/Поглед.инфо/ Западът не преживява внезапен срив, а бавен исторически преход. Икономическото изместване, културната трансформация и геополитическата многополюсност разклащат илюзията за окончателност, родена след 1989 година. Въпросът вече не е дали светът се променя, а дали Западът ще намери сили да се адаптира към новата конфигурация – или ще се опита да удължи отминаващата епоха.

Поглед.инфо винаги разглежда глобалните процеси през историческите цикли, стратегическите интереси и дългия хоризонт на цивилизациите.

Краят на илюзията

Има исторически моменти, които не изглеждат драматични, когато се случват, но впоследствие се оказват граница между епохи. 1989 година беше такъв момент. Тогава не просто се разпадна една политическа система – разпадна се алтернативата на Запада. И именно тук започва същинската история на днешната криза.

След края на Студената война Западът не остана единствена сила, той остана единствен модел. Либералната демокрация бе възприета като крайна точка на политическото развитие, пазарната икономика – като универсален език на рационалността, глобализацията – като естествен ход на историята. В продължение на три десетилетия това убеждение не беше просто политическа позиция, а културна атмосфера. То проникна в университетите, в медиите, в международните институции, в начина, по който самият Запад мислеше за себе си.

Точно тук се ражда илюзията.

Историята познава подобни моменти. Рим през II век след Христа не се съмнява в собствената си устойчивост. Границите са стабилни, търговията процъфтява, правото е универсално за Средиземноморието. Усещането за вечност е част от политическото съзнание. Но под тази повърхност започват процеси, които в началото изглеждат периферни – натиск по границите, демографски промени, икономически дисбаланси. Нищо не се разпада. Просто балансът постепенно се измества.

В края на XIX век Великобритания също живее в подобно самочувствие. Морската ѝ хегемония е безспорна, финансовият център на света е Лондон, индустриалната мощ изглежда ненадмината. „Империята, над която слънцето не залязва“ не е просто лозунг, а психологическа реалност. И въпреки това в рамките на едно поколение индустриалната тежест започва да се измества към Съединените щати и Германия. Няма внезапен срив. Има преразпределение.

След 1989 година Западът прие победата си не като исторически етап, а като историческо завършване. Разширяването на евроатлантическите структури се възприемаше като естествен процес. Международните финансови институции се превърнаха в инструмент за глобално регулиране. Доларът изглеждаше без алтернатива. Технологичната революция, водена от американски и европейски центрове, допълнително затвърди усещането за безспорност.

Но всяка универсалност съдържа в себе си едно скрито предположение – че останалият свят няма собствена траектория.

Точно тук започва първият структурен разлом.

Китай прие икономическата глобализация, но не и либералния политически модел. Индия разви демократични институции, но не се отказа от цивилизационната си самостоятелност. Русия премина през период на отслабване, но постепенно възстанови геополитическа активност. Глобалният юг не изчезна в хомогенността на западната модерност, а започна да търси автономност.

Това не беше бунт срещу Запада. Това беше естествено развитие на световната система. Но за цивилизация, която е свикнала да мисли себе си като крайна точка, многополюсността се възприема като отклонение.

Проблемът не е в това, че Западът отслабна рязко. Проблемът е, че светът престана да бъде еднопосочен.

В продължение на десетилетия западният модел беше не само икономически успешен, но и културно привлекателен. Холивуд, университетите, технологичните компании, научните центрове – всичко това създаваше усещането за динамика и иновация. Но културната привлекателност започна постепенно да се смесва с нормативна претенция. Западът престана да бъде просто пример и започна да бъде съдник.

Историята отново предлага паралел. Испанската империя в XVI век също вярва, че носи универсална мисия – не само политическа, но и духовна. Но когато икономическите и технологичните динамики в Северна Европа се ускоряват, универсалната претенция започва да изглежда по-скоро декларативна, отколкото структурна.

Днешната криза не е военна. Тя е психологическа и стратегическа.

Западът продължава да разполага с огромни ресурси – научни, технологични, военни. Но увереността в собствената историческа мисия е разколебана. Вътрешната критика към колониалното минало, към икономическите неравенства, към социалните напрежения е естествена част от зрелостта на една цивилизация. Проблемът възниква, когато критиката се превърне в основен разказ.

В този момент се появява усещането за разминаване между сила и самочувствие.

