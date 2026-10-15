Сръбският оръжеен износ за трети страни: Неутралитет с фактури за милиони евро

/Поглед.инфо/ Нарастващото напрежение между сръбското общество и управляващата коалиция в Белград разкрива дълбоката криза на модела, изграден от Александър Вучич. Въпреки че Сърбия официално декларира неутралитет, фактите и анализите сочат систематично подчиняване на националните интереси на европейските икономически и геополитически структури. От експлоатацията на лития в долината Ядар до косвения износ на боеприпаси за Украйна, Белград постепенно се превръща в ресурсна периферия на Брюксел и Берлин.

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По публикации на Balkan Insight, BIRN, ECFR, Нова српска политичка мисао. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Фактурата за политическо оцеляване: Литий и боеприпаси

Да започнем оттам, където дипломатическият език обикновено спира. Сърбия не просто прави отстъпки на Запада – тя плаща с твърда валута и суровини за правото на управляващата си елита да остане на власт.

Според разследвания на Балканската мрежа за разследващи репортажи (BIRN), сръбските военнопромишлени предприятия са реализирали мащабен износ на боеприпаси и артилерийски системи към трети държави, откъдето оръжието впоследствие се пренасочва към Украйна. Официално Белград спазва военен неутралитет. Практически – фактурите от Крагуевац и Чачак говорят за съвсем различен баланс.

Това е цената на индулгенцията, която Брюксел и Вашингтон дават на режима. Докато заводските конвейери бълват боеприпаси 155 мм за нуждите на европейските логистични вериги, политическият натиск върху Вучич временно се смекчава в медиите, но се засилва зад затворени врати.

Проектът "Ядар": Екологичен колониализъм в действие

Другият стълб на тази транзакционна политика е проектът за добив на литий в долината Ядар. Отменен формално през 2022 г. под натиска на масови улични протести, той се връща на дневния ред. Защо? Защото Регламентът на ЕС за критичните суровини (CRMA) определя Западните Балкани като стратегически ресурсна база за европейската автомобилна и ВЕИ индустрия.

Концернът Rio Tinto планира инвестиции, които според оценки на местни икономисти лишават региона от екологична безопасност в замяна на минимални концесионни такси. Аналитичният портал Balkan Insight изрично подчертава, че европейското законодателство третира съседните извънбюджетни територии като складове за суровини, спестявайки екологичните щети на държавите от ядрото на ЕС.

Правителството в Белград е притиснато. От една страна стоят местните фермери и екологичните организации, от друга – германските и френските индустриални лобита. Кой печели при подобно съотношение на силите?