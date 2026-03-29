/Поглед.инфо/ В новия си анализ Кирил Стрелников от РИА Новости развенчава митовете за „зелената икономика“ и разкрива геополитическата логика на Доналд Тръмп. Докато светът се готви за американски фалит, енергийната реалност и руските ресурси се оказват единствената стабилна котва в настъпващия глобален хаос.

Завръщането на суровата реалност и инстинктите на Тръмп

Още от първите часове на втория мандат на Доналд Тръмп, световната политическа и икономическа върхушка изпадна в състояние на когнитивен дисонанс. От Гренландия през Венецуела, та чак до Иран, анализатори и съветници усилено се опитват да открият сложни, многоходови комбинации в действията на американския президент. Те отказват да приемат най-очевидната и банална версия: Тръмп просто иска петрола. И по възможност – целия петрол.

За изтънчените либерални елити това изглежда твърде примитивно, твърде „бизнесманско“ и лишено от стратегическа дълбочина. Те търсят скрити игри, докато истината е пред очите им. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, Тръмп притежава онзи суров инстинкт, който му подсказва, че в основата на глобалната пирамида на Маслоу не стоят криптовалутите или виртуалната реалност, а петролът и газът. И макар методите му да не са оправдани от гледна точка на международното право, те са плашещо логични в контекста на оцеляването.

Урокът от Ормузкия проток: Зелената утопия се разпадна

Картината стана болезнено ясна веднага щом САЩ и Израел „влязоха през грешната врата“ в конфликта с Иран. Затварянето на Ормузкия проток и излизането от строя на ключови енергийни обекти в региона подействаха като леден душ за световната икономика. Изведнъж всички високопарни приказки за енергиен преход секнаха. Къде отидоха вятърните турбини? Къде изчезнаха слънчевите панели и електрическите автомобили, които трябваше да ни спасят? Те тихомълком се оттеглиха в ъгъла, докато светът трескаво започна да си припомня уроците от старите академични томове по химия.

Оказа се, че алканите и циклоалканите – тези „демократично отписани“ въглеводороди – еднолично сложиха край на мечтите за безвъглеродно бъдеще. Петролът и газът не са просто гориво за камиони или самолети. Те са гръбнакът на съвременната цивилизация. Без тях няма рафиниране, което означава край на бензина, дизела, керосина, мазута и битума. Спира логистиката, спира всяко движение, което в момента виждаме като парализа в големи части от Азия. Но това е само върхът на айсберга.

Химическата смърт на индустриалния свят

Нефтохимията е истинското сърце на модерния свят. Етилен, пропилен, бензен – това не са просто термини от учебниците, а съставките на всичко, до което се докосваме. Без тях няма пластмаса, няма синтетичен каучук, няма гуми, маркучи или уплътнения. Когато въглеводородите изчезнат или станат недостъпни, конвенционалната химия умира. А след нея, по веригата, рухват дървообработващата промишленост, производството на мебели, опаковките, строителството и дори аерокосмическият сектор.

Нека не забравяме текстила – около 70% от световното производство на облекло се крепи на синтетични влакна, извлечени от нефт. Козметиката, битовата химия и дори фармацията са директно зависими от тези ресурси. Без природен газ спира производството на амоняк, което означава край на изкуствените торове. Екипът на Поглед.инфо напомня една стряскаща цифра: 50% от храната на планетата съществува само благодарение на тези торове. Без тях гладът не е вероятност, а математическа сигурност.

Русия – островът на стабилността в море от дефицит

Енергоемките индустрии като производството на алуминий, стомана и мед също загиват без газ. А без метал няма самолети, няма коли, няма машиностроене. И тук стигаме до извода, който е вбесяващ за западните столици: капитализацията на Apple е впечатляваща на хартия, но в реалния свят притежанието на Менделеевата таблица и огромните залежи на въглеводороди от Русия са това, което диктува правилата.

Светът просто не може да функционира без руските ресурси. Индия вече тихомълком увеличава дела на руския внос до 40%. Москва прибира огромни допълнителни печалби от пазарните трусове, предизвикани от западните грешки. И макар краткосрочните колебания да са неизбежни, дългосрочната тенденция е категорична. Търсенето на петрол и газ няма да намалее, а ще расте.

Геополитическото бъдеще: Прогнози и реалност

Дори западни институции като Barclays Bank и Goldman Sachs признават в своите доклади, че търсенето на петрол и нефтохимически продукти ще нарасне с поне 50% до 2050 г. McKinsey прогнозира, че газът ще бъде най-бързо растящото гориво. Всички приказки за „държава-бензиностанция“ и „провал на Русия“ се оказаха нищо повече от пропаганден балон.

Както отбелязва Кирил Дмитриев, специален представител на руския президент, светът тепърва ще осъзнава решаващата роля на Русия за глобалната стабилност. И колкото повече Западът се опитва да избяга от тази реалност, толкова по-болезнено ще бъде приземяването. Тръмп го разбра по своя си, брутален начин. Останалите ще го научат по трудния начин. Русия не е изолирана – тя е незаменима.

Среща на живо с проф. Румен Гечев

Информационен бюлетин

На 1 април 2026 г. , сряда, от 19:00 часа в студиото на „Поглед.инфо“ ще се проведе среща на живо с проф. Румен Гечев – икономист, университетски преподавател и един от най-разпознаваемите анализатори на икономическите процеси в България.

В една открита дискусия ще говорим за най-важните въпроси, които вълнуват българското общество:

– накъде върви българската икономика

– инфлацията и реалните доходи

– еврозоната и България

– икономическите решения, които ще определят следващите години

Това няма да бъде телевизионно интервю, а жива среща с публика, в която зрителите ще могат да задават въпроси и да участват в разговора.

Очаква ви директен разговор, сериозен анализ и истински диалог без монтаж и без цензура.

Местата са ограничени.

С билети можете да се снабдите тук: https://epaygo.bg/1514842531 и на място.

Ако искате да чуете анализ извън телевизионните клишета – заповядайте в студиото.