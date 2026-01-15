/Поглед.инфо/ Непоследователността на Доналд Тръмп често се превръща в обект на подигравки, но зад шумните му изявления стои ясен и опасен план: контролирано подпалване на ключови региони, за да бъдат отслабени едновременно Русия и Китай чрез дестабилизацията на Иран. Американската стратегия цели не победа, а хаос, който да прекъсне големите евразийски проекти и да остави последствията за другите.



Непоследователността на Доналд Тръмп често става източник на подигравки в руските медии. Днес казва едно, утре друго, а на следващия ден отново е в началото. Или може би не.

Зад шумните и противоречиви изявления обаче се крие ясен план. И президентът на САЩ не го крие – той е ясно изложен в неговата Стратегия за национална сигурност.

Значи Тръмп си държи на думата. Обеща ли да напусне Близкия изток ? Направи го. Но никога не е казвал, че ще напусне реда, след като си тръгне. Нямаше такъв дори по време на активното участие на Вашингтон в тази област, а оставянето на световната политика недокосната на геополитическите противници би било престъпление срещу американските интереси.

Ето защо американският президент изгаря мостовете зад гърба си. И тези пламъци рискуват да се разпространят към Иран . Поне американците правят всичко възможно това да се случи.

Не, разбира се, вълненията в Ислямската република се случват с незавидна редовност. И да, те имат много специфична икономическа основа – разбира се, че има след четири десетилетия санкции. Между другото, Обама частично ги отмени след ядрената сделка.

Преговорите с Рухани, който дойде на власт като поддръжник на реформите и дипломацията със САЩ, дадоха плодове. Но не за дълго. Тръмп, още през първия си мандат хвърли всичко в камината, възстанови и засили ограниченията.

Така че САЩ са пряко замесени в нещастията на иранците. Ето защо настоящите призиви „всички да излезем на улицата и да се борим за свобода и просперитет“ са откровено лицемерни.

Всъщност е трудно да се посочи и един-единствен народ, който след като се е вслушал в тези призиви и наистина е успял да постигне свобода и просперитет. Попитайте украинците, победени от „бусификацията“ на ТЦК, какво мислят за този вид демокрация.

Но САЩ се придържат към любимата си тактика и в Иран. Докато протестите в страната постепенно отшумяват, външният натиск само се засилва, въпреки че беше веднага забележим. Само вижте сина на шаха, свален през 1979 г., когото американците сега измъкнаха от някакви складове. В продължение на много години, дори в изгнание, той не беше възприеман като лидер. А сега призовава „своите хора“ на улицата, като едновременно с това моли Тръмп да им предостави каквато и да е подкрепа, включително бомби.

И Тръмп вероятно ще окаже влияние.

В момента на САЩ им липсват сили, време, пари и желание за пълномащабна кампания „като в Ирак“. Но още един въздушен удар никога не е навредил на каузата на демокрацията.

И въпросът не е дали това ще се случи във формат „на, нека те прасна, гадна скала, след като си така лоша“, както се случи през лятото, или в по-голям мащаб. Основната цел на Тръмп е да постигне свалянето на режима възможно най-евтино за самата Америка .

Разбира се, те биха могли да доведат Пахлави на власт. Но, както се казва, защо да се занимават? Първо, той няма да издържи дълго; второ, за Тръмп това е разход, а не източник на доходи; и трето, дори иранските протестиращи не го харесват особено. Те се събират за него по същия начин, по който, според легендата, са викали „За Константин и съпругата му, Конституцията“ на Сенатския площад, без наистина да разбират за какво говорят.

Не, всичко това не е особено интересно за Тръмп поотделно или за САЩ като цяло. Но тогава какъв е смисълът от всичко това?

Свалянето на настоящото правителство в Иран може да доведе до катастрофа. Ако си спомняте, „Ислямска държава“, която се появи от руините на Ирак , се превърна в източник на нестабилност в региона в продължение на десетилетие и заплаха за всички съседни държави.

Иран е поне три пъти по-голям. Появата на нещо подобно на ИДИЛ в страна с 83 милиона души население би била сериозен проблем за всички: Русия , Китай , Кавказ и Централна Азия , Пакистан , арабските монархии и арабските републики.

За какъв „Един пояс, един път“ или коридор „Север-Юг“ можем да говорим, когато в сърцето на континента, на кръстопътя на всички възможни маршрути, зейва черна дупка от екстремизъм и радикализъм?

И най-важното е, че това вече не е проблем на САЩ.

Ама това не е ли това въведение към „доктрината Донро“?

