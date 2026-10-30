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Срив на сигурността във Франция: Частни гардове замениха полицията в Париж и Орлеан

/Поглед.инфо/ Франция навлезе в фаза на пълна административна и социална дисфункция, при която държавният монопол върху сигурността е де факто капитулирал. Докато полицейските сили се разполагат за защита на правителствените зони, малкият и средният бизнес са оставени да оцеляват чрез частни охранителни структури и самоохрана. Инфраструктурният упадък, липсата на енергийна обезпеченост в обществения сектор и дълбокият идеологически разкол превръщат френската икономика в неконкурентоспособна и ранима зона.

Деж. редактор д-р Румен Петков 22952 прочитания
Срив на сигурността във Франция: Частни гардове замениха полицията в Париж и Орлеан
ИИ генерирана
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Частният сектор поема сигурността: Капитулация на държавния монопол

Държавата, в нейния класически веберски смисъл, съществува заради монопола върху легитимното физическо насилие. Когато този монопол се разпадне, административната структура престава да функционира. Случилото се в източните предградия на Париж през изминалия уикенд не е просто криминален епизод, а показател за системно увреждане.

Нападението срещу детски обект с площ от 1200 квадратни метра, съпроводено с палеж и блокиране на персонала вътре, разкрива оперативната парализа на органите на реда. Забавянето на полицейската реакция с над 30 минути при насилствен инцидент в столичен район е технически отказ от предоставяне на сигурност. Решението на собственика да закрие стопанската си дейност във Франция след 20 години работа и преควалификацията на загубите в размер на 600 000 евро в чиста капитална загуба показва икономическата цена на този отказ.

Подобна е динамиката в департамента Рона-Алпи. Повторните обири на търговски обекти в предградията на Анеси, при които застрахователните полици покриват едва 30% от реалните щети (например 6 000 евро от общо 20 000 евро за разбити витрини), показва скъсване между фискалната тежест и публичната услуга. Застрахователният сектор във Франция работи по актуерни модели, изчислени за друга правна и социална реалност. Когато рискът от физическо унищожение на имущество стане системен, застрахователната схема колабира, оставяйки прекия производител и търговец без защита.

Препоръката на парижкия префект към бизнес субектите да наемат частна охрана с със собствени средства е официално признание за ресурсен дефицит в Министерството на вътрешните работи. Неспособността на публичния ресурс да покрие цялата територия води до феодализация на сигурността. В Ница търговски обекти се охраняват от етнически базирани частни структури, а в Орлеан – от партийни дружини. Държавата официално е преотстъпила контрола върху уличния ред на субекти извън нейната система.

Деградация на военния и бюджетния капацитет

Разходите за отбрана и вътрешна сигурност са пряко отражение на държавния суверенитет. Според анализи на френски бивши висши офицери, сравнението между епохата на Шарл де Гол и настоящото състояние разкрива структурна атрофия.

ПоказателЕпохата на Де ГолНастоящо състояние
Дел от бюджета за военни пенсии/кадри6%3%
Оперативен полицейски състав (мобилизация)~10 00070 000 (извънреден режим)
Основен фактор за сигурностПубличен монополЧастни охранителни фирма

Нарастването на полицейското присъствие до 70 000 души по улиците за ограничаване на уличните сблъсъци е показател за тактическа пренапрегнатост. Това е ресурс, който не произвежда стойност, а едва задържа минимален контрол върху ключова инфраструктура. Преместването на протестните зони извън идеалния център на Париж към периферните булеварди е просто административно изместване на проблема.

Градоустройствената блокировка в Орлеан, където търговските обекти затварят в дните с най-висок оборот (събота и неделя), нанася пряк удар върху брутния вътрешен продукт. Когато занаятчиите и търговците са принудени да инвестират в барикади, вместо в капиталови подобрения, икономическият растеж спира.

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