/Поглед.инфо/ Редакционен прочит на разговора между двама западни анализатори разкрива скритата логика на новата Стратегия за национална сигурност на САЩ: зад езика за „ценности“ и „сигурност“ стои икономически ултиматум, който тласка Европа към деиндустриализация, стратегическа слепота и опасна военна ескалация. Това не е стратегия за стабилен ред, а игра с чуждото бъдеще – и сметката вече започва да излиза.

Стратегията, която не е стратегия, а ултиматум

(По разговор между Майкъл Хъдсън и Глен Дизен)

Още в първите реплики на Хъдсън става ясно нещо фундаментално: това, което Вашингтон нарича „стратегия за национална сигурност“, не е визия за стабилен свят, а механизъм за принуда. Не предложение. Не договор. Не баланс. А избор без избор.

Логиката е брутално проста:

или приемате американската политическа линия – санкции, конфронтация, подчинение,

или приемате икономическо наказание – деиндустриализация, безработица, социален разпад.

Това не е нова логика. Това е логиката от 1945 г., но без следвоенната щедрост. Тогава САЩ отварят пазарите си, финансират възстановяване, търпят търговски дефицити, защото имат стратегическа цел: да направят Европа витрина. Днес целта е друга: да изсмучат Европа.

Хъдсън казва онова, което европейските лидери не смеят да произнесат:

„Америка на първо място“ означава буквално това – нашата печалба е вашата загуба.

Подводният камък тук е очевиден, но умишлено замаскиран: стратегията предполага, че другите нямат алтернатива. Че светът е затворен. Че Евразия е фикция. Че Русия и Китай са „временен проблем“.

Ако това предположение е грешно – цялата стратегия рухва.

Европа като заложник на краткия политически хоризонт

Тук Хъдсън прави един от най-точните удари: европейската слабост не е военна, а времева. Европейските елити мислят в рамките на две-три години – до следващите избори. Стратегията изисква десетилетия. Затова те избират краткосрочен комфорт срещу дългосрочен упадък.

И точно тук Стратегията за национална сигурност на САЩ намира своя идеален клиент – политически късоглед елит, готов да жертва бъдещето, за да удължи настоящето си.

От съюз към подчинение: европейската илюзия

Глен Дизен влиза в разговора от друга посока – историческата. Той припомня нещо неудобно за днешния политически речник: след Втората световна война САЩ не управляват Европа чрез страх, а чрез просперитет. Германия, Япония, Южна Корея – всички те са икономически витрини, не фронтове.

Днешната стратегия обаче скъсва с този модел. Европа вече не е витрина. Тя е буфер. Поле. Инструмент.

И тук идва вторият подводен камък: езикът на ценностите прикрива реален разрив. Официалният дискурс говори за „съюз на демокрациите“, но текстовете на стратегията третират Европа като проблем – нестабилна, авторитарна, неефективна, нуждаеща се от дисциплиниране.

Затова европейските елити започват да говорят на езика на Втората световна война. Путин като Хитлер. Русия като Райха. Победата като морална мисия.

Това не е анализ. Това е митологизация, която превръща офанзивата в „отбрана“, а нарушаването на правила – в „необходимост“.

Подводният камък тук е фатален: когато започнеш да вярваш, че правилата вече не важат, рано или късно някой ще ти напомни, че оръжията важат винаги.

Когато фантазията замества стратегията

И Хъдсън, и Дизен стигат до едно и също място, макар и по различни пътища: американската стратегия е изградена върху фантазия. Фантазията, че войната ще отслаби Русия. Че обществото ще се обърне срещу властта. Че икономиката ще рухне.

Нищо от това не се случва.

Бюрократичната лудост и самозаблудата на Запада

Най-тежката диагноза на Хъдсън не е геополитическа, а институционална. Проблемът не е, че няма информация. Проблемът е, че реалната информация е наказуема.

Ако кажеш, че Русия става по-силна – си „путинист“.

Ако кажеш, че санкциите не работят – си „непатриот“.

Ако кажеш, че Европа губи – си „враг на ценностите“.

Така се ражда бюрокрация от послушни хора, които не анализират, а възпроизвеждат наратив. Докладите за национална сигурност се превръщат в ехо-камери, в които реалността е външен шум.

Тук е един от най-опасните подводни камъни: стратегия, която забранява корекцията, е стратегия, обречена на катастрофа. Сун Дзъ не е цитиран случайно – ако не разбираш себе си и врага си, губиш.

Украйна като бойно поле и Европа като жертва

В най-мрачната част на разговора Хъдсън казва нещо, което звучи крайно, но е логически последователно: Украйна не е война за Украйна. Тя е арена, чрез която Европа се въвлича в конфликт, който не може да спечели.

Парите не стигат до отбраната. Те циркулират в корупционни кръгове. Оръжията не решават стратегическия проблем. А Европа изчерпва собствените си ресурси, докато вярва, че някой друг ще носи отговорността.

Подводният камък тук е последният и най-дълбокият:

Стратегията предполага, че Русия няма да отговори директно.

Но ако отговори – Европа няма капацитет за дълга война.

Стратегия без изход

Редакционният прочит на този разговор води до едно тревожно заключение: Стратегията за национална сигурност на САЩ не предлага устойчив ред, а временно отлагане на кризата чрез прехвърлянето ѝ върху съюзниците.

Тя не отчита алтернативите.

Не отчита Евразия.

Не отчита социалната цена.

Не отчита собствената си бюрократична слепота.

А Европа, вместо да мисли стратегически, играе роля в чужд сценарий, вярвайки, че ще бъде пощадена от финала.

Историята рядко прощава такива заблуди.

Особено когато са наречени „стратегия“.