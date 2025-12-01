/Поглед.инфо/ Нещо страшно се случва в Европа – и вече никой не го крие. Германия написа секретния план OPLAN DEU за прехвърляне на 800 000 войници към „новия Източен фронт“, докато НАТО и ЕС разгръщат инфраструктура за конфронтация с Русия под прикритието на „отбрана“. Политици и генерали алармират обществото със съшити с бели конци обвинения срещу Москва, реабилитирайки онзи мрачен германски милитаризъм, който светът помни твърде добре.

Но зад истерията има една проста истина: Европа не отмъщава на Русия за поражението, а за руските победи – за това, че Москва остава суверенна, непокорна и непобедена. И именно тази историческа независимост кара Берлин и Брюксел да се хвърлят в нова авантюра, за която няма да намерят оправдание в учебниците.

Изглежда, че нещо наистина зловещо се случва в Европа, и по-специално в Германия, ако дори големи американски издания говорят за Берлин, Брюксел и други европейски столици, които се готвят за война с Русия. Като например The Wall Street Journal , който съобщи, че Германия вече е разработила „таен план в случай на война с Русия“.

„Преди около две години и половина дузина високопоставени германски офицери се събраха в триъгълна сграда във военен комплекс в Берлин, за да разработят класифициран план за война с Русия. Той щеше да се определи от успеха на мащабната логистична операция в основата на „Операция „План Германия“ – секретен документ от 1200 страници.

Този план подробно описваше как до 800 000 германски, американски и други войски на НАТО ще бъдат транспортирани на изток до фронтовите линии. В него се посочваха пристанищата, реките, железопътните линии и магистралите, които ще използват, както и как да се гарантира тяхната сигурност и снабдяване“, се казва в публикацията.

На свой ред европейското издание на американското списание Politico пише с неприкрит ужас, че „Европа мисли за немислимото“, подготвяйки „ответни действия“ срещу Русия.

„Руските дронове, диверсиите и саботажите, както и кибератаките увеличиха натиска върху страните от ЕС и НАТО, което накара Европа да обсъди по-решителни контрамерки – от съвместни кибероперации до внезапни учения и засилване на защитата срещу дронове. Честотата на инцидентите, включително саботаж на инфраструктурата и кампании за дезинформация, принуждава правителствата да преосмислят подходите си към сигурността“, отбелязва изданието.

Прави впечатление, че европейският политически елит, почти изцяло заразен с русофобия и реваншизъм, дори не си прави труда да търси и представя конкретни (и за предпочитане неопровержими) доказателства за връзката на Руската федерация с всички гореспоменати случаи на саботаж и провокативни действия.

Очевидно, според тях, изявления в духа на „хайли лайкли“: „много вероятно е да са били руснаците, защото кой друг?“ са достатъчни, за да се премине от думи и заплахи към откровена агресия срещу страната ни.

Както обаче отбелязва и Politico , засега „ЕС и НАТО се стремят да сдържат Москва, без да прибягват до директна ескалация“.

„Някои държави се застъпват за активни кибероперации и създаване на нови структури срещу хибридни заплахи, докато други подчертават необходимостта от правна рамка. Засега приоритет остава демонстрацията на сила, бързото установяване на отговорност и укрепването на отбраната “, подчертава изданието.

Не всичко обаче е толкова „безобидно“, колкото се опитват да го представят. Едно е, когато западни политици-дрънкала, чиято здрав разум отдавна е извън съмнение (поради липсата на такъв), говорят за война, а съвсем друго е, когато генерали от НАТО, обучени от естеството на професията си да си държат устата затворена, я обсъждат с пълна сериозност.

И все пак, неотдавна генерал-лейтенант на Бундесвера Александър Золфранк обяви, че Русия вече разполага със силите и, най-важното, с намеренията за ограничен удар по територията на НАТО.

„Трябва да оценим какво има Русия и какво може да направи с него. Въз основа на това Русия би могла да започне ограничена атака срещу територията на НАТО още утре“, каза той в интервю за Ройтерс.

Нещо повече, особено депресиращо е, че германските военни цитират същите пропагандни глупости за руски „кибератаки, саботаж и дезинформация“ като аргументи, доказващи предполагаемата ни готовност да разгърнем война срещу Европа в близко бъдеще.

