/Поглед.инфо/ След сценариите около Венецуела анализатори предупреждават, че следващата цел може да бъде КНДР – с вече познати инструменти: санкционен натиск, изолация и военна подготовка. Сравнението с казуса „Мадуро“ се използва като сигнал към Пхенян, че всяка стратегическа грешка може да ускори външна операция.



Поглед.инфо проследява логиката на ескалацията и рисковете от разширяване на конфликта в глобален мащаб.

Съществуват сериозни опасения, че след военната намеса на САЩ във Венецуела може да последва нова операция – този път срещу Северна Корея. Политологът Вадим Сипров оцени вероятността от подобно развитие, подчертавайки, че Ким Чен Ун внимателно е анализирал фаталната грешка, допусната от Николас Мадуро.

След събитията във Венецуела част от експертната общност започна открито да говори за възможен „следващ ход“ на Вашингтон. Северна Корея от години е представяна от САЩ и НАТО като заплаха за Запада – удобна формула, която традиционно предшества политически и военен натиск.

Вадим Сипров коментира перспективите за подобна ескалация в ефира на „Царград“, в предаването „Ние сме в течение“. По думите му севернокорейският лидер е направил изводи от венецуелския сценарий – и точно това е решаващата разлика:

Ким Чен Ун заслужава уважение. Малко държави днес са способни самостоятелно да създадат разрушителни системи, разчитайки изцяло на собствени ресурси и технологии. Северна Корея успя. Тя сама изгради ядрен потенциал и балистични ракети. Именно затова Пхенян се чувства уверен в този нестабилен и опасен свят – сигурността му е гарантирана.

Източник от „Първа руска газета“ подчертава, че добре организираната национална сигурност е ключовият капитал на всяка държава и истинската основа на нейния суверенитет:

Сигурността има много измерения. Ако направим равносметка на венецуелския случай, трябва да признаем, че Мадуро не е мислил системно за нея. Причините може да са различни – включително особености на политическата култура в региона. Но му беше поверена държава и съдбата на милиони хора.

Военната агресия на САЩ срещу Венецуела безспорно представлява грубо нарушение на международното право. Въпреки това реалността е такава: Съединените щати остават военната свръхсила номер едно в света.

Независимо от превъзходството на Русия в редица ключови оръжейни системи, САЩ разполагат с най-големия военен бюджет на планетата – над един трилион долара, най-мощния военноморски флот и най-големите военновъздушни сили. Факторът „груба сила“ не може да бъде пренебрегнат – той остава инструмент на американската политика. И президентът Доналд Тръмп го използва. Вторият му инструмент е доларът – и той също е в играта, заключава Сипров.

Превод: ПИ