Римската империя не се срива, когато е най-слаба, а когато започва да губи централната си увереност. Британската империя не изчезва в деня на първата криза, а когато политическата ѝ класа осъзнава, че светът вече не може да бъде подреден едностранно.

Днес Западът стои именно на този праг. Не на прага на разпад, а на прага на осъзнаване, че историята не е приключила.

Това осъзнаване е болезнено, защото означава отказ от илюзията за окончателност. Означава приемане на факта, че светът няма да се унифицира по един модел. Означава признание, че икономическите, демографските и технологичните процеси не могат да бъдат управлявани изцяло от един център.

Но именно тук започва зрелостта.

Ако Западът продължи да мисли себе си като изключение от историческите цикли, той ще се сблъска с тях по най-трудния начин. Ако обаче приеме, че всяка хегемония е фаза, а не съдба, тогава преходът може да бъде управляван.

Засега обаче процесът е в началото си. Илюзията е разколебана, но не напълно изоставена. Увереността е намалена, но не изчезнала. Светът се пренарежда, но не е намерил окончателна форма.

Точно тук започва следващият пласт на анализа – икономическото изместване, което превръща психологическото усещане в материална реалност.

Икономическото изместване и бавната промяна на силата

Илюзията за окончателност започва да се пропуква тогава, когато материалната основа на увереността се променя. Защото цивилизациите могат да изграждат разкази за себе си, могат да формулират ценности и да претендират за универсалност, но в крайна сметка устойчивостта им се опира на икономически фундамент. А именно там, под повърхността на политическите декларации, се случва най-дълбокото пренареждане.

След 1945 година Западът съчета три елемента в уникална конфигурация: индустриална мощ, финансова централност и военна сигурност. Производството беше концентрирано в Северна Америка и Западна Европа, финансовата архитектура беше организирана около долара, а сигурността се гарантираше от стабилна съюзна система. Това не беше просто икономически модел, а цялостен световен ред, в който производството, валутата и силата се намираха в синхрон.

Глобализацията от края на XX век промени този синхрон. Първоначално тя изглеждаше като естествено разширение на западния успех. Производството се изнасяше към региони с по-ниски разходи, но печалбите се концентрираха в западните корпорации. Капиталът се движеше свободно, финансовите пазари се разширяваха, технологичните компании създаваха нови екосистеми. Външно това беше триумф на ефективността.

Но всяка ефективност има стратегическа цена.

Когато индустриалните вериги се преразпределят географски, преразпределя се и натрупването на технологичен капацитет. Производството не е просто механичен процес. То е носител на знания, на инженерни умения, на организационна култура. Когато този процес се изнася, изнася се и част от бъдещата автономност.

Историята познава подобни преходи. Нидерландската република през XVII век доминира търговски и финансово, но индустриалната динамика постепенно се измества към Англия. В продължение на десетилетия това изглежда като незначителен процес. Амстердам остава финансов център, корабите продължават да плават. Но индустриалната революция променя мащаба и с нея центъра на тежестта.

Испания през XVI век също преживява икономически подем, подкрепен от потока на благородни метали. Богатството създава усещане за стабилност. Но вътрешната производствена база отслабва, зависимостта от външни доставчици расте. Когато динамиката на европейската икономика се ускорява, Испания се оказва в позиция на относителен спад.

Днешният Запад не е в икономически колапс. Но относителната му тежест в световното производство намалява. Азия вече не е просто евтин производствен придатък. Тя е център на индустриална, технологична и демографска динамика. Това не означава, че Западът губи иновационния си потенциал, но означава, че вече не е единственият източник на системна инициатива.

Финансовата архитектура остава силна. Доларът продължава да бъде основна резервна валута, международните транзакции минават през западни банки, глобалните пазари реагират на решенията на западни централни банки. Но финансовата централност не е достатъчна, ако не е подкрепена от производствена и ресурсна автономност.

Кризата от 2008 година показа колко дълбоко е навлязла финансиализацията. Сривът не започна в индустриалния сектор, а във финансовия. За да бъде спасена системата, бяха приложени безпрецедентни монетарни мерки. Те стабилизираха пазарите, но създадоха нова реалност – икономика, зависима от постоянна ликвидност.

Тази зависимост има социални последствия. Средната класа, която десетилетия наред бе гръбнакът на западната демокрация, усеща стагнация. Разликата между финансови активи и реални доходи се увеличава. Не става дума за масова бедност, а за усещане за несигурност.

