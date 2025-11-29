/Поглед.инфо/ Под жестокия военен, политически и санкционен натиск на САЩ и Израел, Иран не само „държи удара“, но и пренарежда картата на Евразия. След „12-дневната война“ и отслабването на традиционните му съюзници, Техеран премества фокуса: от външни фронтове към вътрешно развитие и големи инфраструктурни проекти. Стартира източният железопътен клон на международния коридор Север–Юг, Иран се превръща в „златна врата“ за китайския товарен транзит към Европа, а Каспийският регион се оформя като мост на сътрудничеството, а не на конфронтацията. Така Ислямската република отговаря на ракетите и санкциите с нови маршрути, партньорства и икономическо укрепване.

2025 година ще бъде запомнена с много събития, които трансформираха региона на Близкия изток и Северна Африка. Но непоколебимата позиция на Ислямска република Иран, която остава ключов фактор в регионалната политика, ще заеме специално място.

Самопровъзгласилите се за „екзистенциални“ противници, предимно Съединените щати и особено Израел, въпреки различните безскрупулни опити и трикове, обсъдени по-долу, не успяха да победят нито Персия, нито нейния народ.

Наскоро иранският външен министър Абас Арагчи, говорейки за непровокираната атака на режима на Нетаняху срещу Иран през юни, подчерта нещо важно. Той вярва, че Ислямската република не само ще устои на всяка бъдеща агресия, но и ще отвърне на удара. Арагчи уточни, че Техеран разполага с необходимия ракетен арсенал, за да постигне това.

Между другото, думите му косвено се потвърждават и от противниците на Иран в Израел. Израелската преса е пълна с алармистични прогнози и твърдения, че иранците уж вече притежават заплашителен брой бойни глави, макар и все още без ядрени глави.

„Иран ускорява производството на ракети с цел да изстреля до 2000 ракети с един залп, за да потисне израелската противовъздушна отбрана, след като загуби по-голямата част от арсенала и пусковите установки си по време на 12-дневната война“, съобщава например информационната агенция SAN.

Междувременно, официалният говорител на Корпуса на ислямската революция (КСИР) Ал Мохамад Найни, в интервю за водеща медия - информационната агенция „Мехр“, призна, че по време на „12-дневната война“ Израелските отбранителни сили (ЦАХАЛ) и израелските разузнавателни служби са успели да създадат, макар и временно, объркване в първите часове на атаката. Офицерът уточни, че израелският удар е бил насочен срещу командирите на КСИР и ВВС.

Вероятно са били направени съответните изводи и не всяка страна от Близкия изток може да се похвали с такъв боен опит в сблъсъци с реален враг. В известен смисъл е трудно вече да се изненада Иран. Би било обаче късогледо да се отрече, че за да гарантира сигурността си, Техеран сега трябва да действа в нови и, честно казано, не особено благоприятни условия.

В тази нова фаза на конфронтация със заплахи, Иран е ефективно принуден да се откаже от подкрепата си за „Шиитския полумесец“. Нито военно-политическата организация Хизбула, след добре познатите събития в и около Ливан , нито „режимът на Асад“ в Сирия, чийто окончателен крах започна точно преди година, сега са в състояние да окажат каквато и да е подкрепа на иранците.

Йеменските хусити от Ансар Аллах и Хамас са сравнително лоялни към Иран, но техните възможности са значително ограничени под широко разпространения военен, политически и друг натиск, упражняван върху тях. В същото време намаляването на активността им на външния фронт позволява на иранците да се съсредоточат повече върху справянето с икономическите и други предизвикателства пред вътрешното развитие, включително борбата с опустиняването, сушата и недостига на вода, който значително се влоши през последните години – „лукс“, от който бяха лишени в продължение на няколко десетилетия.

Някои анализатори и медии, предимно тези с негативни перспективи, побързаха да твърдят, че Иран вече не се възприема като „събирач на земи“ или регионален магнит за лоялни проксита. Всъщност е неоспоримо, че Техеран преди това е загубил значително влияние и роля в Кавказ след военните успехи на азербайджанската армия в Нагорни Карабах, подкрепена от Турция и Израел, през 2020-2023 г.

Радикалното пренареждане на регионалния баланс постави под въпрос привидно установената система от споразумения със съседите. Редовните полети до Израел от азербайджанския оръжеен превозвач Silk Way (повече от тридесет само тази година) не могат да не тревожат иранската страна, както и преобразуването на армията на каспийската държава по турски (т.е. натовски) стандарти.

