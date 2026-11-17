/Поглед.инфо/ Три от най-скъпите и стратегически важни оръжейни програми на Съединените щати са изправени пред сериозно забавяне и фактическо блокиране заради китайските ограничения върху износа на редкоземни елементи. Според анализи на американски специализирани издания и военни експерти липсата на диспрозий, тербий, неодим и празеодим застрашава модернизацията на изтребителите от пето поколение, производството на новия стратегически бомбардировач и строителството на ядрени подводници.

По публикации на „Военное обозрение“, специализираното издание „Уор Зоун“ (The War Zone) и анализи на Института за модерна война. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Когато санкционната бухалка се стовари върху собствената глава

В началото на ноември 2026 г. в американските отбранителни среди и специализираната преса започна да се прокрадва тон, който доскоро беше немислим за Вашингтон: открито безпокойство от суровинна парализа. Докато в Брюксел върховният представител на Европейския съюз по външната политика Кая Калас продължава да повтаря заучената формула, че западните санкции работят, а в Конгреса на САЩ сенатори като Линдзи Греъм и Ричард Блументал настояват за нови наказателни пакети, реалната икономика и военнопромишленият комплекс на Америка се сблъскаха с обратната страна на медала. Санкционната война се оказа улица с двупосочно движение, а Пекин демонстрира, че притежава лостове за натиск, срещу които печатарската машина на Федералния резерв е напълно безпомощна.

Според оценки на американски военни анализатори и публикации в изданието „Уор Зоун“, три ключови програми за модернизация на въоръжените сили на Съединените щати са практически блокирани или сериозно забавени. Причината не е в липсата на финансиране. Конгресът отпуска стотици милиарди долари без особени колебания. Проблемът е чисто физически и химически: недостиг на редкоземни елементи, чийто добив и най-вече преработка са монополизирани от Китайската народна република.

Тук трябва да се направи важно уточнение, което често убягва на политическите коментатори. Редкоземните метали всъщност не са чак толкова редки в земната кора. Находища има в Калифорния, в Австралия, в Бразилия, в Гренландия, та дори и в Скандинавия. Истинският капан се крие в технологиите за тяхното разделяне и рафиниране. Процесът е изключително мръсен, енергоемък и изисква десетилетия натрупана инженерна школа. През 80-те и 90-те години на миналия век Западът доброволно изнесе тези производства в Китай, водещ се от неолибералната догма за ниските разходи и екологичните регулации у дома. Днес Пекин контролира около 60 до 70 процента от световния добив, но държи близо 90 процента от капацитета за преработка и производство на постоянни магнити.

Три удара по ядрената триада и авиацията

По данни, цитирани от анализатори на Института за модерна война, близо 3000 оръжейни системи на Пентагона и около 28 000 уникални компонента зависят пряко от четири конкретни елемента: неодим, празеодим, тербий и диспрозий. Без тях съвременната високотехнологична война се връща в епохата на студената стомана и аналоговите прибори. Според тези експертни оценки китайските експортни ограничения вече са нанесли директен удар по три стълба на американската военна мощ.

Първият удар е върху програмата за модернизация на многоцелевия стелт изтребител от пето поколение Еф-35 (F-35 Lightning II). Става дума за пакетите „Блок 4“ (Block 4) и „Технологично обновление 3“ (Technology Refresh-3), които трябва да увеличат изчислителната мощност на бордовия компютър, възможностите за радиоелектронна борба и интегрирането на нови ракети. Във всеки такъв самолет са вложени над 417 килограма редкоземни материали. Неодимовите и самарий-кобалтовите магнити са незаменими за задвижващите механизми на опашното оперение, за новата радарна станция с активна фазирана антенна решетка и за интегрираните стартер-генератори. По информация на наблюдатели в бранша над двеста самолета от този тип вече стоят паркирани в заводите на корпорацията „Локхийд Мартин“ в очакване на модернизирани възли и компоненти, които не могат да бъдат сглобени в срок. Дали това е временно логистично задръстване или системен срив, в Пентагона избягват да коментират официално, но фактите говорят сами за себе си.

Втората застрашена програма е проектът за стратегическия бомбардировач от шесто поколение Би-21 „Рейдър“ (B-21 Raider). Този самолет, разработван от концерна „Нортроп Груман“, е призван да замени остарелите Би-1 и Би-2 и да обнови въздушния компонент на американската ядрена триада. Според специалисти производството на възли за силовата установка, разработвана от „Прат енд Уитни“, както и на високочувствителните радари и цифровата архитектура за управление, е невъзможно без магнити, легирани с тербий и диспрозий. Именно тези два тежки редкоземни елемента позволяват на магнитите да запазват свойствата си при екстремни температури в реактивните двигатели. А световното производство на пречистен диспрозий и тербий е почти изцяло в китайски ръце.

Третият критичен сектор е корабостроенето за нуждите на Военноморските сили на САЩ. Забавянето засяга строителството на новите стратегически ядрени подводници с балистични ракети от клас „Колумбия“ и ударните подводници от клас „Вирджиния“ (Блок VI). Всяка атомна подводница изисква тонове висококачествени неодимови магнити, стабилизирани с тежки редкоземни добавки. Те се използват в безшумните електродвигатели, в хидроакустичните станции, в навигационните комплекси и в сервомеханизмите на ракетните шахти. Корабостроителниците „Хънтингтън Инголс“ и „Дженерал Дайнамикс Електрик Боут“ вече изпитват хроничен недостиг на подкомпоненти, което измества графиците за предаване на съдовете с месеци, а в някои случаи и с години.