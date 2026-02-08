/Поглед.инфо/ Социалното и класовото неравенство не е реликва от времето на Маркс – днес то е по-дълбоко, по-скрито и по-безпощадно. В епохата на платформи, алгоритми и „свободен избор“ експлоатацията не изчезва, а сменя формата си: рискът се прехвърля върху индивида, сигурността става привилегия, а не право, а класите продължават да съществуват, без да бъдат назовавани. Този фундаментален анализ проследява икономическите механизми, чрез които съвременният капитализъм възпроизвежда неравенството като норма, морализира го като „справедлив резултат“ и го превръща в неизбежна съдба – докато истинската власт остава скрита зад езика на свободата и пазара.

Поглед.инфо винаги разглежда неравенството не като личен провал, а като системен резултат от икономически структури, които определят кой има бъдеще и кой – само оцеляване.

Новият капитал – невидимата собственост, която командва живота

Най-голямата измама на нашето време е, че класите уж са се разтворили. Че живеем в „общество на възможностите“, в което човек се изкачва според талант и труд. Че старите понятия – експлоатация, рента, господство – са ретро-език от индустриалната епоха. Това е удобен мит. И той работи, защото днешният капитализъм не прилича на фабриката от XIX век. Но функцията му е същата – да превръща труда, времето и зависимостта на мнозинството в богатство и власт на малцинство.

При Маркс капиталът беше видим: фабрика, машини, складове, земя, суровини. Днес капиталът е по-хитър. Той е система за командване, а не просто купчина вещи. Той е право върху потоците – потоците на пари, данни, кредит, достъп, информация, внимание. И точно това прави неравенството по-жестоко: то вече не е само „кой колко получава“, а „кой решава правилата на живота“.

Да кажеш на човек „работи повече“ в XIX век е цинизъм. Да го кажеш днес е подигравка. Защото днес „работа“ все по-често означава поемане на риск, който някога беше задължение на капитала. Ти плащаш обучението си. Ти финансираш преквалификацията си. Ти ремонтираш здравето си от прегаряне за своя сметка. Ти „инвестираш“ в собствената си пригодност за пазара – без гаранция, че пазарът ще те поиска утре. Капиталът получава гъвкавост, а човекът – несигурност.

И тук е първият фундаментален камък на нашия нов труд:

Неравенството днес е преди всичко неравенство на собствеността – но не само на собствеността върху неща, а на собствеността върху правила, достъп и бъдеще.

Има една ключова емпирична опора, която не е идеологическа, а статистическа: данните на World Inequality Report / WID показват, че голяма част от прираста на богатството в развитите икономики в последните десетилетия се концентрира в горните слоеве – най-вече чрез капиталови доходи, активи и наследяване, а не чрез „заплати от труд“. Това е решаващо: когато богатството се произвежда от богатство, обществото се връща към логиката на наследствените йерархии – само че с нов език и нови инструменти.

Собствеността вече не е само „притежавам завод“. Тя е: притежавам платформа, през която минават други хора. Притежавам патент, който заключва знание. Притежавам финансов инструмент, който превръща бъдещи приходи в днешна власт. Притежавам данни, които правят потребителя предсказуем и управляем. Притежавам кредитния кран, който решава кой ще диша и кой ще се дави. Това е новият капитал – капиталът като инфраструктура на живота.

Тук се случва една уж малка, но всъщност историческа промяна: пазарът престава да бъде „място за обмен“ и става „механизъм за дисциплина“. Когато животът ти зависи от рейтинг, алгоритъм, скоринг, договор с дребен шрифт и променливи лихви, ти формално си „свободен“, но реално си под постоянно управление. Дори не е нужно някой да те бие с тояга. Достатъчно е да ти мести условията така, че сам да започнеш да се самонаказваш: да работиш повече, да се страхуваш повече, да се съгласяваш повече.

Това е икономиката на страха, превърната в нормалност.

А когато страхът стане нормалност, обществото губи не само равенство – губи достойнство. Защото класовото неравенство не се измерва само в пари. То се измерва в това кой има право на грешка. Кой може да падне и пак да се изправи. Кой може да боледува и да не бъде унищожен финансово. Кой може да откаже унизителна работа и да не умре от глад. Истинската пропаст е пропастта в сигурността.