Франция преди 1789 година не беше най-бедната държава в Европа. Но фискалният дисбаланс и социалното напрежение създадоха усещане за несправедливост. Късната Римска република не се разпада в момент на пълна икономическа катастрофа, а когато концентрацията на богатство започва да подкопава републиканската стабилност.

Днес икономическото напрежение не е драматично, но е структурно. То се проявява в регионални дисбаланси, в деиндустриализация на цели територии, в зависимост от външни вериги за критични суровини и технологии. Пандемията и енергийните сътресения извадиха тези зависимости на повърхността.

Относителният спад е особено труден за управление. Той не създава шок, а продължителна тревожност. Обществото не усеща катастрофа, но усеща, че светът вече не се върти около него по същия начин. Политическите реакции стават по-остри, икономическите дебати – по-поляризирани.

Великобритания в началото на XX век също преживява подобно усещане. Империята продължава да съществува, но индустриалният ѝ дял намалява. Политическата класа постепенно осъзнава, че светът става по-комплексен. Този преход не е внезапен, но е необратим.

Днес Западът е изправен пред сходна реалност. Той остава мощен, но не е единствен. Икономическата централност се разпределя. Технологичните иновации вече не са монопол на едно пространство. Финансовата доминация се запазва, но се оспорва.

Именно тук икономическото изместване се превръща в стратегически въпрос. Не защото означава неизбежен разпад, а защото изисква адаптация. Ако икономическият фундамент се промени, без да бъде осмислен, културните и политическите напрежения ще се задълбочат.

Преходът не е в това, че Западът губи всичко. Преходът е в това, че той вече не определя самостоятелно посоката на световната динамика.

Точно тази промяна на центъра на тежестта ще се отрази върху вътрешната кохезия и културното самовъзприятие. И тук започва следващият пласт на кризата – не икономическият, а цивилизационният в тесния смисъл на думата.

Културната трансформация и разместването на идентичността

Икономическите процеси могат да се измерват в проценти, в графики, в дялове от световното производство. Културните процеси не могат. Те се усещат. Те променят тона на обществото, начина, по който една цивилизация говори за себе си, начина, по който гледа към миналото и си представя бъдещето. И именно тук, в тази по-трудно измерима сфера, се случва една от най-дълбоките трансформации на съвременния Запад.

В продължение на няколко столетия западната цивилизация изгражда своята идентичност върху идея за прогрес. Просвещението поставя разума в центъра на обществения ред. Научната революция превръща знанието в инструмент на освобождение. Индустриалната модерност създава усещането, че утрешният ден неизбежно ще бъде по-добър от днешния. Този разказ не е бил просто идеология. Той е бил психологическата основа на западното самосъзнание.

Днес този разказ се променя.

Критичната рефлексия към колониалното минало, към социалните неравенства, към историческите несправедливости е естествена част от зрелостта на една цивилизация. Но когато критиката започне да измества самия фундамент на разказа, възниква нещо по-дълбоко – съмнение в собствената историческа легитимност.

Историята познава подобни моменти. Късната Римска империя не губи силата си изведнъж. Тя губи централния разказ за себе си. Традиционните култове постепенно отстъпват, нови религиозни движения променят духовния пейзаж, старите символи губят своята безусловна тежест. Това не е упадък в грубия смисъл на думата. Това е трансформация на самосъзнанието. Но именно тази трансформация отслабва вътрешната кохезия.

Австро-Унгарската империя в началото на XX век продължава да функционира институционално. Икономиката работи, армията съществува, администрацията е действаща. Но културното ядро е фрагментирано. Различните народи споделят обща политическа рамка, без да споделят общо историческо въображение. Когато външният натиск се усилва, вътрешната разпокъсаност се оказва решаваща.

Днешният Запад е далеч по-стабилен от тези исторически примери. И все пак, симптомите на културно разместване са видими. Националната държава – основна рамка на модерността – е поставена в напрежение между глобални структури и локални идентичности. Демографските процеси променят социалния пейзаж. Миграцията създава нови културни конфигурации. Мултикултурализмът се превръща от идеал в сложна практика.

Проблемът не е в многообразието. Западната цивилизация винаги е била резултат от взаимодействие на различни култури. Проблемът възниква, когато липсва общо ядро, което да интегрира различията. Без споделен разказ за миналото и без споделена визия за бъдещето, многообразието лесно се превръща в паралелност.

