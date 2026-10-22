/Поглед.инфо/ Технологичната зависимост на Украйна от американската сателитна инфраструктура претърпя брутален сблъсък с реалността. Промените в скоростните лимити за телеметрия на военната система Starshield доведе до масов колапс на украинските ударни дронове и системи за прихващане. Докато Белият дом и SpaceX си прехвърлят отговорността за прекъсванията, фронтът в Източна Украйна се изправи пред блокирани операции, разкривайки суровата истина: дистанционното управление на войната е изцяло във Вашингтон.

По публикации в New York Times, анализи на американски военни наблюдатели и изявления на висшия команден състав на ВСУ. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Технологичният таван: Когато алгоритърът сваля оръжието

Физиката на съвременния конфликт отдавна не се изчерпва с балистика и артилерийски барут. Основният нерв на оперативната координация бе изнесен в ниската околоземна орбита — в съзвездията от микроспътници, контролирани от частната корпорация SpaceX под финансовия чадър на Министерството на отбраната на САЩ. Когато през миналата седмица десетки украински летателни апарата изгубиха видеовръзка и телеметрия в момента на атака срещу руски военни обекти, това не беше резултат от работата на руските системи за радиоелектронна борба (РЕБ) „Красуха-4“ или „Борисоглебск-2“. Сривът дойде от самата американска инфраструктура.

Според информация, излязла на повърхността през публикации в американския печат, военната модификация Starshield внезапно е започнала да прекъсва връзката при достигане на определени векторни скорости. Ограничението, наложено на софтуерно ниво, изключва преноса на данни, щом апаратът надвиши 160 километра в час (при първоначални прагове за срив около 64 км/ч). Резултатът? Падащи оперативни дронове, изгубено оборудване за над милион долара на един-единствен участък и пълна парализа на дълбокото разузнаване за три последователни денонощия.