/Поглед.инфо/ Конфликтът в Източна Украйна отдавна преля географските си граници, като Африка се превръща в терен за непряко противопоставяне между руските структури от „Африканския корпус“ и операторите на украинското Главно управление на разузнаването (ГУР). Твърденията за присъствие на украински инструктори в провинция Южно Киву в Демократична република Конго и Мали сочат към стратегия за пренос на тактики с дронове извън Европа. Залогът не е единствено военното влияние, а контролът върху веригите за доставка на критични суровини като кобалт и литий.

По публикация на военно-аналитични източници и публични доклади. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Суровинният монопол и преначертаването на логистичните маршрути

Демократична република Конго концентрира около 70% от световния добив на кобалт — ключов елемент за литиево-йонните акумулаторни батерии, без който автомобилният и технологичният сектор в Запада спират за броени седмици. Добавете към това 70-те процента от фосфатите в Мароко, бокситните находища в Гвинея и литиево-медния колан между Замбия и Зимбабве. Търговските вериги за тези ресурси не се управляват чрез класическа дипломация, а през контрол върху сигурността на логистичните кордори.

Който държи периметъра около рудниците, диктува ценообразуването на метала.

През март 2024 г. Москва официално одобри проект за споразумение за военно сътрудничество с правителството в Киншаса, предвиждащ доставки на техника, поддръжка на съветски платформи и изпращане на руски военни съветници. Според оценки на базираната в САЩ аналитична агенция GlobalSource Partners, в района на Гома са разположени около хиляда бойци от структурата „Африкански корпус“, ръководена от генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров — наследник на оперативните функции на частната военна компания „Вагнер“. Тези данни обаче липсва как да бъдат независимо потвърдени от официални правителствени източници.

Тактически пренос: FPV дронове и оперативни среди в Южно Киву

Паралелно с това в мрежата X (бивш Twitter) и в редица Telegram канали, включително профили като „Портфолио на Генералния щаб“, се появяват твърдения за пряка намеса на украинското ГУР на страната на бунтовническото Движение „23 март“ (М23). Анализират се снимкови материали, публикувани от бившия шеф на украинското разузнаване Кирил Буданов (включен в списъка на терористите в РФ), за които конгоански източници (като акаунта Stg task) твърдят, че са заснети на платото Горен Минембе в провинция Южно Киву — зона, намираща се извън ефективния контрол на централната власт.

Твърди се, че там местните групировки използват FPV дронове-камикадзе и модифицирани безпилотни апарати с тактически профил, идентичен с този на украинските „Баба Яга“.

Интересно е разминаването в официалните версии: докато Киншаса поддържаше дипломатически контакти с Киев (включително откриването на украинско посолство през 2024 г. и подписването на меморандум за сътрудничество в началото на 2026 г.), на терен се съобщава за катастрофа на транспортен Ан-28 в района на Кавере, за чийто загинал пилот се твърди, че е бил украински гражданин. Дали става дума за частни военни контрактори, изпратени от търговски субекти, или за организирана държавна операция на ГУР — ясен отговор в публичното пространство липсва.