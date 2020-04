/Поглед.инфо/ 75 комунистически и работнически партии от цял свят подписаха Съвместно изявление за ситуацията в света, причинена от пандемията на новия коронавирус. В Съвместно изявление, инициирано от Комунистическата партия на Гърция, комунистическите партии, първо, декларират подкрепата си за лекарите и медицинските сестри, както и за тези, които са се заразили с тази болест, и второ, осъждат огромните недостатъци на системата за обществено здравеопазване, които са резултат от антинародната политика на комерсиализация и приватизация на здравеопазването за подпомагане на печалбарството на монополните групи, провеждана от правителствата,обслужващи едрия капитал.

Те подчертават, че сегашната ситуация показва антисоциалния характер на капитализма, както и актуалността и превъзходството на социалистическото общество.

Комунистическите и работническите партии изискват да се предприемат всички необходими мерки за борба с епидемията чрез подкрепа и укрепване на системите за обществено здраве.

По-долу е приведен пълният текст на Съвместното изявление, както и подписите на страните:

„Ние, комунистическите и работническите партии, с чувство за отговорност към нашите народи, декларираме, че сме тук, начело на борбата за предприемане на незабавни мерки за защита на здравето и правата на работническата класа и на народните слоеве, ние сме навсякъде!

Изразяваме искрената си благодарност към лекарите и медицинските сестри, към персонала на болниците, лечебните заведения, които се борят с пандемията.

Изразяваме солидарността си с тези, които страдат от пандемията CoVID-19 и им пожелаваме бързо възстановяване от заболяването.

Приветстваме страните, които започнаха действия на солидарност със страните, които най-силно са засегнати от коронавируса, като изпращат средства за защита и медицински специалисти – страните като Китай, Куба и Русия, действия, които са в противовес на бездействието на Европейския съюз.

Опасността от пандемията CoVID-19 демонстрира трагичните дълбоки недостатъци на здравната система във всички капиталистически страни, които бяха известни и преди появата на коронавируса.

Тези недостатъци не са възникнали случайно, те са резултат от антинародната политика, провеждана от правителствата, обслужващи едрия капитал, за комерсиализация и приватизация на системата на здравеопазването, подкрепящи печалбарството на монополните обединения. Тази политика занули огромния научно-технически потенциал, което е налице днес, за покриване на всички нужди на хората от профилактика и здравни грижи.

Днешният опит разкрива антисоциалната и паразитна природа на капитализма и демонстрира превъзходството и актуалността на социализма и централизираното научно планиране, критерий за което са потребностите на хората, и което единствено може да осигури спешната медицинска помощ и профилактика, болниците, медицинския и среден медицински персонал, лекарствата, лабораториите, лабораторните изследвания и всичко друго, необходимо за посрещане на постоянните и спешни нужди на хората в областта на здравеопазването.

По-рано съществуващото забавяне на темповете на растеж на световната икономика продължава и днес, заради разпространението на коронавируса, а това увеличава риска от нова криза в предстоящия период.

Въпреки призива за единодействие от страна на правителствата, обслужващи едрия капитал, те предоставят финансова подкрепа на монополистични обединения и отново се стремят да прехвърлят тежестта на кризата върху работниците и другите народни слоеве.

Работниците и народите не могат и не трябва да плащат повече!

„Личната отговорност“ не може да се използва като извинение за игнориране на отговорността на държавите и правителствата. Днес приемането на необходимите мерки изисква борба на народите срещу политиката за подкрепа на монополистичните групи, поставящи нуждите и здравето на народите върху олтара на капиталистическата печалба.

Комунистическите и работническите партии изискват незабавно приемане на всички необходими мерки за борба с епидемията, включително следните:

1. Незабавно държавно финансиране на обществените здравни системи, назначаване на постоянна работа на лекари и медицински сестри, които ще имат пълен набор от права. Посрещане на всички нужди в отделенията за реанимация и интензивно лечение и осигуряване на инфраструктурата, необходима за пълноценното функциониране на обществените здравни услуги и провеждането на научни изследвания.

2. Незабавно безплатно отпускане от страна на държавата на населението на всички необходими средства за превенция и защита (маски, ръкавици, антисептици и др.) и борба срещу спекулата.

Незабавно осигуряване на защитни мерки за целия медицински персонал, който рискува живота и здравето си, като се бори с коронавируса в болниците.

3. Защита на доходите и правата на работниците. Да се спре произвола на капитала, който под предлог на епидемията CoVID-19 извършва масови съкращения и се опитва да наруши правото на работна заплата, работно време, отпуск и другите права на работниците. Да се вземат незабавни мерки за защита на работниците на работното място.

4. Не – на нарушаване на демократичните права на народите под предлог на коронавируса.

5. Да се премахнат всички санкции и мерки за икономическа изолация, които в тази ситуация са още по-несправедливи и престъпни и усложняват живота на народите на страните, срещу които те са насочени, да се приемат всички необходими мерки за защита на здравето и живота на народите.

6. Ние казваме „не“ на империалистическите интервенции и военните учения, като онези, извършвани от НАТО, и изискваме държавните ресурси да бъдат пренасочени към нуждите на народите, т.е. за финансиране на системите за здравеопазване и социално осигуряване.

Изявлението е подписано от:

Communist Party of Albania

Communist Party of Argentina

Communist Party of Armenia

Communist Party of Australia

Party of Labour of Austria

Communist Party of Azerbaidjan

Communist Party of Bangladesh

Communist Party of Belgium

Brazilian Communist Party

Communist Party of Britain

New Communist Party of Britain

Party of the Bulgarian Communists

Union of Communists in Bulgaria

Communist Party of Canada

Communist Party of Chile

Socialist Workers Party of Croatia

Communist Party of Cuba

AKEL, Cyprus

Communist Party of Bohemia & Moravia

Communist Party in Denmark

Egyptian Communist Party

Communist Party of Finland

Pole of Communist Revival in France

Unified Communist Party of Georgia

German Communist Party

Communist Party of Greece

Hungarian Workers Party

Communist Party of India

Communist Party of India (Marxist)

Tudeh Party of Iran

Workers Party of Ireland

Communist Party of Ireland

Communist Party of Israel

Italian Communist Party

Communist Party (Italy)

Jordanian Communist Party

Socialist Movement of Kazakhstan

Workers Party of Korea

Socialist Party (Lithuania)

Communist Party of Malta

Communist Party of Mexico

Popular Socialist Party – National Political Association, Mexico

Nepal Communist Party

Communist Party of Norway

New Communist Party of the Netherlands

Communist Party of Pakistan

Palestinian People’s Party

Palestinian Communist Party

Paraguayan Communist Party

Communist Party of Poland

Portuguese Communist Party

Philippines Communist Party [PKP 1930]

Communist Party of Puerto Rico

Romanian Socialist Party

Communist Party of the Russian Federation

Russian Communist Workers Party

Communist Party of the Soviet Union

New Communist Party of Yugoslavia

Communists of Serbia

Communist Party of Slovakia

South African Communist Party

Communist Party of Spain

Communist Party of the Workers of Spain

Communists of Catalonia

Communist Party of Swaziland

Communist Party of Sweden

Sudanese Communist Party

Syrian Communist Party

Syrian Communist Party – Unified

Communist Party, Switzerland

Communist Party of Turkey

Communist Party of Ukraine

Union of Communists of Ukraine

Communist Party USA

Communist Party of Venezuela

Източник: Ню фронт

