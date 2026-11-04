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Свят

Студената сметка на Севера: Руският атомен флот срещу реалността на арктическата логистика

/Поглед.инфо/ Гражданското корабостроене на Руската федерация преминава през интензивна фаза на подмяна на остаряващия си речен и морски парк. Според данни от руски промишлени доклади за октомври 2026 г., фокусът пада върху ядрените ледоразбивачи от проект 22220, серията сухотоварни кораби RSD59 и пътническите съдове на електрическо задвижване. На фона на 70 процента амортизиран речен флот, инвестициите в критична инфраструктура разкриват както амбициите за пълна автономия в Арктика, така и сериозните изпитания пред вътрешната логистика.

Деж. редактор - д-р Владимир Трифонов 23357 прочитания
Студената сметка на Севера: Руският атомен флот срещу реалността на арктическата логистика
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Атомният реактор „РИТМ-200“ и суровата геометрия на Арктика

В Балтийската корабостроителница бе направен физическият пуск на реактора за атомния ледоразбивач „Чукотка“ от проект 22220. Зад медийното отразяване на събитието стои конкретен инженерен факт — инсталирането на двуконтурни водо-водни енергийни установки „РИТМ-200“ с мощност 175 MW. Всяка от тези агрегатни единици има маса над 147 тона и габарити от 7,3 метра височина при диаметър 3,3 метра. Проектирани за работа при крен до 45 градуса, тези реактори осигуряват седемгодишен цикъл между презарежданията с гориво при общ проектен ресурс от четири десетилетия.

Двугазената конструкция на съдовете по проект 22220 позволява промяна на газенето чрез приемане или изпомпване на баластни води. Това техническо решение е от ключово значение: то прави плавателния съд еднакво функционален както в дълбоките води на Северния морски път, така и в плитките естуари на сибирските реки Об и Енисей. Без тази двойна способност логистиката на доставките за арктическите находища на фосилни горива става практически неосъществима през зимните месеци.

Въпросът обаче не опира единствено до инженерните чертежи. Промишленият капацитет на Балтийския завод е подложен на натиск поради изискването за стриктно спазване на графиците на държавните поръчки, докато веригите за доставки на специални сплави и електроника претърпяха сериозно преструктуриране през последните години.

Проблемът с 70-процентната амортизация на речния парк

Руската федерация разполага със 101 000 километра вътрешни водни пътища и над 40 000 километра морска брегова линия. Сухите числа обаче прикриват системен проблем в транспортния сектор — близо 70 на сто от активните речни плавателни съдове са били въведени в експлоатация преди повече от три десетилетия. Гражданският речен транспорт е на прага на физическо изчерпване на ресурса на корпусите и главните двигатели.

Корабостроителницата „Красное Сормово“ в Нижни Новгород докладва за предаването на шестия за месец октомври сухотоварен кораб от серията RSD59 (клас Volga-Don Max). Тези съдове с два товарни трюма представляват гръбнака на превозите на насипни товари и зърно по вътрешните водни пътища. Заводът вече преминава към построяването на новия проект KSD1 въз основа на унифицирана платформирана схема.

Поетапната замяна на остарелите баржи и сухогрузи от съветската ера върви с темпове, които трудно покриват нуждите на пазара. Постигнатият производствен ритъм в Нижни Новгород показва опит за серийно производство, но зависимостта от доставчици на корабни дизели и спомагателни агрегати остава критична точка, която публичните отчети рядко анализират в детайли.

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