Информационната среда усилва този процес. В епохата на печатните медии и националните телевизии съществуваше относително общ публичен разказ. Днес дигиталната екосистема създава множество реалности. Алгоритмите не обединяват, а сегментират. Обществото живее едновременно в една и съща територия и в различни информационни вселени.

Реформацията в Европа през XVI век също разкъсва единния духовен ред. Общата религиозна рамка се разпада, обществата се разделят на конфесионални лагери. Десетилетия на конфликти са необходими, за да се изгради нов баланс. Днес разделението не е религиозно, а идеологическо и културно, но механизмът е сходен – когато общият език се разпада, политическото пространство се радикализира.

Културната несигурност има и психологическо измерение. В продължение на столетия Западът мисли себе си като носител на модерността. Университетите му са центрове на знание, градовете му – символ на иновация, институциите му – образец за подражание. Днес тази увереност е по-предпазлива. Когато нови центрове на технологична и научна динамика се появяват извън традиционното ядро, самовъзприятието неизбежно се променя.

Тук не става дума за загуба на капацитет. Става дума за разпределение на капацитета.

Когато една цивилизация престане да бъде единственият носител на прогреса, тя трябва да преосмисли мястото си. Това преосмисляне е болезнено, защото изисква отказ от ролята на единствена отправна точка.

Именно в тази точка културната трансформация се свързва с икономическата. Когато материалната централност отслабва, символичната централност също се поставя под въпрос. Западът продължава да бъде културно влиятелен, но вече не е единствената посока на подражание.

Най-дълбокият въпрос тук не е свързан с миграцията или с идентичностните дебати. Той е свързан с това дали западните общества могат да съчетаят критичната рефлексия с нов позитивен разказ. Цивилизациите не се поддържат само чрез анализ на грешките си. Те се поддържат чрез способността да формулират цел.

Рим преживява трансформация, когато християнството се превръща в нов духовен център. Великобритания намира нова идентичност след загубата на империята, преосмисляйки ролята си в света. Въпросът е дали днешният Запад ще намери синтез между традиция и самокритика, между универсалност и многополюсност.

Засега процесът е отворен. Културната несигурност не е равна на разпад. Тя е фаза на преход. Но ако икономическото изместване и геополитическата конкуренция продължат да се засилват, без да бъде изграден нов културен център на тежестта, напрежението ще нараства.

Точно тук културният пласт се превръща в стратегически. Защото цивилизацията може да преживее икономически цикли, може да се адаптира към нови геополитически баланси, но трудно оцелява без вътрешна кохезия.

Следващият пласт на анализа ще покаже как многополюсната реалност превръща тези вътрешни колебания в част от по-голяма световна трансформация.

Геополитическата многополюсност и изпитанието на хегемонията

Когато вътрешната увереност започне да се колебае, а икономическата тежест се преразпределя, геополитическата реалност неизбежно се променя. Светът не остава вакуум. Пространството, което някога е било доминирано от един център, постепенно се изпълва от други сили. И тук се проявява най-ясно разликата между преход и разпад.

След 1991 година международната система изглеждаше еднополюсна. Военната мощ на Съединените щати беше несравнима, НАТО се разширяваше, Европейският съюз задълбочаваше интеграцията си. Международните институции функционираха в рамка, която отразяваше западното разбиране за ред. Този момент създаде усещането, че светът може да бъде управляван чрез правила, формулирани от едно ядро.

Но еднополюсността никога не е била исторически стабилна фаза. Тя е кратък интервал между по-сложни конфигурации.

Римската република в края на своето разширение също се оказва единствена доминираща сила в Средиземноморието. Външният противник е отслабен, военната мощ е концентрирана, икономическите потоци се вливат към центъра. Но именно тогава започват вътрешните напрежения, които постепенно водят до трансформация на режима. Еднополюсността отвън често означава сложност отвътре.

Британската империя след Наполеоновите войни преживява век на относителна хегемония. Морските пътища са под контрол, индустриалното производство е водещо, търговските маршрути са защитени. И все пак, още в края на XIX век се появяват нови индустриални и военни сили, които не приемат автоматично британската централност. Германия и Съединените щати не разрушават империята с един удар. Те постепенно променят баланса.

