Спирането на термнала в Янбу и реалната цена от 122 долара за барел оголват източния фланг на НАТО

/Поглед.инфо/ Атаката с дронове срещу саудитския тръбопровод East-West, за която Ер-Рияд обвини иракски милиции, принуди саудитските власти да спрат товаренето на терминала в Янбу и да отменят септемврийски доставки за европейски клиенти. Докато фючърсите задържат нива около 108 долара, физическият пазар в Европа вече премина 122 долара за барел. Това поставя европейски рафинерии, включително полската PKN Orlen, пред критичен недостиг на суровина и принудителен преглед на логистиката.

По публикация на Basil11. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Фондовите борси гледат фючърсите, рафинериите плащат физическия срив

Разликата между виртуалните цифри на екраните в Лондон и физическите танкери на котва пред европейските пристанища достигна опасни нива. Според публични данни от търговските платформи и агенция Ройтерс, докато хартиеният фючърс на Brent се колебае около 108 долара, физическите сделки за доставка в Северозападна Европа вече се сключват на нива над 122 долара за барел. Според търговски източници тази премия от над 14 долара показва, че физическият пазар е пресушен.

Причината не е в саудитските кладенци. Те са си там. Проблемът е в логистиката — спирането на 1200-километровия тръбопровод East-West (Petroline), който прекарва суровина от източните находища край Абкаик и Гавар до червеноморското пристанище Янбу.

Затварянето на Янбу и иракската следа

Според официални изявления от Ер-Рияд, спирането на тръбопровода с капацитет от около 5 милиона барела на ден е последвало удар с безпилотни летателни апарати. Саудитското правителство посочи като извършител базирани в Ирак шиитски милиции. Няма публично независимо потвърждение за точното ниво на щетите по помпените станции, но саудитската държавна компания Saudi Aramco е уведомила европейските си партньори за отмяна на планирани за септември партиди.

Янбу не е просто поредното пристанище. Това е стратегическият байпас на Саудитска Арабия, изграден още по време на Ирано-иракската война през 80-те години, за да заобикаля Ормузкия проток. Когато Ормуз е под заплаха или Персийският залив е пренапрегнат, Янбу поема износа към Суецкия канал и Европа.

С блокирането на Янбу саудитският петрол отново е принуден да минава през Ормуз. Там обаче логистичните разходи, застраховките срещу военен риск и времето за завой около Арабския полуостров оскъпяват всеки барел с допълнителни долари.

Полският кошмар: PKN Orlen и празната тръба

Най-сериозно засегнати от това прекъсване се оказват източноевропейските рафинерии и най-вече полският гигант PKN Orlen. След като Варшава реши демонстративно да прекрати вноса на руски петрол по тръбопровода „Дружба“ (северното отклонение през Беларус), полските преработвателни мощности в Плоцк бетонираха зависимостта си от внос по море през Гданск.

Основните договори бяха сключени именно със Saudi Aramco, която придоби и 30% дял в рафинерията Рафинерия Гданска (Rafineria Gdańska).

Капацитет на рафинерията в Плоцк: около 16,3 милиона тона годишно.

Капацитет на рафинерията в Гданск: около 10 милиона тона годишно.

Дял на саудитските доставки в Полша преди инцидента: над 45% от общия внос.

Алтернативи: Северно море (Johan Sverdrup), Западна Африка, САЩ (WTI).

Според коментатори в петролния сектор, заместването на саудитския Light и Extra Light с норвежки или американски сортове не е просто въпрос на един клик в търговската система. Норвежкият Johan Sverdrup е по-тежък и съдържа повече сяра, което изисква различна настройка на десулфуриращите инсталации в Плоцк. Американският WTI е твърде лек и изисква блендиране. Всичко това струва време, технологични загуби и пари.

Варшава е принудена да търси свободни танкери в Северозападна Европа — именно там, където физическата цена вече чупи рекорди от 122 долара.

Политическата сметка на диверсификацията

Тук проличава структурният проблем на европейската енергийна политика от последните години. Замяната на тръбопроводния газ и петрол от Русия с морски доставки от Близкия изток и САЩ бе представена като гаранция за сигурност. Тя обаче превърна сухопътната сигурност в заложник на асиметрични военни тактики.

Евтин евтиният дрон за няколко хиляди долара, изстрелян от иракската пустиня, може да извади от строя помпена станция и да блокира суровина за милиарди. Саудитска Арабия разполага с модерни зенитни системи Patriot и THAAD, предоставени от Вашингтон, но те са проектирани за балистични ракети и скъпи високоточни оръжия, а не за рояци от нисколетящи евтини безпилотници.

Възниква въпросът: колко дълго саудитската инфраструктура може да издържи на подобен натиск, без Ер-Рияд да поиска директна военна намеса на САЩ или да започне да пренасочва оставащите си свободни количества към азиатските пазари, където дългосрочните договори носят по-малък политически риск?