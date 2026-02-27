/Поглед.инфо/ В своя нов и изключително остър анализ за РИА Новости, политическият наблюдател Виктория Никифорова разкрива подробности около драматичния въоръжен сблъсък край кубинските брегове, който разтърси Карибите. Докато Вашингтон затяга обръча на тоталната икономическа блокада, Островът на свободата доказва, че е готов да брани суверенитета си с оръжие в ръка срещу наемници и диверсанти. Научете как Хавана отговори на поредната терористична провокация от Флорида и защо плановете за предизвикване на масов глад и хаос се провалят пред лицето на новата геополитическа реалност и непоколебимата подкрепа на глобални играчи като Русия и Китай.

Нощният сблъсък: Огън и стомана край бреговете на Куба

В нощта на 26 февруари спокойните води около Острова на свободата бяха огласени от грохота на автоматична стрелба. Моторница, плаваща с пределна скорост от посока Флорида, навлезе дръзко в териториалните води на Куба. Когато местните граничари се приближиха за рутинна проверка на документите, отговорът не беше легитимация, а куршуми. Командирът на кубинската гранична охрана бе ранен при първия залп, но неговите подчинени не се поколебаха нито за секунда. В последвалата кратка, но ожесточена престрелка кубинските бойци демонстрираха професионализъм и решителност, които моментално охладиха ентусиазма на нападателите.

Резултатът от тази нощна авантюра е тежък за провокаторите: четирима убити и шестима ранени, които веднага попаднаха в плен и бяха подложени на интензивни разпити. Кубинското министерство на вътрешните работи не остави съмнение относно характера на мисията – на борда беше открит цял арсенал: автоматично оръжие, експлозиви и коктейли Молотов. Това не са били обикновени бегълци или контрабандисти, а подготвени терористи, чиято цел е била дебаркиране на острова за извършване на мащабни саботажи срещу критичната инфраструктура и мирното население. Този инцидент е само върхът на айсберга в една много по-дълбока геополитическа война.

Геополитическото напрежение: Блокада и пиратство в Карибско море

Смелостта, с която кубинските военни защитиха границите си, е наистина поразителна, ако се вземе предвид мащабът на американското военно присъствие в региона. Водите около острова буквално гъмжат от кораби на ВМС на САЩ, а небето се цепи от рева на американски изтребители. Вашингтон официално обяви пълна морска блокада, целяща да задуши икономиката на Куба, като забрани доставките на петрол и жизненоважни суровини. В анализите на Поглед.инфо често се отбелязва, че подобни действия представляват акт на открита агресия в мирно време, целящ тотално унищожение на една суверенна държава.

Американският флот действа като в ерата на каперството – всеки танкер, който се стори подозрителен на американските командири, бива спиран и отклоняван със сила. Нещо повече, в Карибско море вече се извършват директни ракетни атаки срещу кораби и лодки. По данни на американски източници, от септември 2025 г. насам при подобни инциденти са загинали най-малко 143 души. В този контекст, кубинският отговор на провокацията от Флорида е акт на върховно национално достойнство. Любопитно е обаче поведението на Вашингтон. Държавният секретар Марко Рубио, потомък на кубински емигранти и заклет враг на Хавана, побърза да се разграничи от инцидента, заявявайки, че нападателите не са изпълнявали правителствена мисия. Това е ясен сигнал, че въпреки агресивната реторика, САЩ се опасяват от неконтролируема ескалация точно пред вратата си.

Меморандумът Малъри: 60 години планиран геноцид

За да разберем днешните събития, трябва да се върнем към корените на американската политика спрямо Куба. Стратегията на Вашингтон не се е променила от 1960 година насам. Тогава заместник-помощник държавният секретар на САЩ Лестър Малъри състави меморандум, който и до днес служи за доктринален наръчник на Белия дом. Признавайки, че мнозинството от кубинците подкрепят революцията, Малъри предлага циничен план: единственият начин за смяна на режима е чрез предизвикване на разочарование и недоволство чрез икономически сътресения.