Днешната многополюсност се развива по сходен начин. Тя не възниква чрез еднократен шок, а чрез натрупване. Китай се превърна в индустриален и технологичен център, Русия възстанови военната си активност, регионални сили в Близкия изток и Азия формулират автономни стратегии. Това не означава, че Западът е изместен. Означава, че той вече не е сам.

Тук възниква стратегическа дилема, която историята многократно е поставяла пред доминиращи сили. Когато хегемонията започне да става относителна, възможностите са ограничени. Едната е адаптация – приемане на новия баланс и реформа на международните институции така, че да отразяват реалността. Другата е реактивност – опит за задържане на предишната конфигурация чрез натиск.

Испания през XVII век избира продължителни военни ангажименти, за да защити статута си. Това изтощава икономиката и ускорява относителния ѝ спад. Великобритания, напротив, постепенно приема, че след Втората световна война ще бъде второстепенна сила, и намира нова роля в съюзни структури.

Съвременният Запад се колебае между тези два подхода. Санкционните режими, технологичните ограничения, геоикономическите бариери са инструменти за влияние, но те имат и обратен ефект. Колкото повече се използват като средство за принуда, толкова повече стимулират търсенето на алтернативни канали.

Многополюсността не означава хаос. Тя означава, че правилата не могат да бъдат едностранно определяни. Това изисква нова дипломатическа култура, нов баланс между ценности и интереси, ново разбиране за суверенитет. За цивилизация, която десетилетия наред е формулирала нормите, това е дълбока промяна.

Допълнителен фактор е демографията. Населението на Европа застарява, докато други региони преживяват демографски растеж. Демографските тенденции не определят автоматично геополитиката, но влияят върху икономическата динамика и върху социалната устойчивост. Римската империя в късния си период също се сблъсква с демографски предизвикателства, които затрудняват поддържането на военните и икономическите ѝ структури.

Днешната геополитическа сцена не е двуполюсна, както по време на Студената война. Тя е многопластова. Регионалните конфликти, технологичната конкуренция, енергийните маршрути, информационното влияние – всичко това създава среда на постоянна флуидност. В тази среда устойчивостта зависи не от абсолютната сила, а от способността за гъвкавост.

Въпросът, който стои пред Запада, не е дали ще остане силен. Въпросът е дали ще успее да интегрира новите центрове в рамка на сътрудничество или ще продължи да мисли света като поле за удължаване на еднополюсния момент.

Историята показва, че хегемониите рядко изчезват внезапно. Те постепенно се превръщат в част от по-широка система. Рим не изчезва, а се трансформира. Британската империя не се разтваря в нищото, а се пренастройва към нова роля. Проблемът възниква тогава, когато адаптацията закъснее.

Днешната многополюсност не е присъда. Тя е контекст. Но този контекст поставя под напрежение вътрешната кохезия, икономическата устойчивост и културното самочувствие на Запада. Когато външната среда стане по-сложна, вътрешните слабости се проявяват по-ясно.

Именно тук се срещат всички досегашни пластове – икономическият, културният и геополитическият. Ако те не бъдат синхронизирани чрез нова визия, институционалната структура започва да се износва.

Този последен пласт – вътрешната институционална устойчивост – ще покаже дали настоящият преход ще се превърне в трансформация или ще задълбочи разломите.

Институционалната умора и кризата на доверието

Когато икономическият фундамент се разклаща, когато културният разказ се пренаписва, когато геополитическата среда става по-сложна, натискът неизбежно се прехвърля върху институциите. Те са последната линия на стабилност. Докато функционират, системата изглежда устойчива. Когато започнат да се износват, кризата става видима.

Днешният Запад не страда от липса на институции. Напротив – той е изграден върху тях. Парламенти, съдилища, конституции, независими централни банки, регулаторни органи – това е мрежа, която десетилетия наред гарантира предвидимост и доверие. Но институциите не са само механизми. Те са носители на легитимност. А легитимността не се поддържа автоматично.

През последните години се наблюдава постепенно намаляване на доверието към политическите елити. Изборите се превръщат в екзистенциални сблъсъци, а не в състезание между алтернативни програми. Поляризацията не е просто идеологическа, тя е психологическа. Гражданите започват да възприемат противника не като опонент, а като заплаха.

Това е симптом на по-дълбока трансформация.