В XIX век пролетарият продаваше труда си. В XXI век все повече хора продават живота си на парчета: време, нерви, внимание, психика, сън. Ти не „излизаш“ от работа – тя влиза в теб: през телефона, през постоянната наличност, през мрежата от дребни задачи, през култа към продуктивността, през вътрешната вина, че „не си достатъчен“. И тук капиталът извършва фокус: експлоатацията вече не изглежда като принуда, а като „личен избор“. Това е най-успешната маска на съвременния капитализъм.

И затова днес спорът с неподготвени хора е труден. Защото те виждат витрината – технологиите, удобствата, потреблението – и казват: „Какво неравенство?“. Но витрината не е структурата. Структурата е отзад: кой държи собствеността, кой диктува условията, кой прибира рентата, кой изнася риска към мнозинството.

Класовото общество не е изчезнало. То е станало по-интелигентно.

То е сменило фабриката с мрежа. Надзирателя с алгоритъм. Камшика с кредит. И най-важното: сменило е езика, за да ни отнеме думите, с които да го назовем.

Така стигаме до финалното изречение на тази първа част – като ключ към следващите:

В XXI век капиталът не просто притежава средства за производство. Той притежава самите „врати“ към живота – достъп, кредит, платформи, правила. А който притежава вратите, не се нуждае от аргументи. Достатъчно е да ги затвори.

Главен източник за емпиричната основа на тезата: World Inequality Report / WID (екипът на Thomas Piketty и съавтори) – дългосрочни серии за концентрация на доходи и богатство.

Следващата част е решаваща, защото тук разбиваме най-упорития мит на нашето време: че класите са изчезнали.

Новите класи – как капитализмът скри йерархията си, без да я премахне

Една от най-успешните идеологически операции на късния капитализъм е разпадането на езика за класите, без разпадане на самите класови отношения. Днес хората спорят ожесточено за идентичности, стилове на живот, културни различия, дори морални позиции, но се смущават, когато чуят думата „класа“. Тя им звучи грубо, старомодно, почти неприлично. И точно в това е трикът. Когато махнеш думата, остава реалността – но без защита.

В XIX век класите са били видими с просто око. Те са имали адрес, професия, дрехи, навици. Буржоазията е притежавала средствата за производство. Пролетариатът е притежавал само работната си сила. Между тях е стояла фабриката – материалният театър на експлоатацията. Днес фабриката е навсякъде и никъде. Тя е в мрежата, в логистиката, във финансовите вериги, в договорите с дребен шрифт, в платформите, които посредничат между хората и ги превръщат в „потребители“, „доставчици“, „съдържание“.

И точно затова съвременните класи не се разпознават по външен вид, а по позиция спрямо потоците на капитал и риск.

Първата и най-висша класа на нашето време не е просто „богатата“. Това е класата на собствениците на инфраструктурата. Те не произвеждат непременно стоки. Те притежават входовете и изходите: платформи, мрежи, финансови канали, логистика, патенти, лицензи, стандарти. Тяхната власт не идва от това, че работят повече или по-добре, а от това, че другите не могат да работят без тях. Това е качествено нов тип господство. Ако класическата буржоазия печелеше от труда на наетия работник, днешната инфраструктурна аристокрация печели от самото участие на хората в системата. Дори отказът да участваш често означава социално изключване.

Под тях стои една по-широка, но все пак привилегирована прослойка – мениджърско-технократичната класа. Това са хората, които не притежават системата, но я управляват. Те пишат правилата, алгоритмите, политиките, „добрите практики“. Те са лицето на рационалността, на експертизата, на „неизбежното“. Исторически това е особена класа: тя няма автономна власт, но е жизненоважна за поддържането на реда. В замяна получава стабилност, доходи и моралното успокоение, че просто „върши работата си“. Това е класата, която най-често отрича съществуването на класово общество – не от зла воля, а защото нейният комфорт зависи от тази слепота.

Под тях започва същинската маса на съвременното общество – това, което често погрешно се нарича „средна класа“, но което в действителност е разслоено поле на несигурност. Тук се намира прекариатът – хора с образование, умения, често и висока квалификация, но без гаранции. Тяхната работа е временна, проектна, условна. Доходът им е нестабилен. Бъдещето им – неясно. Те живеят в постоянна готовност да се адаптират, да се преквалифицират, да се доказват отново и отново. Това не е свобода. Това е перманентен изпит без крайна оценка.

