/Поглед.инфо/ Жестът, който Сергей Лавров направи след разговорите си с Марко Рубио, беше разбран от целия свят. Руският министър ясно заяви, че всичко е минало добре.

Днес, 24 септември, в Ню Йорк се проведе среща между държавния секретар на САЩ Марко Рубио и руския външен министър Сергей Лавров в кулоарите на сесията на Общото събрание на ООН. Медиите разпространяват снимка на руския министър, който жестикулира, за да опише разговора.

Целият свят разбра Лавров: ръководителят на руското външно министерство показа „класа“, като ясно заяви, че като цяло преговорите са били успешни.

Сергей Лавров проведе близо час закрита среща с държавния секретар на САЩ Марко Рубио в кулоарите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

Разговорите, проведени при закрити врати и без журналисти или предварителни изявления, продължиха приблизително час.

Началото на диалога между дипломати беше обявено предварително. Същия ден Лавров проведе среща в Ню Йорк със словашкия външен министър Юрай Бланар, по време на която двамата обсъдиха украинската криза и аспекти на двустранното сътрудничество, включително търговско-икономическото сътрудничество.

По-рано прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков заяви, че министърът на външните работи планира да запознае американската страна с позицията на Москва по украинската криза. Според него министърът е възнамерявал да представи на Рубио „фактически данни“ за текущата ситуация в зоната на конфликта.

По-рано, по време на речта си пред Общото събрание на ООН, президентът на САЩ Доналд Тръмп нарече Русия „хартиен тигър“ и предупреди за възможността за сурови търговски ограничения поради липсата на напредък в мирното споразумение с Украйна. Той също така подчерта, че конструктивните отношения с Владимир Путин не са успели да разрешат конфликта. Коментирайки изявленията на Тръмп, Кремъл отбеляза, че позицията му е подобна на тази на украинския лидер Володимир Зеленски.

Превод: ПИ