Късната Римска република запазва своите институции дълго време след като политическата култура започва да се променя. Сенатът съществува, магистратите функционират, законите се приемат. Но доверието в баланса между властите постепенно се разпада. Ваймарската република също притежава модерна конституция и формално стабилни процедури. Проблемът не е в текста на институциите, а в разклащането на обществената вяра в тях.

Днешната ситуация не е сравнима с драматичните събития на тези епохи. Но аналогията е поучителна. Когато обществото започне да живее в режим на постоянна мобилизация, институциите се превръщат в арена на непрекъснат конфликт. Законодателството става средство за политическа битка, съдебната система – поле на идеологическо противопоставяне, медиите – инструмент за влияние, а не пространство за общ разговор.

Дигиталната епоха засилва този процес. Информацията се движи със скорост, която не позволява на институциите да реагират спокойно и постепенно. Обществените реакции са мигновени, натискът е постоянен. Политиката губи способността си да бъде дългосрочна.

В този контекст възниква институционална умора. Тя не се изразява в срив, а в натрупване на напрежение. Решенията стават все по-трудни, компромисите – все по-редки. Вътрешните разделения се задълбочават, а външните предизвикателства изискват бързи и категорични реакции.

Историята показва, че институционалната устойчивост зависи от способността за адаптация. Британската политическа система през XIX век успява да интегрира нови социални групи чрез постепенно разширяване на избирателните права. Тази еволюция предотвратява по-радикални сътресения. В други случаи липсата на реформа води до натрупване на напрежение, което избухва внезапно.

Днешният Запад е изправен пред сходна необходимост от пренастройване. Социалният договор, изграден след Втората световна война, беше основан на икономически растеж и относителна сигурност. Когато растежът се забави, а глобалната конкуренция се засили, договорът започва да изглежда по-крехък.

Европейската интеграция също преминава през изпитание. Проектът, роден като отговор на исторически конфликти, днес трябва да функционира в среда на геополитическо напрежение и икономическа конкуренция. Съюзът е по-широк, но и по-хетерогенен. Общите решения изискват сложни компромиси. Всяко вътрешно разногласие става публично и усилено от информационната среда.

В Съединените щати политическата поляризация придобива структурен характер. Двете основни партии не просто спорят за политики, а предлагат различни визии за самата природа на държавата. Тази динамика не е безпрецедентна в американската история, но днешният ѝ интензитет е необичаен.

Институционалната умора не означава неизбежен разпад. Тя означава, че системата е под напрежение. Когато външната среда става по-несигурна, вътрешната устойчивост се превръща в ключов ресурс.

Рим успява да се трансформира от република в империя, като запазва част от институционалната си рамка, но променя нейния дух. Великобритания се адаптира към постимперска реалност чрез постепенни реформи. Историята показва, че оцеляват не най-силните, а най-гъвкавите.

Днес Западът притежава значителен институционален опит. Но този опит трябва да бъде активиран в условия на нова реалност. Ако икономическото изместване, културната трансформация и геополитическата многополюсност не бъдат осмислени чрез институционална адаптация, напрежението ще се натрупва.

В крайна сметка въпросът не е дали съществува криза. Кризи винаги има. Въпросът е дали институциите ще бъдат инструмент за преход или ще се превърнат в арена на парализа.

Именно тук всички предходни пластове се събират. Ако икономическата стратегия бъде пренастроена, ако културният разказ намери нова форма, ако геополитическата реалност бъде приета като даденост, институциите могат да се превърнат в канал за трансформация.

Ако не, те ще бъдат мястото, където напрежението ще се прояви най-ясно.

Следва финала – не като предсказание, а като опит за исторически синтез на този преход.

Между края на епохата и началото на нова конфигурация

Когато говорим за „разпад“, обикновено си представяме внезапен срив – рухнали институции, икономически катастрофи, геополитически поражения. Историята обаче рядко действа така. Много по-често тя променя центровете на тежестта постепенно, пренарежда влиянията бавно, измества увереността почти незабележимо. Именно в такава фаза се намира днес Западът – не в момент на драматично рухване, а в период на дълбоко пренастройване.

Илюзията за окончателност, родена след края на Студената война, се оказа по-скоро исторически интервал, отколкото крайна точка. Тя създаде усещане, че политическият модел, икономическата архитектура и културният разказ са достигнали финалната си форма. Но светът не се оказа статичен. Нови икономически центрове се появиха, демографските процеси промениха глобалния баланс, технологичната революция разпредели иновацията отвъд традиционните ядра.