Ключовото при прекариата не е ниският доход, а липсата на право на грешка. Един пропуск, една болест, една пауза – и цялата конструкция се срутва. Това е дълбоко класово положение, защото зависимостта е структурна, не лична. Колкото и да си „гъвкав“, ти не контролираш условията. А който не контролира условията, не е свободен, колкото и модерно да изглежда животът му.

Под прекариата се оформя още една класа, за която почти не се говори, но която е решаваща за стабилността на системата: икономически излишното население. Това са хора, които не са необходими за производството на стойност, но са необходими като социален фон – като предупреждение. Те живеят в периферията: нископлатен труд, социални помощи, сива икономика, миграция, маргинализация. Тяхното съществуване дисциплинира всички над тях. Те са безмълвният аргумент на системата: „Ето какво се случва, ако не се впишеш.“

Това вече не е класово общество в стария смисъл. Това е йерархия на достъпа. Достъп до капитал. Достъп до сигурност. Достъп до време. Достъп до бъдеще. Класите се различават не само по това какво имат, а по това какво могат да си позволят да загубят. Едни могат да губят милиони и да започват отново. Други не могат да си позволят да загубят месец.

Тук се появява фундаменталната разлика спрямо времето на Маркс: днешните класови граници са размити, но не и по-слаби. Те са по-трудни за назоваване, но по-трудни и за преминаване. Социалната мобилност, за която толкова се говори, е в голяма степен статистическа илюзия. Изкачвания има, но те са изключения, които легитимират правилото. А правилото е концентрация – на богатство, на власт, на сигурност.

Затова днешният човек често не се усеща като част от класа. Той се усеща като индивидуален проект. Ако успее – заслуга. Ако се провали – вина. Това е психологическият гений на системата: да превърне структурния проблем в лична драма. Така класовото неравенство не изчезва – то се интернализира. Човек започва да обвинява себе си за нещо, което е заложено в архитектурата на обществото.

И тук стигаме до един ключов извод, без който няма как да продължим:

В XXI век класите не са премахнати – те са деполитизирани. Те съществуват без да се назовават, управляват без да се признават и възпроизвеждат неравенството под формата на „нормалност“.

В следващата част ще направим още една крачка напред и ще покажем как точно тази класова структура се поддържа всекидневно – не чрез насилие, а чрез икономически механизми, които изглеждат рационални, дори неизбежни.

Новата експлоатация – когато свободата се превръща в инструмент за подчинение

Класическата експлоатация, описана от Маркс, имаше ясна форма: работникът продава труда си, капиталистът присвоява принадена стойност. Имаше работно време, имаше заплата, имаше фабрика. Имаше конфликт, който можеше да бъде назован. Днес конфликтът не е изчезнал – той е преформатиран така, че да не изглежда като конфликт. Това е може би най-голямото постижение на съвременния капитализъм.

Днешната експлоатация не започва с команда, а с предложение. Не с принуда, а с „възможност“. Не с „трябва“, а с „можеш“. Именно затова тя е по-дълбока и по-трудна за осъзнаване. Защото човек доброволно влиза в отношения, които го изтощават, обвързват и подчиняват – убеден, че това е негов избор.

Първият фундаментален обрат е, че капиталът изнесе риска надолу по веригата. В класическия индустриален модел рискът – пазарен, технологичен, конюнктурен – беше проблем на собственика. Ако фабриката не продава, капиталистът губи. Днес рискът все повече се поема от индивида. Несигурният договор, временната заетост, „самонаетият“ статус, проектната работа – всичко това изглежда като гъвкавост, но всъщност е приватизация на риска. Капиталът си запазва печалбата, но прехвърля несигурността.

Това променя самата логика на труда. Трудът вече не е просто време, което продаваш срещу пари. Той става постоянно доказване на пригодност. Ти не си нает, защото имаш позиция, а защото непрекъснато показваш, че заслужаваш да бъдеш нает и утре. Това превръща живота в непрекъснат конкурс без жури, без край и без гарантиран победител.

