни
Дирекция J5 не е просто административно звено от структурата на Генералния щаб. Това е оперативният център, където геополитическите директиви на Белия дом се превеждат на езика на конкретните военни заповеди, логистичните разчети и планирането на ресурсите.
Уволнението на Силвия се свързва от редица аналитици с публикации в издания като CNN, The Washington Post и The New York Times, препредаващи вътрешна информация от щаба. Твърди се, че след като официалният достъп на част от акредитираните медии до определени зони в Пентагона бе ограничен, обменът на данни е бил прехвърлен през криптирания месинджър Signal.
Официални доказателства, свързващи конкретния файл или оперативен план с шифрованите съобщения на Силвия, все още не са публично оповестени от военната прокуратура. В същото време в експертната общност се оформят две основни хипотези.
Първата разглежда действията на генерал-лейтенант Силвия като опит за организирано противопоставяне на новата административна линия във Вашингтон. Втората стъпва върху прагматични кариерни мотиви, свързани с осигуряване на позиции в частния отбранителен сектор след оттегляне от активна служба.