Това не означава, че Западът е изчерпан. Означава, че той вече не е единствената отправна точка.

В историята подобни моменти са повратни, но не и фатални. Римската цивилизация не изчезва след края на републиката. Тя се трансформира в империя, а по-късно и в културно наследство, което оформя Европа за векове. Британската империя не се разтваря в нищото след загубата на колониалната си мощ. Тя намира нова роля в рамките на съюзи и институции. Дори след дълбоки кризи цивилизациите могат да съхранят същността си, ако успеят да адаптират формата.

Въпросът е дали адаптацията ще бъде осъзната или принудителна.

Днес Западът стои на кръстопът между три възможни траектории. Едната е продължаване на опита да се удължи еднополюсният момент чрез инструменти на натиск и регулация. Тази траектория обещава краткосрочна стабилност, но крие риск от изтощение. Историята показва, че продължителните опити за задържане на променящ се баланс често ускоряват процеса, който се стремят да спрат.

Втората възможност е пасивна ерозия – постепенно намаляване на централността без ясна стратегия за пренастройване. Това е най-тихият сценарий, но и най-трудният за разпознаване навреме. Когато центърът не усеща, че периферията вече има собствена динамика, промените се случват без драматични сигнали.

Третата траектория е съзнателна трансформация. Тя предполага приемане на многополюсността не като заплаха, а като контекст. Предполага реформа на международните институции така, че да отразяват новия баланс. Предполага икономическо пренастройване към стратегическа автономност. Предполага културен синтез между критична рефлексия и позитивен разказ за бъдещето.

Тази трета възможност е най-трудната, защото изисква отказ от част от предишната увереност. Но именно тя дава шанс за историческа устойчивост.

Демографските процеси, технологичната конкуренция и геоикономическите пренареждания ще продължат да променят света през следващите десетилетия. Центровете на иновация ще бъдат повече от един. Енергийните и ресурсните маршрути ще се преформатират. Информационната среда ще остане фрагментирана. В тази реалност стабилността няма да се измерва с абсолютна доминация, а със способността за координация и адаптация.

Западът все още разполага с огромен научен потенциал, институционален опит и културно влияние. Но тези ресурси трябва да бъдат интегрирани в нова стратегическа рамка. Ако икономическото възстановяване бъде съчетано с технологична автономност, ако културната критика бъде балансирана с позитивна визия, ако геополитическите отношения се управляват чрез реалистична дипломация, преходът може да се превърне в нов етап на развитие.

Историята не познава вечни хегемонии, но познава дълготрайни цивилизации. Разликата между двете е в способността да се адаптират към промяната на центъра на тежестта.

След края на илюзията остава реалността – многополюсна, динамична и несигурна. Но именно в тази реалност се крие възможността за нов баланс. Разпадът не е неизбежен сценарий. Той е резултат от отказа да се признае промяната.

Западът не стои пред съдба, а пред избор.

И този избор ще определи дали днешният преход ще бъде запомнен като край на епоха – или като начало на нова конфигурация на същата цивилизация.

Доц. Григор Сарийскив "Поглед.инфо на живо" - Първо предаване с публика

Какво се случва с парите ви?

Кой печели от кризата?

България в новия финансов ред

Еврозона или периферия

Големите сили и малките икономики

Среща лице в лице с доц. Григор Сарийски.

Анализ без монтаж. Отговори без заобикалки.

В студиото на „Поглед.инфо“: 25 февруари 2026 г., сряда, 19.00 часа, пл. "П.Р.Славейков" №4-А, ет.2 /плюс партер/

Първото издание на „Поглед.инфо НА ЖИВО“ – среща с водещия и специален гост в студиото - доц. Григор Сарийски, с присъствие на публика. Едно различно предаване – без монтаж, без филтър, с реални въпроси и директен разговор по най-важните теми на деня.

Повече информация тук: https://epaygo.bg/2432669014

И тук: https://www.facebook.com/events/926559330060257/926559340060256?active_tab=about

ВИДЕО: https://youtu.be/fRsNWWt5gF4

Публиката в залата става част от атмосферата, от енергията и от живия дебат. Това не е просто запис – това е преживяване.

Споделете в групи и сред приятели