Втората голяма трансформация е експлоатацията на времето извън работата. Капитализмът на Маркс купуваше работния ден. Днешният капитализъм купува вниманието, наличността и психическата енергия. Телефонът, имейлът, платформата, „спешното съобщение“ – всичко това размива границата между работа и живот. Формално ти не си на работа, но реално си в постоянна готовност. И най-важното: тази готовност не се заплаща, но без нея ти отпадаш от състезанието.

Тук експлоатацията придобива ново качество. Тя вече не се усеща като външен натиск, а като вътрешно напрежение. Човек започва сам да се дисциплинира, сам да се обвинява, сам да се ускорява. Ако не успее – проблемът не е в структурата, а в него. Това е ключов момент: експлоатацията е интернализирана. Капиталът не се нуждае от надзирател, защото човекът сам се е превърнал в такъв.

Третият решаващ елемент е дългът. В индустриалната епоха работникът зависеше от заплатата си. Днес огромна част от населението зависи от бъдещите си доходи. Кредити за образование, за жилище, за лечение, за оцеляване. Дългът е не просто финансов инструмент – той е времево подчинение. Той те връзва към бъдеще, което още не си живял, но вече си обещал. И това обещание те дисциплинира по-силно от всяка заповед.

Дългът има и друго свойство: той превръща социалните проблеми в лични договори. Вместо обществото да гарантира образование, здраве, жилище, индивидът „избира“ да се задлъжни. И когато последствията дойдат, отговорността е негова. Така социалната солидарност се заменя с индивидуална вина, а класовото неравенство се представя като сбор от лични решения.

Четвъртият, и може би най-коварен аспект на новата експлоатация, е експлоатацията на идентичността. От човека вече не се иска само да работи. Иска се да бъде „мотивиран“, „гъвкав“, „позитивен“, „иновативен“. Личността става част от производствения процес. Емоциите, характерът, стилът – всичко се превръща в ресурс. Това е дълбоко отчуждение, но не от продукта на труда, а от самия себе си. Човек започва да се продава като пакет – умения плюс характер плюс настроение.

И тук свободата играе ролята на ключова илюзия. Защото формално никой не те принуждава. Ти „избираш“ да работиш повече. „Избираш“ да приемеш несигурен договор. „Избираш“ да си винаги на разположение. Но този избор се прави в условия, които ти не контролираш. Свободата без алтернатива е форма на принуда. И точно това е новата експлоатация: тя не отменя свободата, а я използва.

В този смисъл съвременният капитализъм е по-малко брутален, но по-ефективен. Той не изисква подчинение със сила, а съгласие чрез несигурност. Не произвежда бунтове, а тревожност. Не ражда класово съзнание, а индивидуална умора. И в тази умора човек губи способността да вижда общия механизъм, защото е зает да оцелява сам.

И тук стигаме до централния извод на тази част – извод, без който целият ни труд би бил непълен:

В XXI век експлоатацията не се преживява като експлоатация, а като личен недостиг – на време, на умения, на енергия. И точно затова тя е по-трудна за разпознаване и по-трудна за съпротива.

В следващата част ще направим още една крачка – ще покажем как тази система се легитимира морално и културно, как неравенството се представя като справедливо, неизбежно или дори полезно.

Тук вече затваряме капана – показваме не само как системата работи, а как се оправдава, защо хората я приемат и защо дори я защитават, често против собствения си интерес.

Илюзията за равенство – как неравенството се превърна в „нормалност“

Всяка система на господство има нужда не само от икономически механизми, но и от морално оправдание. Индустриалният капитализъм имаше своето: „редът е естествен“, „бедните са мързеливи“, „богатите са предприемчиви“. Днешният капитализъм е по-рафиниран. Той не казва „ти си долу, защото така е редно“. Той казва: „всички започваме от едно място“. И точно тук се крие голямата лъжа.

Съвременното общество е пропито от езика на равенството: равен достъп, равни шансове, равни правила. Но това е равенство на формата, не на съдържанието. Да имаш „право“ не означава да имаш „възможност“. Да имаш „достъп“ не означава да имаш ресурси. Да имаш „избор“ не означава да имаш алтернатива. Формалното равенство маскира реалното неравенство, защото игнорира стартовите позиции, наследството, социалната среда, сигурността.

