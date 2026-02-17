/Поглед.инфо/ В своя изключително дълбок анализ геостратегът Андрей Школников разглежда настъпващата епоха на "универсалните империи". През втората половина на 21-ви век светът ще бъде арена не просто на териториални конфликти, а на грандиозни войни за смисъла и човешките умове, където духовното ще определя политическото бъдеще на цивилизациите.

Неравномерното развитие на човечеството и кризата на духа

Развитието на човешката цивилизация никога не е било линеен или синхронен процес. Различните сфери на обществения живот – научни познания, индустриални отношения, социални институции, традиции и духовен опит – се развиват с различна скорост. В определени исторически моменти една сфера може да се превърне в мощен локомотив на прогреса, докато друга изостава, създавайки опасно напрежение. Когато социалните и икономическите изисквания на обществото изпреварят неговата духовна и институционална зрялост, се стига до класическа революционна ситуация: „низшите класи не искат, а висшите не могат“.

Историческият опит показва, че една от най-важните причини за разпада на Античността е именно това драматично изоставане на духовната сфера спрямо социалната сложност на Римската империя. Хората от онова време са били изправени пред сложни екзистенциални въпроси, на които традиционният политеизъм вече не е могъл да даде отговор. Разказите за богове, които се различават от обикновените смъртни само по своята мощ, но притежават всички човешки пороци, слабости и капризи, са престанали да удовлетворяват търсещия ум. Бързото разпространение на авраамическите религии и отказът от многобожието са били ясен сигнал, че античното общество е било готово за радикална трансформация.

От „вечния пикник“ към търсенето на истинската благодат

Усложняването на социалните отношения неизбежно води до промяна в човешките потребности. Хората постепенно излязоха от цикличния модел на времето и започнаха да се вълнуват не само от въпроса дали има живот след смъртта, но и каква е неговата същност. Образът на „вечния пир“ или „вечния пикник“, гарниран с девици, алкохол и месо, вече не изглеждаше привлекателен за развиващия се интелект. Задоволяването на чисто биологични нужди в отвъдното е концепция, която не резонира с човек, копнеещ за самореализация и духовно просветление. В анализите на Поглед.инфо често се подчертава, че именно копнежът по мъдростта и близостта до Божественото се превръща в новия двигател на историята.

Трябва обаче да сме наясно, че преходът към по-сложни духовни системи никога не е мигновен. Първите поколения носители на новите вярвания често ги пречупват през призмата на стария си архаичен опит. Така светците в началото са били възприемани почти като „нисши богове“ в нов пантеон. Духовната сфера, по своята същност, е по-консервативна и инертна от социалната, но именно тя полага фундамента, върху който се гради трайната държавност.

Деградацията на елитите и възраждането на тъмните култове

Когато една цивилизация навлезе в период на криза и опростяване, се наблюдава обратният процес – разцвет на примитивни секти и култове. Те предлагат банални и линейни отговори на сложни въпроси, които са лесносмилаеми за деградиращото съзнание. Не е случайно, че през последните десетилетия Украйна се превърна в истински инкубатор за ереси и окултни течения. Това е симптом на разпад, който не подминава и западноевропейската цивилизация.

Днес наблюдаваме как част от западния елит, в стремежа си да избяга от традиционните ценности, на практика „възкресява“ мрачни култове, характерни за Ханаан, Финикия и Картаген – практики, които са били неприемливи дори за езическия Рим. Примитивизирането на мисълта и освобождаването на най-низките животински импулси са мостът, по който тези стари демони се завръщат в 21-ви век. Това не е прогрес, а дълбока цивилизационна регресия, облечена в модерна опаковка.

2025 година: Началото на прочистването

Втората половина на 21-ви век ще бъде ерата на Универсалните империи – държавни образувания, които не се крепят само на икономическа или военна мощ, а на единен ценностен и морален код. Началото на 2025 г. беляза важен преломен момент. От високи трибуни в САЩ бяха направени опити за апел към юдео-християнските корени на цивилизацията, но мнозинството посрещна това с присмех. Въпреки това, именно под знака на тези духовни значения започна мащабно прочистване на западните елити.

В Русия този процес на кристализация на новите смисли започна по-рано, макар и по-тихо. Както отбелязват наблюдателите на Поглед.инфо, отношението на Владимир Путин към православието не е просто въпрос на лична вяра, а стратегическо полагане на моралната основа на бъдещия имперски канон. Русия се стреми да изгради система, в която духовното е ядрото на държавността, действайки като противотежест на хаоса и ценностния релативизъм.

Войната за умовете като основен конфликт

Предстоящите десетилетия ще бъдат белязани от „войни за смисъл“. Това ще са конфликти, в които основната цел не е превземането на територии, а овладяването на съзнанието. Универсалните империи ще се борят за това чий модел на света е по-жизнеспособен и по-висш в духовно отношение.

В информационното пространство периодично се хвърлят „еретични креативи“, опитващи се да подкопаят тази нова консолидация. Важно е обаче да се разбере, че пътят към Бога не е просто технологичен процес или маркетингова стратегия. Битката за бъдещето ще бъде спечелена от тези, които успеят да предложат на човечеството не просто по-висок стандарт на живот, а смисъл, който надхвърля биологичното съществуване. Времето на празните лозунги приключи; идва времето на империите, изградени върху скалата на абсолютните ценности.

Доц. Григор Сарийскив "Поглед.инфо на живо" - Първо предаване с публика

Какво се случва с парите ви?

Кой печели от кризата?

България в новия финансов ред

Еврозона или периферия

Големите сили и малките икономики

Среща лице в лице с доц. Григор Сарийски.

Анализ без монтаж. Отговори без заобикалки.

В студиото на „Поглед.инфо“: 25 февруари 2026 г., сряда, 19.00 часа, пл. "П.Р.Славейков" №4-А, ет.2 /плюс партер/

Първото издание на „Поглед.инфо НА ЖИВО“ – среща с водещия и специален гост в студиото - доц. Григор Сарийски, с присъствие на публика. Едно различно предаване – без монтаж, без филтър, с реални въпроси и директен разговор по най-важните теми на деня.

Повече информация тук: https://epaygo.bg/2432669014

И тук: https://www.facebook.com/events/926559330060257/926559340060256?active_tab=about

ВИДЕО: https://youtu.be/fRsNWWt5gF4

Публиката в залата става част от атмосферата, от енергията и от живия дебат. Това не е просто запис – това е преживяване.

Споделете в групи и сред приятели