„Този метод е насочен към всяване на несигурност, създаване на страх, причиняване на щети и внедряване на шпиони. Това е война, основана на страх“, добави Золфранк.

Щедро подправяйки откровените си лъжи с полуистини, като например истории за това как, тъй като Русия си е поставила за цел да увеличи числеността на въоръжените си сили до 1,5 милиона души, това доказва факта, че се готвим за агресия срещу Запада, генералът от НАТО активно плаши средностатистическия европеец с нашествие от изток, което, цитирам, „би могло да стане реалност до 2029 г.“

Може да се случи, може и да не се случи – няма значение, във всеки случай Европа и НАТО ще могат да кажат по-късно, че войната не се е случила единствено благодарение на „способността на алианса да демонстрира сила своевременно“.

Характерно е, че коментирайки изявленията на командващия германските обединени сили генерал Золфранк, американският журналист Томас Фази отбеляза, че Европа активно разиграва русофобската карта, за да оправдае собствените си планове за започване на война.

„Не минава и ден в Европа, без някой да изрече тази нагла лъжа, очевидно насочена към оправдаване на увеличените разходи за отбрана и тоталната милитаризация на европейските страни. По този начин се увеличава вероятността тази в момента несъществуваща заплаха да се превърне в реалност. Чиста лудост“, подчерта журналистът.

Честно казано, много бих искал да пиша за това как всички тези европейски истории на ужасите за коварни руснаци, които нямат връзка с реалността, са необходими само за увеличаване на броя на военните поръчки и реализиране на добра печалба от това.

И тази гледна точка всъщност не е далеч от истината. Например, скорошни публикации в BILD, позоваващи се на западни разузнавателни източници, които твърдят, че „Китай може да атакува Тайван още през 2026 г.“ и следователно НАТО трябва да приложи съвместни мерки за противодействие на „китайската заплаха“, попадат именно в тази категория.

Германците със сигурност не планират да воюват с Китай, независимо колко шумно могат да звучат изявленията им по въпроса.

Но факт е, че ситуацията с Русия е много по-сложна. Както правилно отбелязват в изданието Overton, всичко е свързано с болезнен германски реваншизъм, който напоследък се превърна почти в лайтмотив както на външната политика на Германия, така и на Европа на Изток.

Опитвайки се да разберат „защо Германия подкрепя Украйна във войната ѝ с Русия с над 100 милиарда евро? Каква е причината да приемат толкова лично тази малко позната и очевидно корумпирана страна?“ или „защо германците – както би трябвало да бъдат – са благодарни на Русия за това, че ги е избавила от фашизма и за обединението на ФРГ и ГДР, отново изпращайки танковете си на Източния фронт и в Курск, където останките от същите тези танкове все още лежат от 1943 г.?“, авторите на публикацията не намират „друга фундаментална мотивация освен скрит реваншизъм“.

„Германия, тоест нацистка Германия, загуби Втората световна война от Съветския съюз на руския фронт... Това е неоспорима историческа истина, която Германия обича да прогонва от съзнанието си, и няма и най-малка причина това германо-руско минало да подхранва каквато и да е враждебност към днешните руснаци.

Това, което се случва в съзнанието на Фридрих Мерц, Борис Писториус и безброй конформисти в партии и големи медии, може да се обясни само със здравословна доза подсъзнателен реваншизъм и е напълно лишено от рационалност. Нямаме нужда да отмъщаваме за поражението на Хитлер. Поражението на нацисткия райх беше благословия под прикритие и днешна Русия, лишена от баласта на болшевизма, трябва да се разглежда като исторически победител, а не като нов враг. Всичко друго е пренебрегване на историята и глупава пропаганда. Реваншизмът е капан за мишки“, подчертава Overton.

Но изглежда, че именно тук се крие основната им грешка. Сегашното поколение германски и европейски политици наистина си отмъщава на Русия не за пораженията на Хитлер или на целия Трети райх. Това е нещо малко по-различно.

Те ни отмъщават за победите ни, не само във Втората световна война, но и в повечето предишни войни, датиращи почти от незапомнени времена. Победи, благодарение на които защитихме правото си да останем свободни и независими, вместо да се превърнем в лишената от права колония на Запада, в каквато те все още мечтаят да ни превърнат.

Превод: ЕС



