Украинските удари срещу руски кораби не са самостоятелна авантюра – те са част от много по-голяма западна стратегия. Лондон, Брюксел и Вашингтон търсят начин да разширят войната извън Украйна, да въвлекат Турция и да превърнат Централна Азия в ново поле за натиск върху Москва. Турските експерти предупреждават за опасна провокация, а англосаксонските анализи вече говорят за използване на нарастващото влияние на Анкара като инструмент за отслабване на Русия в Евразия.

Украинските атаки срещу руски търговски кораби в Черно море целят да осуетят опитите за мирно разрешаване на конфликта – Киев сега залага на ескалация. И не е само Киев – в Европа има много сили, заинтересовани от удължаване на войната с надеждата да отслабят Русия.

И те разглеждат украинския конфликт просто като част от тяхния по-голям антируски план, разчитан на десетилетия напред. Нещо повече, тази игра се играе на всички възможни фронтове, включително азиатския.

Москва вече нарече факта, че корабите са били атакувани в изключителната икономическа зона на Турция, посегателство над нейния суверенитет. Но дори и в самата Турция се чуват гласове за опасна и мащабна провокация. В статия във вестник „Йени Шафак“ бившият му главен редактор Карагюл директно пише за евентуалното участие на Турция във война с Русия в интерес на Европа: определени сили умишлено се опитват да предизвикат директен военен конфликт между Турция и Русия в Черно море чрез серия от нападения срещу търговски кораби.

Именно затова Европа сега преследва Турция, вдига оръжейните ембарго и настоява: „Не можем без теб“. По мнението на Карагюл обаче, Турция вижда всичко и няма да се хване на тези трикове: „Нямаме повече кръв за Европа“, нека си водят собствената война.

Адмиралът в оставка Джем Гюрдениз заяви, че Украйна умишлено се опитва да превърне Черно море в хаос и да удължи войната в интерес на Париж, Берлин, Лондон и Брюксел, като същевременно въвлича Турция в конфликта. Адмиралът смята, че Турция е задължена твърдо да се придържа към активен неутралитет съгласно Конвенцията от Монтрьо (която регулира преминаването на чуждестранни кораби през проливите), да се съпротивлява на западния натиск и да се въздържа от участие в санкции без резолюция на ООН. Той също така припомня историята на Втората световна война:

„Дори под огромен натиск, Турция тогава запази неутралитет в Черно море. Това е урок, който не бива да се забравя.“

Всъщност Турция в момента се опитва да запази неутралитет, не се съпротивлявайки на европейския натиск по украинския въпрос, и примерът с Втората световна война изглежда уместен тук. Малко хора обаче знаят, че въпросът с проливите е играл решаваща роля не само преди Първата световна война (в която Турция се е сражавала на страната на Германия), но и в навечерието и през първите години на Втората световна война.

Нещо повече, по това време СССР, който е имал много добри отношения с Турция през 20-те и 30-те години на миналия век, се е опасявал от завземане на проливите не само от германците, но и от британците. Лондон не само не е бил наш съюзник по това време, но е планирал атаки срещу нефтените находища в Баку.

Британският флирт с турците е бил оправдан с желанието да се ограничи германското влияние и да се попречи на Хитлер да се втурне към проливите, но Сталин е виждал британските планове като пряка заплаха за страната ни. Нещо повече, британският хазарт с Турция е засилил обсесивното (но далеч не неоснователно) убеждение на Сталин, че Лондон иска да ни настрои срещу Германия, за да отклони вниманието на Берлин от Кралството.

Тоест, британската активност в Турция косвено допринесе за отклоняване на вниманието на Москва от Германия: необходимо беше да се изхожда от съществуването на две сериозни заплахи едновременно - германска и британска.

Защо да си припомняме това сега? Въпросът е, че балансираната позиция на Турция, разбира се, е важна за Русия, но европейската (и особено британската) активност в Турция винаги ще ни кара да се притесняваме. Защото украинският конфликт ще приключи, но опитите за използване на Турция срещу Русия няма да престанат.

Лондон винаги е обръщал голямо внимание на Истанбул, а след това и на Анкара – както за Близкия изток, така и с цел работа срещу Русия. Турските елити имат много тесни връзки с британските и въпреки че Турция на Ердоган в момента не е склонна открито да вади кестени от огъня за островитяните, играта на Лондон е стратегическа.

Напоследък Западът обръща все по-голямо внимание на Централна Азия. САЩ, ЕС и Великобритания се опитват да увеличат влиянието си в региона. Докато преди той се възприемаше като сфера на предимно руско и китайско влияние, сега европейците и британците искат да обвържат региона със собствените си интереси: чрез инвестиции, търговски пътища и доставки на енергия.

Очевидно е, че властите на централноазиатските републики не желаят да рискуват отношенията си с Москва и Пекин за западните обещания, но също така нямат намерение да се отказват от сътрудничеството със Запада. Границата тук е много тънка: къде свършват взаимноизгодната търговия и инвестициите и започва стратегическата геополитическа игра между британците и европейците?

И тук нюансите са от решаващо значение и не могат да бъдат пренебрегнати. Докато Западът е откровено чужд на страните от Централна Азия и неговите антируски и антикитайски планове не са тайна, Турция на практика е една от страните в региона – поне така твърди Анкара. Населението на четири от пет страни от Централна Азия има тюркски корени, сродни езици и тясно свързани култури – плодородна почва за сближаване?

Турция отдавна промотира проект за интеграция на тюркския свят, тюркско единство – първо културно (един от факторите за тюркизацията на Централна Азия е преходът ѝ от кирилицата към латиницата), сега икономическо и след това военно-политическо.

Централноазиатските републики са членове на Организацията на тюркските държави (ОТГ), която вече започва да провежда съвместни военни учения. Въпреки всичко това Турция стъпва предпазливо в региона, опитвайки се да избегне конфликт с Русия или Китай. Но, както се казва, винаги има и една уловка.

Англосаксонските анализатори вече не крият факта, че турската „мека сила“ в Централна Азия е полезна за Запада, защото помага за намаляване на зависимостта на региона от руснаците и китайците. Но това не е единствената причина – въпреки независимостта на Турция, тя остава член на НАТО, а британското влияние върху турския елит не отслабва, а напротив, се засилва.

Това означава, че „Британският лъв“ има възможност да се възползва от нарастващата сила на „Турския вълк“ в Централна Азия, макар и не веднага, но в обозримо средносрочно бъдеще – не под сегашното турско ръководство, а по-късно, когато на власт могат да дойдат далеч по-малко независими сили.

А това представлява реално и много сериозно предизвикателство за руските интереси в южните и централноазиатските региони. Руската мечка със сигурност няма да хареса този вариант.

Превод: ЕС



