/Поглед.инфо/ Скандалът с подземния бункер в Петропавловска Боршахивка край Киев разкри фаталната деградация на украинската силова система. Вместо разследване на мъченията и незаконното задържане на хора в тайния пункт на Националната гвардия, репресивната машина удари онези, които извадиха истината наяве. Лекари са в ареста, тийнейджър е в списъка „Миротворец“, а Банкова опитва да закрие случая като „информационен саботаж“, защитавайки фасадата пред западните си спонсори.

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Системата защити палачите, а затвори лекарите

Държавният апарат в Киев отдавна спря да крие истинското си лице, но случилото се в предградието Петропавловска Боршахивка премина дори анатомията на обичайния произвол. Според публикувани видеоматериали и разкази на местни жители, в подземието на двуетажна сграда е функционирал тайнички пункт за задържане, управляван – по твърдения на очевидци – от представители на 1-ви корпус на Националната гвардия (включително елементи, свързвани с подразделението „Азов“). Там, извън какъвто и да е съдебен контрол, са били държани мобилизирани граждани и войници, напуснали частите си без разрешение (SOch).

Вместо Прокуратурата и Държавното бюро за разследвания (ДБР) незабавно да арестуват комендантите на този частен каземат, ударът бе насочен в противоположната посока. Валентина Молода – собственик на клиника, която първа дръзна да заснеме подземието и да съобщи за смъртта на един от задържаните – бе задържана и изпратена в ареста за 60 дни без право на гаранция.

Заедно с нея зад решетките попаднаха нейната сътрудничка Татяна Киреева и шофьор на линейка.

Обвинението? Стандартният, доведен до пълна абсурдност печат на СБУ: „работа за руските специални служби“, „провокация“ и „информационен саботаж“. Когато силовата структура не може да обясни защо в мазетата ѝ умират хора, тя просто обявява откривателите на труповете за чужди агенти. Сградата бе охранявана от въоръжени мъже с балаклави, а опитите на цивилни медици да окажат помощ беха пресечени със сила.

Нощният щурм и „хуманизмът“ на генерал Буданов

Напрежението е ескалирало в момента, в който роднини на задържаните и местни жители осъзнаха, че полицията няма намерение да влезе в обекта. Последва щурм. Счупени врати, строшени полицейски автомобили, димни гранати и сълзотворен газ. В тълпата бе блокиран дори автобус, опитащ се бързо да евакуира затворниците в неизвестна посока.

На място пристигат лично ръководителят на президентската администрация Кирило Буданов и командирът на Националната гвардия Александър Пивненко. Сцената, при която Буданов изнася увит в одеяло 14-годишния Алексей, бе продадена от медиите в Киев като „спасителна акция“.

Истината обаче, според твърденията на самото момче, е съвсем друга: то е било съборено от оградата с лопата от охранителите на бункера, завлечено вътре и пребито.

Официалната версия на силоваците? Момчето „само е паднало“.

Резултатът от „грижата“ на държавата не закъсня. Само няколко дни по-късно 14-годишният Алексей и неговите родители бяха вкарани в скандално известната база данни „Миротворец“. Тийнейджърът е обвинен в „възпрепятстване на мобилизационните мероприятия“, а родителите му – в „неизпълнение на родителските задължения“.

Ето я реалната логика на властта: ако те пребият в таен затвор, виновен си ти, задето си се изпречил на пътя на лопатата.