/Поглед.инфо/ В своя задълбочен анализ военният експерт Александър Тимохин разплита мистерията около залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро. Докато Доналд Тръмп подхвърля двусмислени шеги за „Разтърсващия“, реалността на бойното поле във военната база „Фуерте Тиуна“ разкрива употребата на високотехнологични акустични системи и секретни термобарични боеприпаси. Какви са поуките за глобалните сили от тази светкавична операция?

Мистерията на „Дискомбобулатора“ и хуморът на Тръмп

Един от най-интригуващите въпроси, останали след светкавичното залавяне на венецуелския президент Николас Мадуро и съпругата му от американските специални части, е свързан с технологичния превес, позволил на нападателите буквално да „изключат“ многочислената охрана. Мадуро е прекарал съдбовната нощ в сърцето на венецуелската военна мощ – гарнизона на базата „Фуерте Тиуна“, място, което се смяташе за непревземаема крепост.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп, в характерния си стил, подклажда медийния огън, като обяви използването на ново оръжие, наречено „дискомбобулатор“. Според неговите думи, това устройство е причинило масов срив във венецуелската противовъздушна отбрана (ПВО), карайки ракетите да падат веднага след изстрелването. Анализаторите обаче са скептични. Терминът „дискомбобулатор“ е директна заемка от фентъзи вселената на World of Warhammer, което подсказва, че Тръмп по-скоро се шегува с безпомощността на венецуелските зенитчици. В анализите на Поглед.инфо се отбелязва, че истинската причина за провала на ПВО вероятно се крие в комбинация от ниска дисциплина, лоша подготовка и изключителното майсторство на американските пилоти за радиоелектронна борба. Но докато „дискомбобулаторът“ е мит, други сведения от мястото на събитието са смразяващо реални.

Звуковата вълна: Психоакустична атака или нещо повече?

Свидетелствата от венецуелска страна рисуват картина на технологичен терор. Военни служители съобщават за използването на оръжие, излъчващо „мощна звукова вълна“, която е предизвикала у защитниците нетърпимо главоболие, кървене от носа и спонтанно повръщане. Още по-шокиращи са данните от аутопсиите на загиналите войници, които разкриват разкъсани вътрешни органи и черва – наранявания, които обикновено не се свързват с конвенционален обстрел.

Първоначалните подозрения паднаха върху микровълновите системи Active Denial System (ADS), известни със способността си да предизвикват усещане за парене върху кожата. Експертният анализ обаче отхвърля тази възможност. ADS е твърде енергоемка, обемиста и изисква директна видимост, което я прави неподходяща за динамична десантна операция в мащабите на „Фуерте Тиуна“. Нещо повече, микровълните действат повърхностно и не могат да причинят разкъсвания на вътрешните органи.

Много по-вероятна е употребата на модифицирани акустични оръдия LRAD (Long Range Acoustic Device). Макар стандартните LRAD да се използват за разпръскване на тълпи чрез болка от звуково налягане, американците изглежда са интегрирали тези системи директно в своите хеликоптери MH-60M DAP.

Въздушният обръч и „посичането“ с инфразвук

Тактиката на атаката, реконструирана чрез сателитни снимки и видеокадри, показва сложна координация. Американските хеликоптери са летели в непрекъснат затворен кръг над сградите на охраната, редувайки се в атаките си. На височина от около 100 метра, те са били в идеална позиция да използват акустични излъчватели.

Когато хеликоптерът излиза от огневия си заход, той може да насочи мощна акустична вълна към позициите на противника. Инфразвукът, макар и нечут за човешкото ухо, има потискащ ефект върху нервната система, предизвиквайки дезориентация и паника. В комбинация с професионално изпълнената атака, това е парализирало волята за съпротива на венецуелските войници. Това обаче все още не обяснява разкъсаните органи. Тук логиката ни отвежда към едно друго, строго пазено в тайна оръжие.

Термобаричният юмрук на Пентагона

За да се обяснят специфичните фатални наранявания, трябва да погледнем към боеприпасите. Стандартните 70-милиметрови ракети Hydra, използвани от американските хеликоптери, са били модифицирани. Има сериозни основания да се вярва, че САЩ са използвали секретни бойни глави с гориво-въздушно взривно вещество (ГВВ), известни като вакуумни бомби.

Тези боеприпаси създават свръхналягане, което буквално „засмуква“ въздуха и причинява ударна вълна, способна да проникне зад стени и в окопи. Именно това обяснява защо войниците, скрити в сградите, са открити с разкъсани дробове и черва, без по телата им да има следи от осколки. В допълнение, американците вероятно са използвали лазерно насочвани версии на тези ракети, което им е позволило да поразяват всяко гнездо на съпротива с хирургическа точност, изразходвайки минимално количество боеприпаси.

Американските „Герани“ и новата ера на безпилотните войни

Друг ключов елемент в операцията е възможното използване на дронове тип LUCAS – американският технологичен отговор на известните иранско-руски дронове „Геран-2“. Интеграцията на тежки ударни дронове с хеликоптерна поддръжка създава информационно и огнево превъзходство, срещу което конвенционалната армия на Венецуела не е имала отговор. Тези дронове, действащи като „камикадзета“ или разузнавателни платформи в реално време, са осигурили на спецчастите „очи“ във всеки ъгъл на базата.

Геополитически изводи и поуки за Русия

Случилото се в Каракас не е просто смяна на режима, а демонстрация на концепцията за „светкавична война на 21-ви век“. Основният извод, който прави екипът на Поглед.инфо, е, че скоростта на операцията е надхвърлила скоростта на вземане на решения от страна на защитниците. Когато организираната съпротива бъде прекършена в първите 15 минути чрез комбинация от акустичен терор и прецизни термобарични удари, численото превъзходство престава да има значение.

За руските въоръжени сили този опит е безценен. Той потвърждава необходимостта от:

Масово внедряване на ударни дронове с дистанционно управление и камери. Разработване на компактни акустични системи за противодействие на пехотата. Усъвършенстване на термобаричните боеприпаси за малки калибри, които да неутрализират противника в градска среда.

Операцията по залавянето на Мадуро показва, че бъдещето на конфликтите принадлежи на тези, които могат да комбинират психологическото въздействие с технологичното съвършенство. Няма нищо „фантастично“ в действията на САЩ – това е просто еволюцията на войната, в която страхът и налягането са също толкова важни, колкото и куршумите.

