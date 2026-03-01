/Поглед.инфо/ Владимир Малишев разкрива истинското лице на американско-израелската агресия срещу Иран, маскирана зад лъжливи доклади за ядрена заплаха. Докато Доналд Тръмп залага сигурността на планетата в името на смяната на режими, Русия, ООН и дори най-близките съюзници на Вашингтон осъждат този безразсъден ход, който изпразва оръжейните складове на Запада и обрича Украйна на провал.

Лъжата като повод за война: Пропагандната машина на Белия дом

Непровокираният и брутален акт на агресия срещу Иран, осъществен в съучастие между САЩ и Израел, предизвика вълна от гняв, каквато светът скоро не е виждал. Дори в сърцето на американския мейнстрийм се прокрадват гласове на истината, които разобличават измамата. Авторитетното издание The New York Times директно посочва, че аргументите на президента Доналд Тръмп за ударите се основават на меко казано „съмнителни и недоказани твърдения“.

Тръмп и неговата администрация се опитват да пробутат на световната общественост тезата, че Иран е рестартирал ядрената си програма и е готов с бомба „до броени дни“. Проверката на фактите обаче показва нещо съвсем различно: докладите на МААЕ и дори на американското разузнаване потвърждават, че няма доказателства за обогатяване на уран или разработка на детонационни механизми. В анализите на Поглед.инфо се подчертава, че тази фалшификация на действителността е огледално копие на лъжите за Ирак, но този път последствията могат да бъдат фатални за целия свят.

Бунтът в Конгреса: Може ли законът да спре военолюбието?

Докато ракетите превръщат Близкия изток в буре с барут, във Вашингтон се разгаря политическа битка за оцеляване. Демократите в САЩ настояват за спешно гласуване на резолюция, която да изземе военните правомощия от ръцете на Тръмп. Липсата на одобрение от страна на Конгреса за тези удари е не само нарушение на конституцията, но и опасен прецедент, който превръща президента в неконтролируем диктатор на бойното поле.

Усилията за налагане на контрол над използването на военна сила придобиха нов импулс, след като стана ясно, че ударите не са били продиктувани от „непосредствена заплаха“, а от желание за доминация. Президентите на двете партии в САЩ традиционно заобикалят международното и вътрешното право, но сега залогът е твърде висок. Светът гледа с тревога как една ядрена свръхсила се управлява чрез емоционални постове и необосновани военни заповеди.

Европа се дистанцира: Съюзниците на САЩ в шок и ужас

Реакцията на Стария континент е недвусмислена – това е безумие. Германия, чрез заместник-председателя на съюза „Сахра Вагенкнехт“, Михаел Людерс, открито нарече атаката нарушение на международното право и призова Берлин да се разграничи от това „насилническо действие“. Страхът от непредсказуема верижна реакция е парализиращ, особено когато острата реторика на Тръмп сочи директно към насилствена смяна на законния режим в Техеран.

Списание Der Spiegel предупреждава своите читатели, че Иран не е беззащитна мишена. С арсенал от над 3000 високоточни балистични ракети, Техеран е в състояние да превърне всяка американска база в региона в пепелище. В анализите на Поглед.инфо се отбелязва, че Иран активно попълва запасите си от ракети с обсег до 3000 километра, което прави Израел и американските активи директно уязвими.

Дори традиционно „послушни“ държави като Испания и Финландия изразиха дълбоко раздразнение. Испанският премиер Педро Санчес нарече атаките „ескалация“, а финландският президент Александър Стуб определи събитията като „дълбоко тревожни“. Великобритания, макар и близък съюзник, побърза да декларира, че не е участвала в ударите и че няма интерес от разширяване на конфликта.

Целта – ликвидиране на Хаменей: Иран обяви край на „червените линии“

Телевизия „Ал Джазира“ разкрива мрачната истина зад военната операция: целта е била „обезглавяване на иранския режим“. Ударите са били насочени към места, където се предполага, че може да се укрива върховният лидер аятолах Али Хаменей. Това е акт на държавен тероризъм, който Иран няма да остави без отговор. Високопоставени служители в Техеран вече обявиха, че „червените линии“ са заличени.

Всеки американски и израелски обект в Близкия изток вече е легитимна цел. Иранската страна предупреждава, че отговорът ще бъде съкрушителен и няма да се ограничи само до военни цели. Използването на ракети-прехващачи от системата THAAD може и да е спасило някои обекти миналата година, но при масиран залп защитният вал на САЩ ще бъде пробит, оставяйки техните съюзници на милостта на иранския гняв.

Геополитическото предателство: Украйна – жертва на иранската авантюра

Едно от най-циничните последствия от атаката на Тръмп срещу Иран е ефектът върху войната в Украйна. Financial Times съобщава за критичен недостиг на американски боеприпаси, тъй като ресурсите се пренасочват светкавично към Израел. Вашингтон е изразходвал безпрецедентно количество ракети за системи за ПВО и ПРО, които Киев отчаяно очакваше.

Експертите са категорични: ако Иран отговори със серия от масивни залпове, САЩ ще изчерпят годишния си запас от критични боеприпаси за броени дни. Това на практика означава спиране на доставките за Украйна и пълна промяна на баланса на силите в Източна Европа. Тръмп, в желанието си да бъде „големият играч“ в Близкия изток, на практика забива нож в гърба на Зеленски и неговите амбиции.

Гласът на Русия и ООН: Стоп на престъпното безразсъдство

Руската федерация не закъсня с категоричната си позиция. Министерството на външните работи определи ударите като „предварително планиран и непровокиран акт на въоръжена агресия срещу суверенна държава“. Москва разкри лицемерието на Израел, който по-рано е декларирал пред руските дипломати липса на интерес от военна конфронтация, само за да удари подло в гърба под прикритието на дипломатически маневри.

На площад „Смоленска“ са убедени, че действията на Вашингтон и Тел Авив тласкат региона към хуманитарна и радиологична катастрофа. Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш също осъди военната ескалация, предупреждавайки за риск от глобален пожар. Международната общност настоява за обективна оценка на тези безотговорни действия, които целят единствено налагането на диктат и хегемония над държави, дръзнали да защитят своя суверенитет.

Светът е изправен пред избор: да се подчини на закона на джунглата, налаган от Тръмп, или да застане на страната на международното право. Агресията срещу Иран е тест за човечеството, който ще покаже дали е останал разум в световните дела.