Точно тук капитализмът на XXI век постига идеологически пробив: той превръща неравенството в морално неутрално. Ако всички „имат шанс“, тогава резултатът е справедлив. Ако си успял – заслужаваш. Ако си пропаднал – отговорността е твоя. Така икономическата структура се превръща в морален съд.

Една от най-мощните илюзии е тази за образованието като универсален спасител. „Учи, за да успееш“ – това звучи благородно. Но в свят на масово висше образование и ограничени позиции, дипломата престава да бъде асансьор и се превръща във филтър. Тя не гарантира издигане – гарантира само, че няма да отпаднеш веднага. А когато всички са „квалифицирани“, разликата отново се прави чрез ресурси: връзки, среда, спокойствие, време, наследен капитал. Образованието вече не компенсира неравенството – то често го възпроизвежда.

Другата голяма легитимация е идеята за „пазара“ като неутрален арбитър. Пазарът уж не дискриминира, не съди, не морализира. Той просто „реагира“. Но пазарът никога не е неутрален. Той отразява съществуващата власт. Когато едни влизат на пазара със сигурност, а други – със страх; едни с капитал, други с дълг; едни с мрежи, други с отчаяние – резултатът е предрешен. Пазарът не създава неравенство, но го превръща в закон.

Медиите, културата, дори популярната психология допълват картината. Те индивидуализират всичко: успехът е mindset, провалът е липса на мотивация, тревожността е личен проблем. Структурата изчезва от разговора. Така човек започва да се срамува не от несправедливостта, а от собствената си уязвимост. Това е крайният триумф на системата: да накара жертвата да се чувства виновна.

И тук стигаме до ключовия момент: днешното общество не отрича неравенството. То просто отказва да го мисли като политически проблем. То го представя като естествен фон, като статистика, като „реалност“. А когато нещо стане фон, срещу него не се воюва.

Защо системата не може да се реформира – неравенството като функция, не като дефект

Тук трябва да сме безпощадно честни. Ако неравенството беше дефект на системата, то щеше да бъде коригирано. Но то не е дефект. То е условие за нейното съществуване.

Съвременният капитализъм се нуждае от неравенство по три фундаментални причини. Първо, за да поддържа печалбата. Без натиск върху труда, без несигурност, без конкуренция между хората, нормата на печалба спада. Второ, за да поддържа дисциплината. Страхът от пропадане е по-ефективен от всяка полиция. И трето, за да поддържа легитимността си: изключенията нагоре служат като доказателство, че „системата работи“.

Социалната държава, която временно смекчи тези противоречия през XX век, беше историческа аномалия – резултат от войни, страх от революции и уникален баланс на сили. Днес този баланс е разрушен. Капиталът е глобален, трудът – фрагментиран, политиката – национална и слаба. В тези условия „по-справедлив капитализъм“ звучи добре, но е структурно невъзможен. Всяка сериозна реформа бяга от капитала. А капиталът винаги може да си тръгне.

Затова неравенството не намалява, а се управлява. То се прави поносимо, разпределя се във времето, прикрива се с кредити, с развлечения, с културни войни. Но не се премахва. И няма да бъде премахнато, докато самият принцип – че животът трябва да се подчинява на печалбата – остане недокоснат.

След Маркс – неравенството без алиби

Маркс показа как капиталът експлоатира труда.

Нашата епоха показва нещо още по-страшно: как капиталът експлоатира самата възможност за живот без страх.

Днес класовото неравенство не крещи. То шепне. То не марширува. То се усмихва. То не те бие. То те изтощава. И точно затова е по-трайно. По-дълбоко. По-опасно.

Ако XIX век беше векът на експлоатацията на работника, XXI век е векът на експлоатацията на човека като цялост – на времето му, на психиката му, на бъдещето му. Това не е морална критика. Това е икономическа диагноза.

И ако има нещо, което този нов „Капитал“ трябва да направи, то не е да предложи утопия. А да върне езика, с който можем да назовем реалността. Защото докато неравенството е без име, то е безнаказано. А когато получи име, то престава да бъде съдба.

Тук четенето не стига – споделянето е задължително.