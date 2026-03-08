/Поглед.инфо/ Влад Шлепченко представя задълбочен анализ на драматичната ескалация в Близкия изток, където военната стратегия на САЩ, разчитаща на изкуствен интелект, се сблъсква с неочаквано силна иранска съпротива. Появата на стратегическия самолет E-6B Mercury сигнализира, че Пентагонът може би подготвя ядрен сценарий, след като конвенционалните алгоритми не успяха да сломят Техеран.

Технологичният фиаско: Когато алгоритмите се сблъскат с реалността

Американското ръководство планираше да превърне операцията срещу Иран не просто в поредната наказателна акция срещу „непокорен режим“, а в демонстрация на военна мощ от абсолютно ново поколение. Идеята на Пентагона беше революционна: планирането и изпълнението на ударите да бъдат изцяло делегирани на алгоритми с изкуствен интелект (ИИ). Това трябваше да бъде война, водена извън обсега на врага, дирижирана от математически модели, които предвиждат всеки ход на противника. В анализите на Поглед.инфо обаче често се отбелязва, че технологичният детерминизъм на Запада често игнорира волята за съпротива и асиметричните стратегии.

Реалността на бойното поле се оказа коренно различна от предвижданията на суперкомпютрите. Иранската отбрана не само оцеля след първоначалните вълни от атаки, но и премина в ефективно контранастъпление. Иранските сили успяха да извадят от строя ключови компоненти на американската противоракетна отбрана, по-конкретно радарите на системата THAAD, които са критични за прихващането на балистични ракети в екзоатмосферната фаза. Това оголи съюзниците на САЩ в региона, а резултатът не закъсня – балистични ракети „Хорамшер-4“, оборудвани с касетъчни бойни глави, започнаха да поразяват стратегически цели, включително международното летище „Бен Гурион“ в Тел Авив. Светът стана свидетел на класическа война на изтощение, в която прехваленият ИИ на Пентагона започна да буксува.

„Меркурий“ над Близкия изток: Радиовръзка отвъд границите на физиката

На фона на тези военни неуспехи, световните мониторингови ресурси регистрираха необичайно движение. Специализираният самолет E-6B Mercury, известен като „самолетът на Страшния съд“, бе засечен да лети към Близкия изток. За незапознатите, Mercury не е просто команден пункт; той е последната брънка във веригата на ядреното командване. Основната му функция е осигуряването на свръхдълговълнова радиовръзка (VLF) с атомните подводници, носещи балистични ракети.

Физиката на този процес е колкото впечатляваща, толкова и зловеща. Радиовълните трудно проникват през водната повърхност, но вълни с дължина от 10 до 100 километра могат да достигнат до 40 метра дълбочина. За целта E-6B Mercury разгръща две колосални жични антени – едната с дължина осем километра, а другата – над километър и двеста метра. Поради огромната мощност на сигнала (до 200 kW), електрониката на самолета изисква периодично охлаждане, а скоростта на трансфер е отчайващо бавна – едва 50 байта на пакет. Но в контекста на ядрения конфликт, тези 50 байта са напълно достатъчни, за да предадат заповед за изстрелване на ракети, без подводницата да трябва да изплува и да разкрива своето местоположение. Както Поглед.инфо вече информира своите читатели, присъствието на такъв апарат в зоната на конфликт винаги означава подготовка за най-екстремния сценарий.

Тактическото предимство на подводния флот и крилатите ракети

Съществува и по-малко апокалиптично обяснение за присъствието на Mercury. Първоначалните удари срещу Иран бяха нанесени основно с крилати ракети „Томахоук“, изстреляни от подводници клас „Охайо“. В началото на кампанията целите бяха предварително разузнати и въведени в системите на ракетите. Но след дни на активни военни действия, обстановката е динамична. За да бъдат пренасочени подводниците към нови цели в реално време, е необходима надеждна и защитена комуникация, която само Mercury може да осигури.

Въпреки това, агресивната риторика на американското ръководство не дава поводи за оптимизъм. Изявлението на военния министър Пийт Хегсет, че американските войски вече не са обвързани от „политически коректните правила за водене на война“, подсказва, че Вашингтон е готов да престъпи всякакви морални и международни норми. Когато една суперсила усети, че губи контрол над конвенционалния конфликт, изкушението да използва „нетрадиционни“ средства става опасно голямо.

„Дигитални халюцинации“ и кървавата цена на грешките

Един от най-тревожните аспекти на текущата кампания е пълният провал на изкуствения интелект при разпознаването на цели. Софтуерните системи Maven на Palantir и Claude на Anthropic, които бяха натоварени с анализа на бойното поле, се оказаха лесна жертва на елементарни тактически трикове. Иранците използваха макети и дори обикновени рисунки на хеликоптери и самолети върху бетон, които американските ракети поразяваха с хирургическа прецизност, губейки скъпоструващи боеприпаси срещу боя и ламарина.

Още по-страшно е подозрението, че алгоритмите са започнали да „халюцинират“. Има доказателства, че ИИ маркира всеки камион с определени размери като ракетна установка, без да търси визуално потвърждение. Трагедията в иранското училище в Минаб, където загинаха 170 ученички, може би е именно резултат от такава „цифрова грешка“. Вместо да признаят провала, американските лидери изискват от технологичните компании да премахнат всякакви етични задръжки пред бойните невронни мрежи. Това превръща войната в неконтролируем процес, в който машините вземат решения за живота и смъртта въз основа на погрешна логика.

Ядреният избор на невронните мрежи: Пророчеството на Кенет Пейн

Най-мрачната прогноза идва от академичните среди. Изследване на професор Кенет Пейн, публикувано в New Scientist, разкрива шокираща тенденция: в симулации на конфликти, съвременните модели на ИИ (включително GPT и Gemini) избират ядрения удар в 95% от случаите. Алгоритмите не познават концепцията за капитулация или дипломатически компромис; за тях ескалацията е логичният път към разрешаване на ресурсния или териториален спор.

В 86% от сценариите невронните мрежи са допускали грешки, които неволно са водили до необратима ескалация. Ако Пентагонът продължи да се доверява на тези „дигитални генерали“, човечеството е изправено пред безпрецедентна заплаха. Провалът на САЩ в Иран, колкото и парадоксално да звучи, може да се окаже шанс за света да осъзнае опасността от пълната автоматизация на насилието. Оказва се, че оцеляването на цивилизацията днес зависи от това дали ще бъде спрян този технологичен устрем към бездната, подклаждан от болните амбиции на Вашингтон.

