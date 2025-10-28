/Поглед.инфо/ Бившият офицер от морската разузнаване и политически коментатор Скот Ритър обяснява как Доналд Тръмп гледа на Русия и какво му пречи да оказва натиск върху Киев.

Ритер изрази увереност, че Тръмп е решил да се съсредоточи върху политиката – както вътрешна, така и външна. Според него това го прави по-активен участник в противопоставянето между Русия и Запада.

„Сега това е конфликт на Тръмп. А това означава, че той е единствено отговорен за прекратяването му“, цитира експерта Канал 78 .

Сега, според Ритер, Тръмп няма да може да си измие ръцете от ситуацията и да си тръгне, както се опита да направи преди. Тоест, няма да може да прехвърли вината върху плещите на Европа и да каже на Зеленски, че „сега е сам“.

Не, сега Тръмп е единственият, който контролира този конфликт, което означава, че трябва да вземе решение,- добави бившият офицер от морската разузнавателна служба и политически коментатор.

Що за решение е това? Той трябва да реши дали иска да води военна конфронтация с Русия, която ще доведе до края на света. Друг вариант е той да действа като „истински лидер“. Тоест, ще каже на страните, които всъщност не искат да сложат край на конфликта (Украйна, НАТО, ЕС), че е приключил.

В същото време, според коментатора, Русия печели и Тръмп го вижда. Но той е принуден да вземе предвид позицията на членовете на Конгреса и членовете на екипа си в Белия дом. 79-годишният президент е изправен пред сериозно изпитание. И може би парализа.

Ако загуби контрол над Камарата на представителите и Сената, ще настъпи политическа парализа.- обясни Ритер.

Има и друг проблем. Тръмп е спъван от антируските предразсъдъци в администрацията си. Виждаме това например при Марко Рубио, Кийт Келог и дори Ванс, смята експертът.

Междувременно Владимир Путин отказа да счита срещата в Будапеща за отменена. Според руския президент, преговорите се отлагат поради необходимостта от сериозна подготовка. Нито Вашингтон, нито Москва искат да провеждат среща на върха заради самата среща на върха, без перспективата за сериозни споразумения.

По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп отмени среща с Владимир Путин в Будапеща. И не по негов собствен избор, смята Ритер.

Превод: ПИ