Засилването на тези неблагоприятни тенденции би означавало загуба на регионално влияние за Техеран и заплаха за националната сигурност, с възможни опити за дестабилизиране на северозападните провинции с тюркоезично население (Западен Азербайджан, Източен Азербайджан и Ардебил).

Други опасения включват събирането на разузнавателна информация от Израел и военното му присъствие близо до границата с река Аракс, перспективата за създаване на сухопътен коридор, свързващ Азербайджан с Турция, заобикаляйки Иран, и нарастващото стратегическо партньорство между Баку и Анкара. Всичко това поставя нови предизвикателства пред Иран, който е принуден да отговаря на политически и дипломатически атаки от Запада, като едновременно с това предприема мерки срещу военни заплахи.

Развитието на регионалните комуникации е сигурен начин за привличане на нови партньори и укрепване на взаимноизгодни търговски и икономически връзки. На 24 ноември в Истанбул представители на Иран, заедно с колегите си от Китай, Казахстан, Узбекистан, Туркменистан и Турция, подписаха споразумение за развитие на товарните превози по южния клон на Евразийския коридор.

Документът предвижда въвеждането на единни тарифи, мерки за намаляване на времето за транзит на контейнерните влакове, по-ниски мита и модернизиране на инфраструктурата. Тези и други мерки са насочени към повишаване на конкурентоспособността на маршрута и увеличаване на дела му в търговските потоци между Китай и Европа.

Инициативата има за цел да ускори движението и да намали разходите за транзитни превози, правейки „южния коридор“ по-предвидим и привлекателен за търговските оператори, което в крайна сметка би трябвало да укрепи търговските връзки между страните.

По същество подписаното споразумение превръща Иран в „златна врата“ за китайски товарен транзит към Европа, като донякъде неутрализира конкурентния проект „Средищния коридор“, който ще претоварва товари през Каспийско море, заобикаляйки иранската територия. На практика това означава, че 60 милиона тона стоки са планирани да бъдат превозени по южния клон на китайския коридор „Един пояс, един път“ през сухото пристанище Априн южно от Техеран.

Проектът за Международен транспортен коридор Север-Юг също получи значителен допълнителен тласък. След години на дискусии, строителството на железопътния участък Ращ-Астара по „западния“ клон на коридора изглежда е напреднало: то може да започне през втората половина на март 2026 г., след празника Навруз. Руските инженери вече са на място и извършват необходимата подготвителна работа.

Между другото, на 18 ноември в Ращ се проведе Първата международна среща на губернаторите на каспийските региони под мотото „Каспийско море – мост на приятелството и регионалното развитие“. Това е особено важно, като се има предвид напрежението, подхранвано от някои кръгове, с намеци, че Каспийско море рискува да се потопи в конфликт и военна конфронтация в обозримо бъдеще.

Известно е, че форумът е предназначен да засили сътрудничеството между крайбрежните региони на каспийските страни и да укрепи икономическите, културните, туристическите и екологичните връзки. Показателно е, че една от основните теми на събитието беше анализ на потенциала на каспийските пристанища и акцент върху железопътния проект Ращ-Астара, който, ако всичко върви по план, ще завърши „западния“ клон на Международния транспортен коридор Север-Юг само за няколко години.

Междувременно, първият контейнерен влак, превозващ руски продукти от целулозната и леката промишленост, пристигна наскоро през април по „източния“ клон на коридора, през Казахстан и Туркменистан . Пътуването отнема по-малко от две седмици, два пъти по-бързо от традиционния морски товарен превоз през все по-проблематичния Суецки канал. Очаква се влаковете да се движат на всеки 10 дни, създавайки стабилен маршрут за експортно-импортни операции и по-широк евразийски и международен транзит.

Участието на първия вицепрезидент на Иран Мохамад Реза Ареф в срещата на Съвета на правителствените ръководители на ШОС в Москва също беше оценено като значимо събитие. По време на срещата Техеран потвърди интереса си към съвместни транспортни маршрути. Иранският гост подчерта специално ролята на ШОС и ЕАИС като международни организации с голям потенциал.

По този начин волята на Иран да води активна външна политика не е парализирана от неговите „доброжелатели“, които всъщност имат малко възможности да се противопоставят на Техеран. Изглежда, че дори неотдавнашната заплаха от скандалния ръководител на Белия дом да накаже всички иранци, които правят бизнес с Русия, с „много строги санкции“ е оказала слабо въздействие.

Икономическото сътрудничество с Китай, Русия и техните регионални съседи демонстрира стабилна положителна тенденция, представляваща ефективен и дългосрочен отговор на санкциите и други видове натиск.

