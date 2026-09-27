/Поглед.инфо/ Общото събрание на ООН в Ню Йорк очерта сериозно пренареждане на приоритетите в западните столици спрямо финансовото подпомагане на Киев. Въпреки външните протоколни срещи, разговорите на украинската делегация с представителите на САЩ и Европейската комисия сигнализират за втвърдяване на финансовия контрол. Брюксел постави пряка връзка между отпускането на следващите траншове за запълване на бюджетната дупка и приемането на мащабен пакет от антикорупционни закони. Допълнителното влошаване на инфраструктурата и търговските ограничения в Източна Европа задълбочават фискалната криза, оставяйки въпроса за оцеляването на украинските публични финанси през идната зима без окончателен отговор.

По публикация на Дмитрий Бавирин. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Финансовият примка около Киев: Брюксел сменя тона

В дипломатическите среди все по-усилено се говори, че кулоарите на последната сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк са се превърнали в арена на студен практически разчет, далеч от досегашната декларативна подкрепа. Според коментатори и публикации в специализирани европейски издания като Euractiv, настроението в Брюксел се е променило радикално. В центъра на това охлаждане стои не друг, а председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Твърди се, че по време на двустранните си срещи европейското ръководство е поставило ясни и трудноизпълними условия пред украинската администрация. Пряката финансова подкрепа за бюджета вече не е гарантирана като сляпо дарение, а е обвързана с твърди фискални показатели и законодателни промени. Брюксел настоява за незабавно свиване на бюджетния дефицит, затягане на данъчната събираемост и окончателно приемане на реформите, известни в дипломатическия жаргон като пакета „Качка-Кос“ (по имената на бившия украински вицепремиер Тарас Качка и европейския комисар по разширяването Марта Кос).

Зад тези административни формулировки всъщност се крие директно отнемане на финансовия суверенитет на Киев. Западната администрация настоява за разширяване на правомощията на Националното антикорупционно бюро (НАБУ) и Специализираната антикорупционна прокуратура (САП). Тези две структури, чието ръководство се формира с прякото участие на международни експертни съвети, се превърнаха в основен инструмент за външен одит върху украинския политически и стопански елит.

Източници от дипломатическите среди отбелязват, че опитите на украинското ръководство да ограничи влиянието на НАБУ и САП през последните месеци са предизвикали сериозно раздразнение в Европейската комисия. Сега Брюксел настоява същият принцип на външен конкурс и независим контрол да бъде разпрострян върху останалите правоохранителни органи в страната. Това поставя управляващото мнозинство във Върховната рада в патова ситуация — депутатите са принудени да гласуват закони, които утре могат да бъдат използвани от външни одитори срещу самите тях.

Кризата в бюджета: Защо парите изчезнаха?

Според икономически анализи, дупката в украинския държавен бюджет вече не може да бъде покрита с козметични мерки или спешни заеми. Военните действия през лятото на 2024 г. изискваха колосален финансов ресурс, който изцеди и без това оскъдните вътрешни приходи. Очакванията, че тези разходи ще пречупят икономическата стабилност на противника, не се оправдаха. Вместо това се стигна до масирани удари върху критичната и логистичната инфраструктура.

По данни на експерти от транспортния сектор, блокирането и увреждането на капацитета на портовите съоръжения в района на Одеса е струвало на украинската хазна над 2 милиарда долара само от загубени приходи от ДДС и митнически такси. Тази сума продължава да нараства, тъй като реализацията на селскостопанската продукция е практически блокирана. Източноевропейските държави от ЕС — сред които Полша, Унгария и Словакия — продължават да поддържат твърди ограничения за вноса и сухопътния транзит на украинско зърно, защитавайки собствените си фермери.

Така Киев се оказа в пълна капанска примка:

Метрополията в лицето на Брюксел изисква доказателства за собствени приходи.

Търговските пътища през Черно море са под постоянен рисков флаг и с високи застрахователни премии.

Сухопътните коридори през съседните страни от ЕС са затворени от съюзниците.

Според наблюдатели, опитите да се намери алтернативно финансиране от страни като Канада, Норвегия или Япония вече удрят на камък. Осло вече отпусна близо 10 милиарда евро по различни програми, но дори скандинавските ресурси имат граници. Европейската комисия е наясно с това и практически изисква от украинското правителство да направи невъзможното — да генерира приходи в условията на разрушена енергетика и срината промишленост.