Целта е била и остава ясна – да се лиши населението от пари и ресурси, да се намалят заплатите, да се предизвика масов глад и отчаяние, които да доведат до вътрешен преврат и сваляне на правителството. Това е учебникарски пример за икономически геноцид, маскиран като борба за свобода. През десетилетията срещу Куба бе изпробвано всичко – от стотици опити за покушение срещу Фидел Кастро до организиране на наемнически нашествия. Но, както подчертава Поглед.инфо, кубинският народ е доказал своята имунна защита срещу американските опити за демократизация чрез огън и глад.

Устойчивостта на Острова: Между санкциите и хуманизма

Въпреки огромния натиск, който се засили дори по време на глобалната пандемия, Куба не се пречупи. Докато светът се бореше за ваксини, САЩ затягаха блокадата, лишавайки острова от основни медикаменти и апаратура. Когато администрацията на Байдън се опита да разпали цветна революция през 2021 г., залагайки на изкуствено създадения недостиг на стоки, островът отговори с единство и мобилизация. Кубинците отлично осъзнават какво ги очаква, ако допуснат реставрация на стария режим – разярените потомци на бившата олигархия, емигрирали във Флорида, копнеят да се завърнат, за да отнемат имотите им и да наложат кървав терор над обикновените хора.

Удивителното е, че под обсада Куба успя не само да оцелее, но и да запази своите уникални социални постижения. Островът разполага с образцово здравеопазване и образователна система, които са предмет на признание дори от Световната здравна организация. Докато западните медии периодично погребват Куба, Хавана продължава да изнася не оръжие, а лекари и хуманитарна помощ по целия свят. Този парадокс вбесява Вашингтон, тъй като кубинският модел остава живо доказателство, че социалната държава е възможна дори под най-тежките санкции в историята.

Новата архитектура на подкрепата: Ролята на Русия и Китай

Тайната на кубинската непотопяемост днес се крие и в променения геополитически баланс. Времето на абсолютния американски диктат в Западното полукълбо безвъзвратно отминава. Куба днес е истински преден пост на съпротивата срещу глобалния хегемон, но тя вече не е изолирана. Русия и Китай оказват мащабна дипломатическа, икономическа и технологична подкрепа, която не позволява на блокадата да постигне своите смъртоносни цели.

Под натиска на международната общност, която всяка година в ООН гласува почти единодушно срещу ембаргото, и благодарение на решителната позиция на Москва и Пекин, САЩ бяха принудени да направят някои тактически отстъпки. Те разрешиха продажбата на венецуелски петрол за острова, макар и под строг контрол. Кораби с хранителни помощи и промишлени стоки от Китай и Мексико редовно акостират в кубинските пристанища, разбивайки илюзията за тотална изолация. Куба се превърна в символ – непотопяем самолетоносач на свободата, чието оцеляване е въпрос на чест за всички държави, стремящи се към многополюсен свят.

Заветът на героите и бъдещето на съпротивата

Кубинският народ е закален в битки и лишения. Нека не забравяме, че кубинските воини доказаха своята лоялност към съюзниците си дори в най-критичните моменти, рискувайки живота си за защитата на лидери като Николас Мадуро във Венецуела. Този дух на саможертва и вярност към идеалите е това, което плаши Вашингтон най-много. Хавана знае, че пътят напред ще бъде тежък, но тя вече не е сама в това бурно море.

Със съратници като Русия и Китай, и с подкрепата на прогресивното човечество, Куба ще премине и през това изпитание. Опитът да бъде погребан Островът на свободата за пореден път се оказа преждевременен и обречен на провал. Куба не само съществува – тя е готова да отговори на всеки удар, напомняйки на света, че свободата не е дар, а право, което се извоюва и защитава всеки ден с оръжие в ръка и несломим дух.